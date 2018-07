Er scheint vertraut mit den Räumlichkeiten. Kurvt gewandt um Türen und Truhen. Weiß, wo Silberkannen und antikes Porzellan stehen. Greift mit geübtem Griff nach den Lichtschaltern. Und doch. Statt wie der Hausherr sitzt er wie sein eigener Besucher unter dem Lüster. Oder wie ein zum Fotoshooting aufgebotener, im Landhauslook gestylter Statist für die Hochglanz-Magazinreportage »Die schönsten Herrschaftssitze der Schweiz«.

Der Eindruck täuscht nicht. Andreas Schmidt hat bereits Abschied genommen von seiner Chesa Albertini . Schön, gewiss, aber vorbei. So als blätterte man in einem Album mit Bildern aus glücklichen, aber vergangenen Zeiten. Die Entfremdung geht so weit, dass er lieber im Dorfgasthaus statt in einem seiner eigenen sieben Schlafzimmer übernachtet. Zu schmerzhaft das Wissen, dass alles bald verkauft ist. »Verkauft werden muss!«, präzisiert er.

Auf allen drei Stockwerken flackern Kerzen in verschwenderischer Fülle; lebendige Schatten huschen über Arvenholzwände, Gewölbe und Ahnenbilder. Aus dem ehemaligen Heustall, dem Talvo, wurde ein acht Meter hoher Wohnraum; an Partys fasst er leicht hundert Menschen. Im Keller baute er ein Fitnesscenter mit Sauna ein, Dampfbad, Jacuzzi und professionellem Workout-Raum. Und damit auch keine Wand und kein Winkel leer bleibt, schleppten Andreas Schmidt und sein Partner Hannes Bühler Wagenladungen von Antiquitäten aus Belgien und Frankreich nach La Punt. Aus China ließen sie das Frühstückszimmer mit antiken schwarzen Lackmöbeln kommen, aus Osttimor die mit Schnitzereien reich verzierte Kommode; Felle und Masken stammen aus Afrika. Vieles hat Partner Hannes Bühler – besser bekannt als Modedesigner Hannes B., so der Name seiner Zürcher Boutique – selbst entworfen. Die mit Pelz eingefassten Kaschmirvorhänge beispielsweise. Die Lampen und Armaturen in den sieben Badezimmern. Oder das Schlafzimmer, dessen Wände und Decken mit einem orange-blauen Karostoff überzogen sind. Eigentlich wollte er aus dem Gewebe Herrenhosen schneidern. Den Kunden war das Muster dann doch zu gewagt.

Hausherr Andreas Schmidt hat in den 500 Jahre alten Gemäuern seine schönsten Zeiten verbracht. Schon als kleiner Bub fühlte er, dass sie ihm, irgendwie, gehörten. Und dies, obwohl ihm seine Großmutter, Margherita von Albertini, resolut klarmachte, warum er den Familiensitz niemals erben würde: »Du bist ein Bastard.« Sie konnte ihrer Tochter den bürgerlichen Ehemann namens Schmidt nicht verzeihen. Dabei schaffte auch sie selbst es in zweiter Ehe nur zu einem Mann ohne Adelsprädikat. Um das Manko zu überspielen, mussten diesen alle, Enkel inklusive, »Signore« nennen.

Andreas Schmidt nahm es seiner Großmutter nicht übel. Zu atemraubend fand er ihre Auftritte in himmelblauen und rosaroten Hüten. »Soo groß!«, sagt er und hebt beide Hände. »Eine wahre Femme fatale.« Sie langweilte sich rasch und brachte es fertig, mit Nichtlangweilern das ganze Vermögen ihrer eigenen Mutter durchzubringen – sie sei damals die reichste Bündnerin gewesen, hatte die Graubündner Kantonalbank Andreas Schmidt bestätigt.

