Es lebe der Fortschritt – wenn man die Fortschrittsmaschine zu lenken versteht. Heute kann zwar jeder Mensch das Internet nutzen, doch nur wenige wissen, wie man es steuert und verändert. Zur Elite des Netzes verschaffen einem weder Geld noch Titel Zutritt, sondern nur eigene Fertigkeiten. So war der Gründer des Web-Forums, aus dem sich die Hacker-Gruppe Anonymous entwickelte, erst 15 Jahre alt.

Die Herrschaft der Klügsten ist ein altes Ideal, sie wird auch Meritokratie genannt. Prägend für die Netzwelt wurde sie vor 50 Jahren an den Universitäten, als erste Hacker in Rechenzentren lernten, zimmergroße Computer zu knacken. Keiner hat die Entstehung der Hacker-Ethik besser beschrieben als die Buchautoren Steven Levy (Hackers) und Pekka Himanen (Die Hackerethik).

Meritokratie ist auch der Schlüssel für die Online-Enzyklopädie Wikipedia. Jeder kann dort Beiträge verfassen, aber nicht jeder hat die gleichen Rechte. Wer besonders viel und gut mitarbeitet, qualifiziert sich für den Status des Administrators. Dann darf er entscheiden, welche Beiträge irrelevant sind, welche Nutzer gesperrt werden. Alle Macht den Fleißigen!

Soziologen wie der Amerikaner Howard Rheingold haben gezeigt, wie vorurteilsfrei sich Menschen in den virtuellen Gemeinschaften begegnen und wie wenig dabei ihr Kontostand zählt. Rheingolds Buch Virtuelle Gemeinschaft. Soziale Beziehungen im Zeitalter des Computers handelt von der Selbstbefreiung des Menschen im Netz. Und die betrifft auch unser Denken. Vergessen wir Bibliotheken und überfüllte Seminare – noch nie war Wissen für alle so greifbar nah. Man braucht nur einen Internetanschluss, schon sind Google Books und die besten Vorlesungen der Welt greifbar. Ein Mann hat diese Entwicklung gedanklich vorbereitet und in den Entwicklungsländern verwirklicht: Nicholas Negroponte vom Massachusetts Institute of Technology schrieb 1995 sein Manifest für das Internetzeitalter (Total Digital. Die Welt zwischen 0 und 1). Später startete der Informatiker eine Initiative für den 200-Dollar-Laptop. Die Entwicklung, Finanzierung und Verteilung von mehr als zwei Millionen Laptops hat er bis heute organisiert.

Doch noch liegen intellektuelle Ressourcen brach: unerkannte Talente, ungenutzte Kreativität. Der kalifornische Jurist Lawrence Lessig glaubt, der Mensch könne endlich seine ganze Kreativität entfalten, wenn Konzerne ihn nicht daran hinderten (Free Culture. How Big Media Uses Technology and the Law to Lock down Culture and Control Creativity). Passend dazu entwarf der Amerikaner Chris Anderson die Netzvision eines Kapitalismus voller Kleinunternehmer (The Long Tail. Nischenprodukte statt Massenmarkt). Und die Konzerne? Wehren sich. Längst nutzen auch sie das Wissen der Crowd, also der Konsumenten, mithilfe des Netzes. Es gibt kaum noch einen Konzern, der nicht das Wissen seiner Kunden abschöpft, sei es in Internetforen oder Designwettbewerben für die Entwicklung neuer Waren und Dienstleistungen. Der Begriff dafür, den die Journalisten Jeff Howe und Mark Robinson vom Technik-Magazin Wired etablierten, lautet Crowdsourcing .

Crowdsourcing auf die Politik zu übertragen, den Whisleblowern eine Plattform zu bieten, den Ansatz verfolgt Julian Assange. "We open governments", versprach WikiLeaks. Assange fand, der Staat habe kein Recht auf Herrschaftswissen. Die Plattform veröffentlichte Kriegsprotokolle, vertrauliche Verträge, diplomatische Depeschen. Der Sänger und Netztheoretiker John Perry Barlow schrieb: "Das Schlachtfeld ist WikiLeaks – und ihr seid die Soldaten." Nur wer alle Informationen kennt, kann richtige Entscheidungen treffen. Erst wenn der Bürger alles weiß, kann er Sinn und Unsinn demokratischer Beschlüsse abwägen. Das ist die Vision einer Gesellschaft ohne Herrschaftswissen .

Tatsächlich heißt gutes Verwalten eines Staates vor allem: Wissenstransfer organisieren. Über Jahrzehnte hinweg geschah das in streng hierarchischen Prozessen. Das Netz bricht mit diesem Prinzip. Seine Nutzer machen dem Staat das Monopol auf die Organisation kollektiven Handelns streitig. Netzwerk statt Hierarchie, das sei die Zukunft, sagen die Anhänger der Open-Government-Idee. Der Jurist David G. Post (In Search of Jefferson’s Moose) und der deutsche Verwaltungswissenschaftler Philipp Müller sind zwei exponierte Vertreter dieser Richtung. Sie sagen: Mitreden wird künftig wichtiger sein als abstimmen zu dürfen. Kollektives Handeln löst abgeschottetes Regieren ab.

Um es nicht zu unterschlagen: Es gibt auch die anderen Netztheorien, die apokalyptischen. Eine blickt auf die Serverparks und digitalen Wolken, die sogenannten Clouds, in denen die Rechenkraft schwindelerregend schnell wächst. Der Intellektuelle Kevin Kelly (What technology wants) schreibt, Technologie sei ein weiteres "Reich des Lebens", und bezieht sich damit auf die biologischen Reiche wie Animalia, Plantae, Fungi. Wenn man mit Kellys Augen auf die Erde schaut, entsteht das Bild eines Planeten, um den sich nicht nur eine chemische Hülle aus lebensfreundlichen Gasen legt, nicht nur ein biologisches Gewebe aus Lebensräumen, sondern auch eine dicke Schicht Technologie. Kelly nennt sie Technium . Was das für Folgen hat? Der Autor Ray Kurzweil prophezeit, dass sich Maschinen dank künstlicher Intelligenz bald allein entwickeln (The Singularity is Near. When Humans transcend Biology). Die Apokalypse erschließt sich sofort: Der Mensch hätte Konkurrenz.