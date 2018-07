"Es ist nicht auszudenken, wie gefährlich die Welt ohne Tiere sein wird", meinte Elias Canetti. Es sah in ihnen Begleiter der Menschen, die sich zwar gegen Tiere stets abgegrenzt haben, sich aber in Mythen und Geschichten in sie verwandelten. "An dieser Ausbildung der Verwandlung ist der Mensch erst zum Menschen geworden", schrieb Canetti.

Das sind natürlich keine Sätze für ein Sachbuch, das populär sein will. Und doch, bei Richard Louvs Das letzte Kind im Wald? kommt eine canettische Melancholie auf. Das Buch wurde schon vor Jahren in den USA ein Bestseller, und bei uns wird es das nun hoffentlich auch.

Louv recherchiert jahrelang für seine Bücher, in denen er vor allem ökologische Themen untersucht. Für Childhood’s Future hatte er mehr als 3.000 Kinder und Eltern interviewt, daran knüpft er an. Er weiß, wie indirekt Bildung verläuft. Auf dem direkten Weg werde das Ziel verfehlt, fürchtet er. Bildung sei ein Prozess der Selbstorganisation, das ist seine These. Die Voraussetzungen für das Gelingen setze die Umgebung, das sind die Räume, die Dinge, natürlich die Erwachsenen und die Natur.

Aber was geschieht, wenn die Natur im Alltag kaum noch erfahren wird? Verlieren die Kinder dann, um noch einmal mit Elias Canetti zu sprechen, ihre Verwandlungsfähigkeit? Genau das behauptet Louv. In seiner Sprache: Kinder büßen ihre Kreativität ein. Sie werden um Lebensfreude betrogen. Sie funktionieren womöglich, aber sie verkümmern. Das prangert er an, und er macht Vorschläge. Geben wir unseren Kindern die Natur zurück! So lautet der Untertitel der deutschen Ausgabe, im Original heißt er: Saving our Children from Nature-Deficit Disorder. Nicht die ominöse Aufmerksamkeitsstörung ADHS (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) sei die richtige Diagnose für das Leiden heutiger Kids, sondern der Verlust an Naturerfahrung. "Die Wälder waren mein Ritalin", bekennt der Autor. Es geht ihm um eine vielfältige, überraschende, nicht fertige Welt.

Bedroht ist, was für Kinder seit Menschengedenken selbstverständlich war. Zum Beispiel so oft wie möglich draußen sein zu wollen. Schon das Wort "draußen" gehört inzwischen nicht mehr zu ihrem Repertoire. Den Ruf anderer Kinder "Kommst du runter?" haben viele noch nie gehört. Sie haben keinen Sommerregen auf ihrer Haut gespürt und noch kein Wasser nach dem Gewitter am Straßenrand gestaut. Kinder, die ohne solche Erlebnisse aufwachsen, haben bloß einen Körper, bald sogar einen narzisstisch aufgeladenen, aber sie wissen nicht, was es heißt, sich selbst und die Welt mit fünf Sinnen zu erfahren. Welt kann für Kinder auch eine Pfütze sein.

Solche Beobachtungen und Überlegungen könnten in ein kulturkritisches Lamento führen. Natur wird dann in hochtrabende Adjektive eingewickelt, und am Ende bleibt es beim Ausflug am Wochenende. Louv fragt, was die Erfahrung in der Natur ausmacht, die "auf unvollkommene Weise vollkommen" ist. Die größer ist als wir. In der ein ekstatisches Gefühl von Zugehörigkeit entstehen kann. Die schon die Kleinsten herausfordert, über sich hinauszugehen. Louv sieht darin "Transzendenz". Man müsse nicht religiös sein, um in der Natur Demut und Dankbarkeit zu empfinden und Glück, diese unvollkommene Weise, vollkommen zu sein.

Kinder , die in geschlossenen Räumen aufwachsen, werden um all das betrogen. Fernsehen und andere Bildschirme muss man nicht verdammen, aber sie evozieren eben nur den Fernsinn. Es bleibt bei Simulationen. Kein Kind erlebt dort Gegenstände in ihrer Widerständigkeit. Es gibt viel Erregung, aber nichts, was dazwischenkommt und woran sich ihr Eigensinn aufrichten könnte. Konrad Lorenz hatte für diese komfortable Verarmung ein böses Wort: "die Verhausschweinung des Menschen". So was kommt Louv nicht über die Tasten, aber er beschreibt die Wellen der Domestizierung. Die Farmbewohner sind im Laufe eines Jahrhunderts von 40 auf 1,9 Prozent der Bevölkerung geschrumpft. Auch als die meisten Menschen bereits in Städten wohnten, hatten sie aber gewöhnlich noch familiäre Bindungen zum Land. Die Kinder kamen doch noch irgendwann zu einer Initiation im Matsch, unter Sternen, im Baumhaus, in Höhlen, barfuß, unbeaufsichtigt und draußen.