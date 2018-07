Zehn junge Männer erzählen, wie es ist, in den Krieg zu ziehen. Unsere Autorin traf sie vor dem Ausrüken in Bayern und besuchte sie am Ende des Einsatzes in Afghanistan.

ZEITmagazin: Herr Mudra, Sie sind verantwortlich für die schwerste Waffe des Zuges, die Granatmaschinenwaffe. Wie gehen Sie damit um, dass es Ihre Aufgabe ist, auf Menschen zu schießen?

Patrick Mudra: Wenn auf mich geschossen wird, dann schieße ich zurück. Besser, es trifft den anderen als mich. Und noch wichtiger ist, dass meinen Kameraden nichts passiert, das geht für mich sogar noch vor meinem eigenen Leben. Meine Soldaten und ich wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können.

ZEITmagazin: Wie ist das, wenn man zum ersten Mal beschossen wird?

Patrick Mudra 27, Oberfeldwebel, Granatmaschinengruppenführer. Mudra war 2009 schon einmal in Afghanistan, zusammen mit Thorsten Förster (siehe Seite 14), mit dem ihn eine enge Kameradschaft verbindet. Mudra gehört zu den Fallschirmjägern, er führte eine Gruppe von sieben Mann an.

Mudra: Ich habe anfangs gar nicht kapiert, was das für Geräusche sind, und sogar meinen Kraftfahrer gefragt, ob der Motor kaputt ist. Irgendwann ist es mir in den Kopf gekommen – da liegt Gewehrfeuer auf uns. Mein Puls ist hochgegangen, und ich habe gerufen: Gebt Gas! Aber ich habe mich schnell gefasst: Warum sollen wir abhauen? Ich weiß, was wir können, was wir alle zusammen gelernt haben. Also sind wir umgedreht, jetzt zeigen wir denen, wie es andersrum geht! Bei späteren Gefechten wurde es dann zu etwas Selbstverständlichem.

ZEITmagazin: Haben Sie Angst zu sterben?

Mudra: Wenn es so sein soll, dann ist es so. Ich hoffe nur, dass es schnell geht. Aber darüber denke ich nicht so sehr nach. Viel, viel schlimmer ist der Gedanke, ich verliere einen Soldaten dort unten. Das würde mir am meisten zusetzen: jemanden zu verlieren, den man mag, mit dem ich vielleicht schon seit Jahren zusammen bin.

ZEITmagazin: Was bedeuten Ihnen die Kameraden?

Mudra: Im Einsatz alles. Selbst wenn man den einen oder anderen nicht ganz so mag – wenn man rausgeht, ist das vorbei. Dann sind die Kameraden das Wichtigste, sie passen auf dich auf, so wie du auf sie aufpasst und das Beste für sie willst. Es gab eine Situation, da haben alle, im Dreck liegend, den Feuerkampf geführt, ich bin rumgerannt und habe die Ziele für meine Richtschützen zugewiesen, habe gefragt: Wie geht es euch? Hat jemand Durst? Bin an mein Fahrzeug gegangen und habe Wasser geholt, obwohl auf uns geschossen wurde. Ich glaube, das hat viel zu dem beigetragen, was die Männer heute von mir halten.

ZEITmagazin: Welche Haltung verkörpern Sie als Vorbild für Ihre Leute?

Mudra: Ich würde nicht sagen, dass ich ein Vorbild bin. Aber ich versuche, gerecht zu sein: Wenn man Scheiße baut, steht man dafür gerade. Wenn ich allerdings sehe, einem geht es nicht so gut, dann gehe ich zum Spieß und sage, lassen wir den heute mal drinnen. Im letzten Einsatz musste ich einen Soldaten nach Hause schicken: Nach den Feuergefechten konnte er nicht mehr. Wenn eine Tür zugeknallt ist, ist er zusammengezuckt. Da habe ich gesagt, okay, dann geh.

ZEITmagazin: Sie hingegen stecken diese Belastungen offenbar problemlos weg. Was macht Sie so stressresistent?

Mudra: Es ist nicht so, dass mir das alles nichts ausmacht, aber ich verarbeite es vielleicht anders. Auch dafür ist die Kameradschaft, die Freundschaft wichtig: Wenn etwas passiert ist, reden wir darüber. Erst sind wir bedrückt und denken, scheiße, was war das gerade? Dann fängt man an, sich darüber lustig zu machen, es runterzuspielen, und das geht über ins Euphorische: Wir haben es überstanden, es ist vorbei.

ZEITmagazin: Das wird Ihr zweiter Einsatz. Wie hat der erste Sie verändert?

Mudra: Ich bin in Stresssituationen ruhiger geworden, ich spreche jetzt auch ganz anders mit meinen Soldaten. Dafür kann ich mich über Dinge sehr aufregen, die in der Ausbildung in Deutschland schieflaufen. Da gehe ich viel kritischer und selbstbewusster ran. Manchmal sollte ich da vielleicht meine Klappe halten, ich reiße sie schon weit auf...

ZEITmagazin: Was sind das für Dinge, die schieflaufen?

