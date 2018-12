Wie die Schuldensünder in Europa gepäppelt werden, wie Schutzwälle aufgerichtet und dann doch wieder als zu flach befunden werden, wie die Europäische Zentralbank immer weiter Staatsanleihen kauft, all das widerstrebt dem Weltbild des Liberalen. Regeln in Europa gelten anscheinend nichts mehr, und das eigene nationale Schlamassel sollen andere lösen.

Für diese Stimmungslage formulierte der Abgeordnete Frank Schäffler seinen Antrag: Griechenland muss die Euro-Zone verlassen, Insolvenz mit allen Folgen, danach Schuldenschnitt und EU-Verträge mit automatischen Sanktionen. Das klingt nach einer ordnungspolitisch sauberen Amputation. Doch die schwarz-gelbe Koalition sieht einen anderen Heil- und Kostenplan vor. Sie will den Patienten stabilisieren und ihm strenge Diät verordnen. Bis zum 13. Dezember stimmt die FDP-Basis über zwei unvereinbare Strategien in der Europapolitik ab. Die prinzipientreue FDP könnte nicht länger mitregieren, wenn die Schäffler-Anhänger gewännen. Es geht um die Zukunft der Partei.

Im gelben Lager steht eine Entscheidungsschlacht an. Abends in München trifft man sich im Theatersaal des Kolpinghauses, die Tische in bayerischer Längsordnung, auf der Bühne eine Art Bar-Tresen aus blauen Buchstaben: FDP . Christian Lindner und Frank Schäffler sitzen dahinter und trinken alkoholfreies Weißbier. Erst darf der eine reden, dann der andere, dann wandert das Mikro in die Basis. Polemik blitzt auf, wird aber vom Moderator nicht geduldet.

In fast 200 Informationsveranstaltungen debattiert die Führung mit den Rebellen und versucht, sie wieder auf Regierungskurs zu bringen. 21.500 müssen abstimmen, damit der Beschluss bindende Wirkung entfaltet. Gut 11.000 Briefe sind bisher in der Zentrale eingegangen. Dort liegen die Nerven zwar bloß, aber tatsächlich ist die Stimmung an der Basis weniger antieuropäisch, als es die medial dramatisierte Lage suggeriert.

»Verglichen mit dem Entscheid über den Großen Lauschangriff 1995, ist die Stimmung ruhig«, meint ein FDPler. Er ist überzeugt, dass die Basis am Ende für Europa und für die Koalition stimmen wird; Schäffler habe sich »ziemlich verrannt«. Auf Info-Veranstaltungen wie in München bricht sich zwar Ärger Bahn, über die betrügerischen Griechen, über Merkels Schwanken, die deutsche Haushaltspolitik, doch die große Abrechnung mit der Parteiführung bleibt aus. Auch wo Lindner und Schäffler direkt aufeinandertreffen, bis die Biergläser schwappen, wird das schlimme Wörtchen »Spaltung« energisch zurückgewiesen.

»Was hilft es«, ruft Lindner in den Saal, »die reine Lehre zu vertreten, wenn darüber die Währungsunion zusammenbricht.« Er erinnert an die Folgen kollabierender Banken und Versicherungen, an die Katastrophe für die Sparer und die Realwirtschaft. Schäffler kontert: »Die Nehmerstaaten und die Banken erpressen den europäischen Steuerzahler« – aber das ist schon das Äußerste. Unten sitzen Damen mit Perlenketten, die Herren in Dreiteilern oder in Tweed. Die FDP will vernünftig debattieren, selbst wenn sie die Regeln des ehrbaren Kaufmanns missachtet sieht. Ihre Mitglieder zeigen so gar keinen Willen, sich in Populisten zu verwandeln.

Und wenn Schäfflers Antrag doch durchkommt? Hans-Dietrich Genscher und Klaus Kinkel reden den Liberalen ins europäische Gewissen, sich für den Präsidiumsantrag auszusprechen. Von außen macht Hans-Olaf Henkel mobil und droht mit einer neuen Partei, falls die FDP nicht für Schäffler stimme. Rainer Brüderle hat angekündigt, ein solcher Beschluss habe gar keine bindende Wirkung für die FDP-Abgeordneten, was viele für absurd halten. Lindner hingegen spricht von »großen Folgen«. Frank Schäffler will die Regierung zwar nicht stürzen, wie er sagt, aber ein Szenario für einen etwaigen Sieg hat er auch nicht parat. Offenbar glaubt er tatsächlich daran, mit seinem Antrag die Regierungspolitik umsteuern zu können. Merkel werde ein Votum zu seinen Gunsten schon schlucken, verteidigt er sich etwas pampig, denn sie wolle in zwei Jahren ja Barrosos Nachfolgerin als Kommissionsvorsitzende werden, und dazu müsse sie Regierungschefin bleiben. Raunen und Kopfschütteln.

Wenn die FDP-Mitglieder für die Euro-Rettung stimmen, wird die FDP mit diesem Pfund wuchern: Die Regierung ist in einer heiklen Frage stabilisiert, und die FDP hat eine Debatte ausgefochten, welche die CDU nicht offen zu führen gewagt hat. Da wachsen gleich Muskeln an den dünnen Armen. »Es wäre doch wohl vermessen«, sagt ein Münchner FDP-Mitglied, »wenn ein paar Tausend unserer Leute die Politik in einer solch zentralen Frage bestimmen wollten – gegen den Koalitionspartner und gegen die anderen europäischen Nationen. Dafür würde uns der Wähler bestrafen.«