Am 26. Mai präsentierte Angela Merkel ein Hilfspaket für die Umbruchländer Nordafrikas. Es umfasste einen Schuldenerlass von 300 Millionen Euro für Tunesien und Ägypten sowie 100 Millionen Euro an Hilfsgeldern für die nächsten zwei Jahre. Zusätzlich versprach Merkel eine Soforthilfe von 30 Millionen Euro. Heute, knapp sechs Monate später, ist klar: Von der deutschen Hilfe ließ sich bisher fast nichts umsetzen.

Etwa die versprochene Soforthilfe: Der Löwenanteil soll über den sogenannten Sanad-Fonds des deutschen Entwicklungshilfeministeriums abgewickelt werden. Dieser Fonds vergibt zusammen mit lokalen Partnerbanken und Mikrokredit-Organisationen Kredite an kleine Firmen. Bis heute jedoch konnte kein einziger Kredit ausgezahlt werden. Die erste konkrete Hilfe für Ägypten erwartet Klaus Maurer, der Geschäftsführer des Sanad-Fonds, für "Anfang des nächsten Jahres". Dann wird er einem Kreditinstitut einen Weiterbildungskurs für 71.000 Euro finanzieren. In Tunesien müssen die Geber aus Deutschland erst auf Werbetour gehen, um die Banken dort von ihrem Konzept zu überzeugen.

In den postrevolutionären Ländern Nordafrikas sehen sich die Helfer mit starren, undurchschaubaren Verwaltungen konfrontiert. Minister wechseln im Monatstakt, es fehlen Ansprechpartner, die Übergangsregierungen zeigen sich unsicher und scheuen häufig vor Entscheidungen zurück. Die internationale Gemeinschaft hat Ägypten und Tunesien insgesamt 23 Milliarden Dollar versprochen. Umsetzen ließ sich davon bisher kaum etwas.

Um die Region aufzubauen, müssten die einheimischen und internationalen Regierungen die Arbeitslosigkeit bekämpfen. 50 Millionen neue Arbeitsplätze braucht Nordafrika bis 2020, mahnt die Weltbank, sonst drohten soziale Unruhen. Im größten Land der Arabellion, Ägypten, kommen zurzeit zwei Millionen Arbeitslose auf 200.000 offene Stellen.

Merkel kündigte vor einem halben Jahr an, dass Deutschland helfen wolle, 5000 neue Jobs zu schaffen. "Das läuft erst ganz zögerlich an", sagt Rainer Herret von der Deutschen Auslandshandelskammer in Kairo. Er hat zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit eine Arbeitsvermittlung aufgebaut. In dem Büro arbeiten sieben Jobscouts und Ausbilder, 3800 Stellen haben sie in ihrer Kartei. Herret betreut momentan 200 Bewerber, die in dreitägigen Kursen Soft Skills lernen sollen, Pünktlichkeit etwa. Er rechnet damit, dass er die ersten Kandidaten in den nächsten Wochen vermitteln kann.

In Tunesien haben die ersten 40 Jugendlichen mit deutscher Hilfe einen Kurs in Deutsch absolviert. Die politischen Stiftungen betreiben "Freiheitsbusse", organisieren Podiumsdiskussionen und beraten neu gegründete Parteien. Im Kleinen vernünftige, durchdachte Projekte – aber wie viele brauchte es davon?

Unterdessen diskutieren die Beamten in den deutschen und arabischen Ministerien weiter über den Schuldenerlass von 300 Millionen Euro . Auf Ägypten sollen 240 Millionen Euro entfallen, auf Tunesien 60 Millionen Euro. Deutschland will Ägypten erst dann das Geld erlassen, wenn das Land in konkrete Bildungs- und Arbeitsmarktprojekte investiert. Eine bilaterale Arbeitsgruppe wird sich deswegen im Dezember in Kairo treffen.