Ich habe immer davon geträumt, Cello so selbstverständlich spielen zu können, wie man atmet. Denn für mich ist es das menschengerechteste aller Instrumente. Aber leider beherrsche ich überhaupt kein Instrument. Ich bin in einem Haushalt ohne Musik aufgewachsen. Nur bei den Trachtenumzügen im Dorf hörte ich Blasmusik. In meiner Familie war niemand musikalisch. Wir hatten kein Radio. Wir hatten allerdings auch kein Auto, Telefon oder fließend Wasser.

Meine Begeisterung für Musik wurde in jungen Jahren schwer beschädigt. Schuld daran war die Schule, genauer gesagt, ein Zwischenfall, den ich lange als Albtraum empfand. Damals wollte ein Lehrer mich zwingen, vor der gesamten Klasse zu singen. Das war eigentlich keine Strafe, sondern Teil seines Unterrichts. Es ging nach dem Alphabet, jeder Schüler hatte vorzusingen. Als die Reihe an mir war, weigerte ich mich. Ich wollte einfach nicht. Also wurde der Direktor gerufen und die ganze Klasse in Geiselhaft genommen, weil der Direktor sagte, die Schüler könnten erst in die Pause, wenn ich gesungen hätte. Ich verweigerte mich eine knappe Stunde lang, erst dann gab ich nach.

Ich sang und schwor mir, nie wieder zu singen. Es ging dem Lehrer längst nicht mehr darum, mich singen zu hören, er wollte mir nur das Rückgrat brechen. Schlagartig war nach jener Schulstunde die Musik für mich erledigt. Ich saß zwar weiterhin im Unterricht, hörte aber nicht mehr hin. Erst nachdem ich die Schule beendet hatte, bemerkte ich dieses Vakuum.

Werner Herzog 69, in München geboren, ist einer der bekanntesten deutschen Regisseure. Derzeit läuft sein Film über die ältesten Zeichnungen der Menschheit im Kino: Die Höhle der vergessenen Träume

Auch aktuelle Musik konnte mich nicht mehr begeistern. Ende der Fünfziger hatte ich in München einen Elvis-Film gesehen und staunend erlebt, wie das jugendliche Publikum das Kino in Stücke zerlegte. Aber seine Musik hat mich später nie interessiert. Ich bin nicht in Rockkonzerte gegangen. Nur einmal, Ende der Siebziger, da schleppte mich Mick Jagger mit zu einem Auftritt von Pink Floyd. Was mich aber auch nicht beeindruckte.

Eines Tages war der Albtraum des Vorsingens dann doch überwunden, und mein Interesse an Musik kehrte langsam zurück. Vielleicht habe ich das meinen Filmen zu verdanken. Da habe ich Musik immer sehr bewusst eingesetzt. Ich glaube sogar, dass es in meinem Metier niemanden gibt, der das besser kann als ich. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich spüre immer mit traumhafter Sicherheit, was passt, und irre mich da nie. In den achtziger Jahren begann ich sogar, erfolgreich Opern zu inszenieren. Das war ein Traum für mich, weil ich klassische Musik inzwischen lieben gelernt hatte.

Heute spiele ich manchmal damit, dass ich keine Ahnung von Musik habe. Ich warne die Dirigenten, mit denen ich arbeite, dass ich keine Noten lesen kann. Riccardo Muti, mit dem ich mal an der Mailänder Scala an Fidelio arbeitete, sagte ich: "Maestro, Fidelio ist meine Lieblingsoper von Mozart." Sein Lächeln gefror, ich lachte und klärte ihn auf, dass ich sehr wohl weiß, das die von Beethoven ist.

Und neulich habe ich sogar wieder gesungen: Happy Birthday für meinen Sohn – nicht gut, aber es hat Spaß gemacht.

