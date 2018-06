DIE ZEIT: Herr Bundespräsident, im Zug der Euro-Krise ist nun auch die Bonität Österreichs infrage gestellt worden. Deshalb will die Regierung eine Schuldenbremse in der Verfassung verankern. Halten Sie es prinzipiell für sinnvoll, einem Haushaltsgesetz diesen Rang zuzuschreiben?

Heinz Fischer: Die Bonität Österreichs wird nach wie vor mit Triple-A bewertet, und damit das auch so bleibt, gibt es einerseits einen juristischen Diskurs, ob in einer Bundesverfassung Bestimmungen aus dem Bereich des Haushaltsrechtes in dieser Detailliertheit verankert sein sollen. Andererseits gibt es einen ökonomischen Diskurs, wie man einerseits sparen, aber gleichzeitig der Gefahr begegnen kann, dass ein europaweiter Rückgang an Investitionen drohen könnte. Die österreichische Bundesregierung strebt neue Maßnahmen an, um das Misstrauen der Märkte in die Fähigkeit und Bereitschaft Österreichs zur Reduktion der Defizite abzubauen. Natürlich erfordert das aber auch soziales Verantwortungsbewusstsein und Fingerspitzengefühl für die Notwendigkeit des sozialen Ausgleichs.

ZEIT: Der springende Punkt ist aber, ob die Verfassung ein taugliches Forum für fiskalische Maßnahmen ist?

Fischer: Das ist kein springender Punkt, weil man eine Schuldenbremse auch außerhalb der Bundesverfassung in Verfassungsrang beschließen kann. Das Entscheidende ist ja nicht, dass die Schuldenbremse in der Verfassung steht, sondern dass sie, wenn sie Verfassungsrang hat, nicht durch einfache Gesetze überspielt werden kann. Eine Schuldenbremse als einfaches Bundesgesetz wäre eine Absichtserklärung in Gesetzesform.

ZEIT: Müsste der Verfassungsgerichtshof bei budgetrelevanten Gesetzen also jedes Mal nachrechnen, ob diese die Schuldendecke sprengen?

Fischer: Schon der Bundespräsident ist verpflichtet, zu prüfen, ob ein Gesetz verfassungsmäßig zustande gekommen ist. Das gilt auch für das Budget. Und wenn der Nationalrat ein Gesetz beschließt, das offensichtlich den Bestimmungen einer verfassungsgesetzlich verankerten Schuldenbremse widerspricht, dann muss als Erstes geprüft werden, ob der Bundespräsident das verfassungsmäßige Zustandekommen mit seiner Unterschrift bestätigen kann. Da mit Ausnahme Deutschlands noch nicht viele europäische Staaten die Schuldenbremse in ihrer Verfassung haben, ist eine sorgfältige Prüfung aller Aspekte notwendig.

ZEIT: Tatsache ist, dass Österreich im Vergleich zu den anderen Nationalstaaten mit Ausnahme Deutschlands in dieser Materie vorprescht. Spielt da vor allem die Angst vor den Ratingagenturen eine Rolle? Diese haben ja schon angedroht, Österreich das Triple-A zu entziehen.

Fischer: In Bezug auf das Triple-A bin ich in der überschaubaren Zukunft in Übereinstimmung mit dem Gouverneur unserer Notenbank zuversichtlich. Es gibt traditionell eine besondere wirtschaftliche Affinität zwischen Deutschland und Österreich. Und wir sind zwei europäische Staaten, die international gut benotet werden, die Kredite immer noch günstiger bekommen als andere Staaten. Und wenn sich Deutschland zu einer Schuldenbremse entschließt, hat das zur Folge, dass man auch bei uns analysiert, ob durch eine solche Maßnahme nicht auch für Österreich ein Mehrwert erzielbar wäre. Es spricht manches dafür, dass wir hier gemeinsame Schritte setzen.