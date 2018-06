Vor dem Bundestag hat der Frankfurter Historiker Arno Lustiger, der Auschwitz überlebt hat, eine lange übersehene Gruppe von Helden gewürdigt: die Retter von Juden . »Der Begriff ›Widerstand‹, sagte Lustiger, »wird meist auf Aktionen beschränkt, die auf die Beseitigung des Naziregimes gerichtet waren, aber auch die Rettung der Juden war aktiver und dazu oft erfolgreicher Widerstand. Deshalb ist es wichtig, über die fast unbekannten, unbesungenen Helden des deutschen Rettungswiderstandes zu forschen und zu berichten.« Lustiger benutzte in seiner Rede erstmals das Wort »Rettungswiderstand«, so hat er auch sein neues Buch betitelt. Der Begriff ist inzwischen von der deutschen Widerstandsforschung als Terminus technicus akzeptiert.

Paul Grüninger in der Schweiz für Tausende Verfolgte tat, das haben deutsche Judenretter beispielsweise für den damals 17-jährigen Hans Rosenthal und Michael Degen getan. Um diese zu retten, bedurfte es einer Reihe von Helfern: Rosenthal tauchte in der Berliner Laubenkolonie Dreieinigkeit unter und überlebte bis zum Kriegsende in einem Versteck, wo er von den drei Berlinerinnen Ida Jauch, Emma Harndt und Maria Schönebeck unterstützt wurde.

Es waren zumeist einfache Menschen, die nie die Berühmtheit eines Oskar Schindler oder Raoul Wallenberg erreicht haben, gar nicht erreichen wollten, die allerdings über einen moralischen Kompass verfügten, der geeignet war, das ganze Universum zu retten. Was ein

Lustiger schildert die Rettungsbemühungen von Menschen, die es in ganz Europa in über dreißig Ländern gab, in Deutschland ebenso wie in den mit dem Nazireich verbündeten, in besetzten oder neutralen Staaten, überall dort, wo Juden an Leib und Leben bedroht waren. Er nennt die selbstlosen Helfer »Helden unserer Zeit« und das »kostbarste moralische Kapital«, das die europäischen Gesellschaften besitzen, weil sie die Ehre ihrer Mitbürger und der Menschheit während der barbarischsten Zeit bewahrt haben.

Mehr als 100.000 Menschen, so wird geschätzt, beteiligten sich an der Rettung von Juden. In Jad Vaschem , der nationalen Gedenkstätte Israels, wurden bislang über 23.000 Nichtjuden als »Gerechte« geehrt. Von den über 20.000 deutschen Judenrettern wurden nur 495 ausgezeichnet. Angesichts dieser Zahlen konnte auch Lustiger nur eine annähernde Vollständigkeit erzielen, wobei seine Auswahl von mehreren subjektiven Faktoren beeinflusst ist: Seine Kriterien sind nicht so streng wie die von Jerusalem. Er nahm ohne irgendeine Hierarchisierung auch Rettungstaten von Menschen auf, die bei der Auswahl von Jad Vaschem »durchfielen«. Retter kamen aus allen sozialen Schichten, neben Gräfinnen waren das Prostituierte, neben Intellektuellen Analphabeten, neben Offizieren einfache Soldaten. Jüdische Retter sind in Jad Vaschem von jeglicher Ehrung ausgeschlossen, obwohl viele von ihnen ihre Rettungsversuche mit dem Leben bezahlten.

Die Hilfsmaßnahmen erfolgten meist individuell; gleichwohl gab es auch ganze Netzwerke. Die Einzelnen wurden von ihrem Gewissen und von humanitären Motiven, manchmal auch von religiöser Überzeugung geleitet. In verschiedenen Fällen halfen antifaschistische Untergrundgruppen den verfolgten Juden, hauptsächlich durch das Ausfindigmachen von Verstecken. Gemeinsam war allen, dass sie Handlungsspielräume wahrnahmen, wo andere keine sahen.

Einen besonders ungewöhnlichen Fall schildert Lustiger: In den Jahren 1942 und 1943 beschlossen die Einwohner des niederländischen Dorfes Nieuwlande, jeder Haushalt solle eine jüdische Familie oder zumindest einen Juden verstecken. Angesichts des kollektiven Vorgehens war die Gefahr für das Dorf gering; man musste keine Denunziation befürchten, da alle Dorfbewohner gemeinsam handelten. Alle 117 Einwohner wurden als »Gerechte unter den Völkern« anerkannt.