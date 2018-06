ZEITmagazin: Warum sind Sie Soldat geworden?

Tobias Jensen: Weil es mir Spaß macht und man was erleben kann. So wie ein kleiner Junge eben, der gerne draußen ist in Matsch und Schlamm.

ZEITmagazin: Sind Sie immer noch so begeistert?

Jensen: So wie am ersten Tag.

ZEITmagazin: Was fasziniert Sie daran, Soldat zu sein?

Tobias Jensen 24 Jahre, Stabsgefreiter, ist Panzerabwehrschütze. Auch er war 2009 mit Hauptfeldwebel Thorsten Förster in Afghanistan eingesetzt und blieb beim Anschlag auf den Trupp unverletzt. Jensen hat einen dreijährigen Sohn.

Jensen: Die Kameradschaft, der Zusammenhalt. Jeder hört einem zu, wenn man Probleme hat. Das ist schon was anderes als mit Freunden. Man lebt in einem Raum mit Kameraden, denen man mehr anvertrauen kann als jedem anderen draußen.

ZEITmagazin: Worüber sprechen Sie da? Was sind die wichtigsten Themen bei Ihnen?

Jensen: Frauen und Party. Was man so gemacht hat am Wochenende. Da schmeißt einer was in die Runde, und dann sprechen wir drüber. Wenn es zu intim wird, dann nimmt man sich einen raus und redet mit ihm. So machen wir das.

ZEITmagazin: Ist es das, was Sie suchten?

Jensen: Genau so in der Art. Ja. Gesucht und gefunden habe ich es in der Bundeswehr. Ich gehe jetzt zum zweiten Mal in den Einsatz.

ZEITmagazin: Haben Sie Angst um Ihr Leben?

Jensen: Ich könnte auch hier in Deutschland auf der Straße sterben.

ZEITmagazin: Die Gefahr ist nicht ganz so groß.

Jensen: Das schon. Man muss aber damit klarkommen, dass es passieren kann. Ich sage mal: Da denkt jeder drüber nach. Man versucht, nach außen halt den Coolen zu geben.

ZEITmagazin: Waren Sie auch in dem Zug von Hauptfeldwebel Förster, als 2009 ein Fahrzeug in die Luft gesprengt wurde?

Jensen: Ja, ich war in dem Fahrzeug dahinter.

ZEITmagazin: Und was ist Ihnen passiert?

Jensen: Nichts. Ich bin halt nur raus und habe geholfen.

ZEITmagazin: Wie haben Sie das hinterher verarbeitet?

Jensen: Wir haben uns direkt danach zusammengesetzt und von A bis Z beredet, wie das gelaufen ist, was gut war und was falsch. Das hat schon viel geholfen. Und dann, im Lager, in der Cool-down-Phase, haben wir das noch einmal gemacht. Also einige Kameraden haben es gebraucht. Aber ich habe keine Probleme damit.

ZEITmagazin: Was könnte Sie aus der Fassung bringen?

Jensen: Einen der Kameraden tot zu sehen. Das ist es, was noch keiner von uns erlebt hat und hoffentlich auch nie erleben wird.

ZEITmagazin: Sie bauen keine Brücken mehr, Sie bohren keine Brunnen mehr. Sie sind in Afghanistan eine Kampftruppe. Stellen Sie sich die Sinnfrage?

Jensen: Für mich ist es ein bewaffneter Konflikt. Wir gehen als Kampftruppe runter, um die Leute da zu unterstützen und um den Menschen zu helfen, dass sie ihr Leben selber wieder hinkriegen.

ZEITmagazin: Haben Sie ein Testament gemacht?

Jensen: Ja. Das war schon bedrückend, ein komisches Gefühl. Ich bin doch erst 24.

ZEITmagazin: Einer Ihrer Kameraden sagte, man müsse einen Grund haben, um zurückzukommen, etwas, das einen trägt.

Jensen: Ich habe keine Freundin momentan. Aber einen dreijährigen Sohn. Das ist der Grund. Und das ist auch die Motivation, die mich trägt, wenn es mal wieder blöd läuft im Dienst.

ZEITmagazin: Wo lebt Ihr Sohn jetzt?

Jensen: Bei seiner Mutter. Wir haben uns auseinandergelebt, aber im Guten getrennt.

ZEITmagazin: Hat der erste Einsatz Sie verändert?

Jensen: Meine Kameraden sagen, ich hätte mich verändert. Ich sei zuverlässiger geworden. Früher hatte ich das Problem, dass ich den Dienst einfach so mitgemacht habe. Ich bin auch etwas härter geworden, zugleich aber auch liebevoller.

ZEITmagazin: Können Sie das erklären?

Jensen: Liebevoller zu meinem Sohn vor allem. Ich habe gemerkt, wie wichtig er ist, mein Fleisch und Blut. Und dass ich mich mehr um ihn kümmern muss.

ZEITmagazin: Was wünschen Sie sich?

Jensen: Heil wieder nach Hause zu kommen. Und danach meinen kleinen Sohn in die Arme zu nehmen.