»Stück um Stück verklopfte sie in ihren 90 Lebensjahren«, sagt Andreas Schmidt, »Häuser und Land, darunter den halben Suvrettahang in St. Moritz, die Meierei und die Fischereirechte in den Bernina-Seen...« Nach ihrem Tod war nichts mehr übrig, und die Chesa Albertini, seit 500 Jahren in Familienbesitz, war eine Ruine. Es regnete durchs Dach, das Fundament hatte sich verschoben, die Türme bröckelten, die Wände waren verfault, an den Zimmerdecken glitzerte der Raureif, keine einzige Türe ließ sich mehr schließen. Der Gemeindepräsident von La Punt schlug vor, das Wahrzeichen des Dorfes abzureißen, um die Straße zu verbreitern. Doch Andreas Schmidt sah seine Stunde gekommen. Nach jahrelangen Verhandlungen mit den Miterben, unterstützt von einem Anwalt, war es so weit: Das Paradies seiner Kindheit gehörte ihm.

Zwölf Jahre lang arbeitete Andreas Schmidt 18 Stunden täglich, um der Chesa Albertini wieder ihren früheren Glanz zu verleihen. Er war Kinderarzt geworden, »weil alle Kinder Angst vor Erwachsenen haben«. Vor ihm hatten sie keine Angst. Seine Praxis in Küsnacht bei Zürich war bald eine der größten der Schweiz, sein Ruf drang weit über die Landesgrenzen. Ein Drittel der Patienten reisten aus dem Ausland an. Ein Freund, der seine »wahnsinnige Schafferei« mitverfolgte, warnte: »Das Haus gehört nicht dir. Du gehörst dem Haus.«

Und es brachte ihn fast um. Denn für die Chesa Albertini war ihm nur das Beste gut genug. Dreifach verglaste Fenster, eine Umwälzpumpe, die jedes Lüften unnötig macht, und eine Küche, die es mit jeder Hotelküche aufnehmen kann. »Hier aber haben wir übertrieben«, gibt Andreas Schmidt im dritten Stock zu. Er hatte den gesamten Dachstock um eineinhalb Meter anheben lassen, um unter dem sichtbaren Gebälk eine riesige Schlaflandschaft zu schaffen. Mitten im Raum steht ein vier Meter großes Bett. »Der maßgefertigte Wunsch einer Mieterin«, sagt er. Auch in den Ferien wollte die Dame nicht auf ihr Morgenritual verzichten und nach dem Vorbild der französischen Königin – Le lever de la reine – morgens all ihre Kinder ins Bett rufen.

Mieterin? Ja, leider. »Ich bin nicht mehr in der Lage, das Haus meiner Vorfahren zu unterhalten.« Vor zwei Jahren musste Andreas Schmidt seine Praxis aus gesundheitlichen Gründen aufgeben und seine beiden Kollegen entlassen. Seither lebt er von Praxisvertretungen und versucht, mit Vermietungen die Unkosten von jährlich 250.000 Franken hereinzubringen.

Der letzte Mieter soll, hoffentlich, eine Politikerprominenz sein

Die Vermieterei empfindet er als »extrem unangenehmes Geschäft«. Eine englische Luxusimmobilienagentur machte Konkurs, ohne die letzte Miete an ihn weiterzuleiten. Wildledersessel und weiße Polstergruppen müssen nach der Abreise der Gäste regelmäßig neu überzogen werden. Ins 350 Jahre alte Parkett haben Skischuhe wüste Narben gehackt. Und nicht selten ist der gesamte Weinkeller geleert. »Ich wusste nicht«, wundert sich Andreas Schmidt, »dass man so viel trinken kann.« Dazu kommen allerlei Marotten. Eine junge Russin verfiel, ihr Hündchen an sich gepresst, in einen Schreikrampf, kaum hatte sie das Haus betreten. Über Nacht musste der Dorfschreiner sämtliche Schlösser auswechseln, um mögliche Schlüssel-Mitbesitzer auszuschließen.