ZEITmagazin: Herr Kreuser, warum sind Sie Soldat geworden?

Patrick Kreuser: Ich bin gelernter Maurer. Aber ich wollte noch mal was anderes machen, etwas, das man sonst nie macht. Und in der Bundeswehr, da kommt man viel rum, man erlebt Dinge, die andere nicht erleben. Also habe ich die Chance ergriffen, das geht ja auch nur in jungen Jahren.

ZEITmagazin: Und was hat Sie zum Scharfschützen gemacht?

Kreuser: Zuerst hat mich das gar nicht gereizt. Aber nach einem Jahr wurde ich gefragt, ob ich nicht mal Lust zur Eignungsfeststellung hätte. Es hat mir gefallen. Man arbeitet meistens zu dritt oder zu viert, aber viel unabhängiger als der Infanterist. Auch unser Aufgabenspektrum ist größer, der Scharfschütze in der heutigen Bundeswehr wird ja nicht nur ausgebildet, um zu schießen. Wir müssen auch aufklären und Objekte beobachten. Wenn der Infanterist, sagen wir mal, ein MG bedienen soll, wird er vor allem darin ausgebildet.

Patrick Kreuser 26, Oberstabsgefreiter. Kreuser ist Scharfschütze, was eine besondere körperliche Fitness erfordert. Er war bereits 2008 und 2009 in Afghanistan, musste aber noch nie jemanden töten. Kreuser stammt aus Nordrhein- Westfalen, vor der Bundeswehr war er Maurer.





ZEITmagazin: Sie waren schon zweimal in Afghanistan. Mussten Sie auf Menschen schießen?

Kreuser: Nein. Im ersten Einsatz 2008 war es noch ruhiger da unten, 2009 war schon viel los. Aber ich musste nie jemanden töten. Da ist man wie ein Bäcker, der nie Brötchen backt, obwohl er dafür ausgebildet ist. Aber natürlich ist es besser so, als einen umbringen zu müssen.

ZEITmagazin: Wäre das denn eine Schwierigkeit für Sie?

Kreuser: Keine Ahnung. Ich war noch nie in der Situation. Jetzt würde ich sagen: wahrscheinlich nicht. Aber wenn es so weit ist... Ich weiß es nicht. Eine Scheibe ist einfach nur eine Scheibe, ein Stück Plastik oder Metall. Ein Mensch ist aus Fleisch und Blut. Aber wenn der andere mir was will, muss ich mich ja verteidigen, mich und meine Freunde.

ZEITmagazin: Ihre Kameraden sind Ihre Freunde?

Kreuser: Mit denen arbeite ich schon seit vier oder fünf Jahren zusammen, wir waren zweimal zusammen im Einsatz, natürlich bilden sich da Freundschaften. In Deutschland kommen die meisten nur am Wochenende nach Hause oder wochenlang gar nicht. Da sind wir die meiste Zeit mit den Kameraden zusammen. Also ist man der Freund, man redet über Probleme. Wir wissen Dinge über die anderen, die nicht mal manche aus der Familie wissen.

ZEITmagazin: Wie sieht es Ihre Familie, dass Sie in Afghanistan Ihr Leben riskieren?

Kreuser: Meine Freundin und ich sind seit letztem Jahr zusammen, sie hat mich als Soldat kennengelernt, nach meinem ersten Einsatz. Darum akzeptiert sie das als meine Arbeit, selbst wenn es bedeutet, dass ich sechs Monate weg bin. Auch meine Eltern wollen natürlich nicht, dass ich da runterfahre, aber sie akzeptieren es.

ZEITmagazin: Wie gut können Sie mit Befehl und Gehorsam umgehen?

Kreuser: Das ist ganz einfach: Wenn mir einer was sagt, wird’s gemacht, fertig. Das ist meine Arbeit, dafür werde ich bezahlt. Und wenn es keinen Sinn macht, kann ich mich vielleicht hinterher darüber aufregen, aber machen muss ich es ja eh, ob es mir gefällt oder nicht. Wenn es später um Menschenleben geht, überlege ich mir das vielleicht anders. Aber solange daraus keine Gefahr entsteht, mache ich es ganz einfach. Auch wenn ich hier den ganzen Tag den Hof kehre.

ZEITmagazin: Sie fahren jetzt schon in Ihren dritten Einsatz. Was zieht Sie dorthin? Sind Sie ein Adrenalin...

Kreuser: ...junkie? Ja, auf eine gewisse Art schon. Ich mache auch privat vieles, was adrenalinfördernd ist, ich suche Herausforderungen. Natürlich gehört auch das Geld dazu, das kann keiner verleugnen. Aber vor allem fahre ich runter, weil meine Freunde fahren, mit denen ich schon seit Jahren zusammen bin. Für viele, auch für mich, wird’s wohl der letzte Einsatz sein, ich hab nur noch knapp ein Jahr bei der Bundeswehr.

ZEITmagazin: Sie tragen ein Kreuz. Sind Sie gläubig?

Kreuser: Das ist von meiner Mutter. Jetzt ist es mein Glücksbringer. Ich habe es immer an, ich ziehe es nie aus. Nie. Gläubig bin ich ein bisschen. Ich denke schon, dass es einen Gott gibt, aber ich gehe nicht in die Kirche, und ich bete nicht.

ZEITmagazin: Beeinflusst diese Haltung Ihr Leben als Soldat?

Kreuser: Das eine hat für mich mit dem anderen nichts zu tun. Krieger sein kann man auch als Christ. Das ist nichts Unmoralisches.