Peter Müller, bis August Ministerpräsident des Saarlands, soll nach dem Willen seiner Partei, der CDU, Richter am Bundesverfassungsgericht werden. Das ist, formal betrachtet, ein legitimes Vorhaben, die Union hat für diesen Richterstuhl das informelle Vorschlagsrecht. Aber rechtspolitisch ist es ein beispielloser Vorgang.

Noch nie ist ein Kandidat Richter in Karlsruhe geworden, der so eng mit der Berliner Politik verwoben ist, der so sehr Parteimann und so wenig Staatsrechtler ist wie Müller. Und noch nie wurde derart nachdrücklich der Anschein erweckt, ein Richterstuhl solle zum Vorruhestandsplätzchen für einen amtsmüden Regierungschef werden. Am Freitag soll der Bundesrat über die Wahl entscheiden. Würde Müller berufen, wäre das schlecht für das Gericht, schlecht für die Partei, die seine Kandidatur betreibt, und höchstwahrscheinlich auch schlecht für den Kandidaten selbst.

Zwei Gründe vor allem sprechen gegen Müller. Er ist ein machterprobter Politiker, aber seine Erfahrung als Richter ist marginal. Lediglich vier Jahre lang war er an einem Amtsgericht und an einem Landgericht tätig. Wissenschaftlich ist er, vorsichtig formuliert, nicht aufgefallen, die Zahl seiner Publikationen ist sehr überschaubar. Er könnte, keine Frage, seine politischen Kenntnisse in die Beratungen seines Senats einbringen, und das ist an einem Gericht, das stets auch Machtfragen zu entscheiden hat, nicht gering zu schätzen. Aber am Bundesverfassungsgericht werden diese Machtfragen in juristischem Gewande verhandelt, auf höchstem rechtswissenschaftlichen Abstraktionsniveau, und wer darin nicht versiert ist, wer sich mindestens am Anfang ganz auf die Zuarbeit seiner wissenschaftlichen Hilfskräfte verlassen muss, der kann kein starker Richter sein. Der schwächt das Gericht als Ganzes, und es kann am Ende auch nicht im Interesse derer sein, die Müller installieren wollen. Sie wollen ihren Positionen am Gericht Durchschlagskraft verschaffen. Ein schwacher Richter vermag das nicht.

Der Ex-Ministerpräsident Müller steht, zweitens, notwendig im Geruch, zu nah bei denen zu sein, deren Entscheidungen er als Richter zu kontrollieren hätte. Bei allem Willen zur Distanz, bei aller persönlichen Integrität – kann einer, der Jahre seines Lebens in den Machtzentren der Politik verbracht hat, wirklich von heute auf morgen die Seiten wechseln und zum unabhängigen Schiedsrichter werden? Und es stehen, schon bald, in Sachen Euro hochpolitische Entscheidungen an, Urteile, die zu Schicksalfragen für die Berliner Akteure, vielleicht sogar für die Nation werden können. Da genügt schon der Verdacht, Müller sei nicht gänzlich unbefangen, um seine eigene Autorität und die des Gerichts zu schwächen.

Der Richter Udo Di Fabio, dessen Nachfolger Müller werden soll, hat es als konservativer public intellectual mit der öffentlichen Sichtbarkeit mitunter übertrieben. Und damit die Politik in Berlin heftig genervt. Trotzdem ist der Impuls falsch, an die Stelle des unbequemen Di Fabio nun einen wackeren Parteigänger zu setzen. Noch ist Zeit, Müllers Berufung zu verhindern. Ohne Getöse, ohne übermäßigen Gesichtsverlust. Und ohne Schaden für die Gewaltenteilung