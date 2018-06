ZEITmagazin: Sie stehen vor Ihrem ersten Einsatz – und das gleich als Zugführer. Mit welchen Gedanken gehen Sie nach Afghanistan?

Jens K.: Das ist eine sehr große Verantwortung für mich. Ich muss mich um 40 bis 50 Soldaten kümmern, und wir werden sehr oft auf Patrouille sein. Das bedeutet immer Gefahr. Also wird mich das am meisten beschäftigen: wie die Männer am Leben bleiben und unversehrt wieder nach Hause kommen. Auch menschlich ist man als Zugführer für die Soldaten da. Die merken sofort: Wie ist mein Führer drauf, kümmert er sich, oder behandelt er mich wie Dreck? Das wird ein Spagat werden – denn auf der anderen Seite gelten Befehl und Gehorsam, wir haben schließlich Aufträge auszuführen. Und das kann auch heißen, dass Soldaten sterben, selbst wenn man alles richtig gemacht hat.

ZEITmagazin: Haben Sie auch Angst um sich selbst?

K.: Natürlich. Werde ich verwundet, werde ich Körperteile verlieren und nicht mehr erwerbsfähig oder entstellt sein? Und mein Charakter: Wird mich der Einsatz zum Schlechten verändern? Aber das Wichtigste bleibt: Kommen meine Männer durch? Was passiert mit ihnen?

ZEITmagazin: Was versprechen Sie sich von diesem Einsatz für sich persönlich?

K.: Es geht mir um Erfahrung. Darum, mehr über mich selbst herauszufinden: ob man wirklich so ist, wie man glaubt. Und ich möchte mich auch weiterentwickeln, damit ich später, wieder in Deutschland, so ausbilden und führen kann, dass wir auch in künftigen Einsätzen bestehen und unser Mandat ausführen können.

ZEITmagazin: Sind Sie ein Alphatier?

K.: So würde ich mich nicht bezeichnen, aber ich führe gern. Ich bin der Typ, der anpacken und dafür Soldaten zur Verfügung haben will, um den Auftrag auszuführen.

ZEITmagazin: Ihr Stellvertreter Förster war schon dreimal in Afghanistan im Einsatz. Er hat also viel mehr Erfahrung als Sie, sein Vorgesetzter. Wird das nicht zu Konflikten führen?

K.: Da gibt es Konfliktpotenzial, ganz klar. Aber das heißt nicht, dass ich mir das Heft aus der Hand nehmen lasse. Es geht beim Offiziersdasein nicht darum, ob man studiert hat, ob man fachlich, wissenschaftlich besser geschult ist, sondern darum, dass man Menschen führt. Und das Wichtigste ist immer, dass der Zug als Ganzes davon profitiert. Wenn ich meinen Führungsanspruch einfach nur durchpeitsche, ist das so wenig gut für den Zug, wie wenn die Unteroffiziere befehlen und ich das Abziehbild eines Zugführers bin. Da werde ich einen Mittelweg finden müssen. Jedenfalls habe ich in meine Unteroffiziere und in meine Mannschaften sehr viel Vertrauen. Das geht so weit, dass ich mich teilweise durch meine Unteroffiziere ausbilden lasse, weil sie die Einsatzerfahrung haben, die mir fehlt. Insofern ist das bei uns recht familiär. Ich bin mit meinen Unteroffizieren per Du, so wie die meisten Unteroffiziere mit ihren Mannschaften. Auch wenn das in der militärischen Hierarchie nicht so gedacht ist.

ZEITmagazin: Wie gehen Sie mit Konflikten um, wenn es sie doch einmal gibt?

K.: Wir sind nicht nur Befehlende und Befehlsempfänger, wir sind Menschen. Und gerade im Soldatenberuf sind viele Emotionen dabei: Wir sind ständig der Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt, fernab der Familie – da kochen Probleme natürlich schneller hoch. Dann muss man mit Fingerspitzengefühl rangehen und beim zielgerichteten Arbeiten bleiben. Das heißt auch mal, seine Wut runterzuschlucken, egal, ob man mit einem Untergebenen oder mit einem Vorgesetzten spricht.

ZEITmagazin: Bis jetzt haben Sie gewissermaßen nur Trockenübungen gemacht. Fühlen Sie sich für diesen Einsatz genügend ausgebildet?

K.: Ja. Ich bin 2002 in die Bundeswehr eingetreten, war dann fast dreieinhalb Jahre in der militärischen Ausbildung, habe verschiedenste Lehrgänge durchlaufen, die mich zum Gruppenführer befähigt haben und später zum Zugführer. Dann habe ich sechs Monate lang meinen Offizierslehrgang genossen, der allerdings auf eine höhere Ebene abzielt als das, was ich in Afghanistan machen werde. 2005 bin ich zum Studium für dreieinhalb Jahre nach München. Dieses Studium bringt zwar für den Einsatz nicht viel – aber es hat den Menschen und Soldaten geprägt, der ich jetzt bin.

