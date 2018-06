Lösen Sie das aktuelle Rätsel online "

Waagerecht:

7 Merkwürdig: Auszeit plus Insel und vorbei 11 Das einzige wahre Problem derer, die in Aquarium und Kleinbonum lagerten 15 Maß der Dinge in der Petrodollar-Welt 17 Hier wird was unklar bleiben: Schlüsselwort in novemberlichen Wetterberichten 18 Fabriziert für Leser Lehrer – oder zum Ruhen auf dem Unterteil 20 Die Tatendrangfreien im Lande links und rechts vom Überfluss 21 Schwebten Richard W. als Ada, Farzana und Zemina vor 22 Nach "lieben" ist "…" das schönste Zeitwort der Welt (B. v. Suttner) 23 Trick der Geständnisfischer 24 Wo der Arg wohnt, geht’s nicht selten so zu 26 Hat mehr als neun Töne in der Version der Waterloo-Gewinner 28 Spielte den Wilson-Part im unfairen Fair Game 30 Sprichw.: … wächst mit dem Geld 31 Im Imitieren ist er Super-Star 32 Riecher für die Wall Street 34 Steht nicht stets solo da, die Dame, mag auch Anhang von Georg oder Karol sein 35 Unter Alteuropas Höhlenmalern ein gewichtiges Motiv 36 Gut, wenn gefasst – fies, wenn verpasst 38 Heischt eine Dranhalte-Haltung, andernfalls droht Spielverderbnis womöglich 40 Die Schule liegt draußen, … ist Innensache, Sache des Hauses, und vieles, ja das Beste, kann man nur aus der Hand der Eltern empfangen (Fontane) 41 Doch, doch: worauf London zeigert, wenn’s in Paris dix schlägt 42 Erregt Aufsehen bei allen, die ihm in die Augen blicken 43 Bisweilen vorgegeben, wo was anzugeben 44 Erlaubt, dann und wann an Windes Eile teilzuhaben

Senkrecht:

1 An sich eine Willensfrage: Wie kommt man im Halmaspiel weiter? 2 Ein Ort, an dem strichweise der 27 senkrecht feststeht 3 Glasklar für viele, dass es einen Ausflug – von San Marco aus zum Beispiel – wert sei 4 Sprichwörtlicher Tipp: Man muss nicht wollen, was man nicht … kann 5 Freches aus der Eindruckfälscherwerkstatt 6 Später steht’s auf der Flasche, wenn’s Spät dazu kam 7 Kein offener Brief aus dem 11 senkrecht 8 Weiter flussab als Stanislaw und Reiner für Elbanraineranliegen zuständig 9 Konstatiert, wenn am Ende vom Tag noch so viel Pflicht übrig ist 10 Den mottenkistigen wird man wohl schwerlich loswerden, falls man noch mal einen hervorholen sollte 11 Sitzplatz von Bau-Leuten 12 Laut Sprichwort: … geborgt ist nicht geschenkt 13 Dürfte immer Seltenheitswert gehabt haben, dass … mit sich …, welche Benimmregeln vorzuziehen seien 14 Die Leute …, weil sie nicht gelernt haben zu argumentieren (G. K. Chesterton) 16 Bei manchen Leuten sehr ansprechend, bei anderen nicht der Rede wert 19 Ausgehmuffels Motto: Warum ins Draußen schweifen, sieh, der gute steht so nah 25 Die letztgenannte Stadt im vollen Namen des Königs zu Brüssel 27 Volksmunds Erfahrung: Wer den … behält, hat recht 28 Macht locker das Rennen bei Toscana-Attraktionen-Abstimmungen 29 Gern eingeplant auf derselben Tour: meistbeachteten Aquäduktes Ziel 30 Was kann der Gierschlund niemals kriegen? 33 Ort des 28 senkrechts hat Sie, wo sie Er hat 35 Der Anfang vom Lied vom konjunktivischen Flug zu dir 37 Neben Ross und Renner zu nennen, bewegt sich aber auf geraderen Wegen 39 Gab’s nebst Kuchen einst in der kleinen Schlager-Konditorei

Lösung von Nr. 2094 (ZEITmagazin Nr. 47/2011):

Waagerecht:

7 ZEPTER 10 KOMOEDIEN 15 WOHLSTAND 17 Tante-EMMA-Laden und Amme 18 SPIEL-uhr 20 LAUTE 21 DAEMMSTOFF 22 GREMIUM 24 MALEN 26 UFO 27 ISLA = Insel (span.) Mallorca, in Brat-isla-va 28 LAUS in App-laus 29 BELEIDIGEN 33 TILL Eulenspiegel 34 Emse = AMEISE 36 MAELAR(-see), Mittelschweden 39 CHUR mit CH = Schweiz 41 PREISANGABE 42 sich SCHONEN 43 ESSEN 44 GESENK aus Geschenk 45 KLUGHEIT 46 FC ARSENAL, London

Senkrecht:

1 BEHAGLICH 2 FETE 3 MODEM 4 KOMMA-stellen 5 BISON 6 KNIFF 7 "Zoll-Stock" und ZOLLSTOCK 8 PLURAL von Esse 9 RADIUM und Radi um 10 KNAUSEREI 11 MEMME 12 EMSer Depesche 13 DATEI 14 BETOEREND 16 STELLUNG 19 PFUI 23 MAARE 25 LEMANS aus A-m-s-e-l-n 29 BIEST 30 LESER 31 DEGEN in Feh-degen-ossen 32 dreizinkige GABELN 35 SISAL 37 ANGER 38 las und LAS Palmas 40 ho-no-ur-no = HOUR = Stunde (engl.) 41 PNEU beim 24-Stunden-Rennen