Mudra: Da bilden Leute aus, die noch nie einen Einsatz erlebt haben, und lehren Dinge, die wir nicht brauchen. Man müsste die Schwerpunkte ganz anders setzen. Aber Einwände nehmen die nicht an. Oder die Einteilungen für unseren Einsatz: Zwei Drittel unserer Einheit sind junge, unerfahrene Leute – und das in einem Kriseneinsatz und obwohl auch viele bewährte Führer sagen, sie wollen mit. Aber man lässt sie nicht. Und wenn, traut man ihnen vor Ort wenig zu: Beim letzten Mal haben wir Sachen gesehen, wo wir eigentlich sofort eingegriffen hätten, aber wir durften nicht, weil nur wir die Lage beurteilt haben, aber nicht die übergeordnete Führung. Vielleicht haben sie zu Recht Nein gesagt, vielleicht ist das auch bloß die Feigheit davor, Fehler zu machen. Aber ich glaube, man muss Fehler machen, um zu lernen. Und besonders ärgert mich, dass man uns ewig auf glühenden Kohlen sitzen lässt: Seit einem halben Jahr wissen wir, dass wir in einen Einsatz gehen, aber wir haben kein genaues Datum, wissen nicht genau, was wir dort machen, also kann ich mich nicht vorbereiten. Und meine Eltern, meine Freundin wollen ja wissen, ab wann bist du weg? Das regt mich auf. Wenn sich da nicht irgendwann mal was ändert, gehe ich in keinen Einsatz mehr mit.

ZEITmagazin: Ist der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan sinnvoll?

Mudra: Dass Deutschlands Freiheit am Hindukusch verteidigt wird – tut mir leid, das kapiert hier keiner. Niemand in Deutschland versteht, was diese Bundeswehr da unten macht. Ich als kleiner Soldat weiß zwar, was ich dort in meinem kleinen Rahmen tun soll. Aber das große Ganze, nee. In meinen Augen ist das eine rein politische Sache, nichts Militärisches. Und Wiederaufbau führt man da schon seit anderthalb Jahren nicht mehr durch, jedenfalls nicht im Bereich Kundus. Da wird kein Brunnen mehr gebaut, keine Brücke, nichts mehr.

ZEITmagazin: Den Soldaten Mudra hat der Einsatz offenbar verändert. Auch die Privatperson?

Mudra: Meine Freundin sagt immer, du wirst so schnell laut. Aber das muss man ja, wenn man im Feuergefecht steht. Das nehme ich leider ins Zivile mit. Und nachdem ich als stellvertretender Zugführer eingesetzt war, habe ich angefangen, auch zivil mit Leuten anders zu reden, autoritärer. Man ist es gewohnt, Gehorsam zu verlangen, und es ist schwer, umzuschalten zwischen Arbeit und Zuhause. Außerdem betrachtet man auch manches ganz anders. Wenn ich in Afghanistan oder auch in Thailand, wo ich ein Jahr lang war, die Armut sehe, gerade bei Kindern, das berührt mich natürlich. Was mich dann in Deutschland aufregt, sind Leute, die sagen: Mir geht es so schlecht, weil ich hier keine Arbeit finde. Dieses Gejammer!

ZEITmagazin: War es die richtige Entscheidung, Soldat zu werden?

Mudra: Ich wollte immer etwas machen, das mich körperlich fordert. Als Fallschirmjäger hat man diese sportliche Herausforderung. Mittlerweile hat mich das Springen fast zum Adrenalin-Junkie gemacht. Das dürfte meine Freundin eigentlich nie hören, aber man sucht diesen Kick und will in den Einsatz. Nebenbei hat man als Soldat einen sicheren Job – also sicher im arbeitsrechtlichen Sinn. Auf der anderen Seite habe ich durch die Bundeswehr viele wichtige Leute im Leben verloren. Kontakte zu alten Freunden bestehen nicht mehr, und ich habe meine damalige Freundin verloren.

ZEITmagazin: Was ist geschehen?

Mudra: Wir waren viereinhalb Jahre zusammen, sie kannte mich nur als Soldat. Fünf Tage nachdem ich vom Einsatz wieder zu Hause war und dachte, ich bin sicher, alles ist wieder gut, hat sie gesagt: Es geht nicht mehr. Es war das Schlimmste, was ich je erlebt habe. Wenn Fahrzeuge mit Kameraden in die Luft gesprengt werden, kann ich damit professionell umgehen. Aber dass auf einmal jemand sagt, ich liebe dich nicht mehr, hat mir alles unter den Füßen weggerissen. Meine größte Angst, wenn ich jetzt wieder in den Einsatz gehe, ist nicht, dass ich sterben könnte – sondern dass es noch mal so ist: Ich komme zurück, und meine Freundin ist weg. Weil ich mich vielleicht verändert habe und sie sagt, du bist nicht mehr dieselbe Person. Oder weil sie mit dem Druck nicht klarkommt. Wir im Einsatz stehen auch unter Druck, können aber vor lauter Stress nicht darüber nachdenken. Für die Daheimgebliebenen ist der Druck definitiv größer.

ZEITmagazin: Die Entscheidung, nach Afghanistan zu gehen, trifft also die ganze Familie.

Mudra: So kann man es sehen. Als Mann gesteht man sich das nicht gern ein, aber wenn ich mit meiner Freundin einen traurigen Film angucke, in dem jemand seine Eltern verliert oder so – dann läuft auch mir mal eine Träne runter. Weil man Angst hat, dass man selbst seine Eltern nicht wiedersieht. Vor dem Einsatz war ich mir gar nicht bewusst, wie wichtig einem manche Menschen sind.