ZEITmagazin: Wie ist der Soldat K. denn geprägt?

K.: Natürlich nicht durch die Bundeswehr allein. Geformt hat mich besonders mein Elternhaus. Mein Vater war Berufssoldat, ich hatte immer Berührung mit der Armee. Außerdem bin ich Katholik und war auf einem humanistischen Gymnasium. Durch dieses humanistisch-christliche Weltbild bin ich bestimmt. Das gibt einem ein Verständnis von Recht und Unrecht, im Zusammenwirken mit dem Gesetzestext.

ZEITmagazin: Die geistige, moralische Haltung ist im Krieg oft entscheidend – etwa dafür, ob Soldaten Gräuel verüben oder nicht...

K.: Das ist richtig. Ausschreitungen wie etwa die »Säuberungsaktionen« an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg, auch wenn sie von weit oben befohlen wurden, entstehen durch den Befehl oder das Wegsehen von Zugführern und Kompaniechefs. Die wichtige Gruppenkohäsion findet auf Zugebene und darunter statt, nicht auf höherer Ebene. Auch das Scheitern von Armeen kann daran hängen, ob die kleinen Kampfgemeinschaften, eine Handvoll Soldaten, sich gegenseitig vertrauen, wie sie aufeinander eingespielt sind und zusammenarbeiten.

ZEITmagazin: Wie gut kennen Sie Ihre eigene Mannschaft?

K.: Dieser Zug besteht so erst seit einigen Wochen, die Hälfte der Soldaten unterstand mir vorher gar nicht. Aber was ich schon lernen konnte, ist: Wem kann ich welche Aufgabe zuweisen, wer kann selbstständig arbeiten, wer vielleicht noch nicht, wo müssen wir noch am Vertrauen arbeiten?

ZEITmagazin: Sie haben ganz unterschiedliche Individuen unter Ihrer Führung.

K.: Das ist auch gut so. Armeen wie die der USA wollen vor allem Kämpfer heranziehen. Kämpfer sind wir auch, aber bei uns steht an oberster Stelle die Idee vom Staatsbürger in Uniform, der seine zivilen Wurzeln, seine Familie und besonders die Verankerung der Bundeswehr in der Bundesrepublik Deutschland nicht vergisst. Das Bild, das man von den deutschen Armeen der letzten zweihundert Jahre hat, der deutsche Soldat als ein im Stechschritt marschierender Affe in Uniform, das war und ist nicht so. Der eine ist verschlossen, der andere lustig, der eine hat Familie, der andere nicht. Ich muss versuchen, das unter einen Hut zu bringen.

ZEITmagazin: In Deutschland ist die Gesellschaft immer noch gespalten darüber, ob dieser Einsatz sinnvoll ist oder nicht.

K.: Meiner Meinung nach ist es richtig, dass wir in Afghanistan sind. Ich glaube zwar nicht, dass Deutschland am Hindukusch verteidigt wird, aber es ist notwendig, da unten ein sicheres Umfeld zu schaffen. Dafür gibt es ein UN-Mandat, also haben wir Deutschen meiner Ansicht nach nicht nur das Recht, sondern nach unserem Grundgesetz auch die Verpflichtung, aktiv zu werden. Nicht die Welt völlig zu befrieden, das ist unmöglich, aber den Frieden in der Welt zu mehren.

ZEITmagazin: Sind Sie auch bereit, dafür zu sterben?

K.: Das gehört leider dazu, das ist mein Beruf. Natürlich habe ich mir zu Beginn meiner Laufbahn diese Fragen gestellt: Hast du Probleme damit, in den Einsatz zu gehen? Das konnte ich klar mit Nein beantworten. Und bist du in der Lage, auf einen Menschen zu schießen? Das konnte ich klar mit Ja beantworten. Erst diese Feststellungen haben dazu geführt, dass ich mich beworben habe.

ZEITmagazin: Zu Ehren ihrer gefallenen Soldaten haben die Kanadier einen Teil ihres Highways 401 in »Highway of Heroes« umbenannt. In Deutschland gäbe es so etwas nicht.

K.: Dass man als gefallener Soldat automatisch ein Held ist, sehe ich auch nicht so. Ich sehe Helden in jedem Bereich, man spricht ja auch von den »Helden des Alltags«. Diese Highway-Umbenennung ist eine nette Geste, aber wir in Deutschland sind eine postheroische Gesellschaft. Wir Soldaten wünschen uns keine Heldenverehrung – aber wir wünschen uns, dass man uns beachtet. Normalerweise haben Soldaten in Deutschland mit sehr vielen Vorurteilen zu kämpfen und mit dummen Sprüchen. Da fühlen wir uns schon ein wenig verlassen, von der politischen Führung und von unserer Gesellschaft. Gestern habe ich einen alten Zeitungsartikel gesehen, der an den Nationaltorwart Robert Enke erinnerte, ein Jahr nach seinem Selbstmord. Wenn ein deutscher Soldat fällt, erinnert sich in einem Jahr keiner daran. Das ist deprimierend.