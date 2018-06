Drei Städte, wie sie unterschiedlicher nicht sein könnten, waren die Stationen seines Lebenswegs. Geboren wurde er in einer behäbigen Landstadt, die sich einen prächtigen Dom mit riesigem Turm geleistet hatte. In dessen Schatten praktizierte sein Vater, trotz seines einfachen Gewerbes ein gebildeter Mann. Seinen Sohn hielt er zu humanistischen Studien an und sorgte für Unterricht beim besten Lehrer weit und breit. Noch während seiner Schulzeit bedankte sich der Junge mit einigen handwerklich gekonnten Talentproben, in denen seine Lust an gewagten Neuerungen aufblitzte.

Da sich dem ehrgeizigen jungen Mann in seiner Heimat kaum Berufsaussichten boten, richteten sich seine Hoffnungen auf eine Residenzstadt. Dort hatte ein aufgeschlossener Fürst Künstler und Wissenschaftler um sich geschart. An diesem renommierten Musenhof erhielt er eine bescheidene, schlecht bezahlte Stellung, die seinen Fähigkeiten ganz und gar nicht entsprach. Sein langsamer Aufstieg brachte ihm allerdings nichts ein: Ein Kriegszug, auf dem er seinen Herrn begleiten musste, erschöpfte seine Finanzen. Das leidige Geld wurde nun zum Generalthema seines Lebens, unwürdige Feilschereien begannen, die ihm die Arbeit vergällten und sein Leben verdüsterten. Derweilen wuchs sein Werk, und sein Ruf als Meister einer "neuen Manier" war unbestritten. Nachdem er nach über zehn Jahren Dienst endlich das erstrebte Amt erreicht hatte, kam er vom Regen in die Traufe: noch mehr Pflichten, immer noch keine adäquate Bezahlung. Krank und verbittert beschwor er seinen Herrn, er solle ihm "nie wieder so viel und in so kurzer Zeit aufbürden, denn es ist sicher, dass mein großes Bedürfnis, Euch zu dienen, und die damit verbundene Anstrengung mich unabdingbar zur Abkürzung meines Lebens bringen würde". Obwohl er Triumphe in einer neuen Gattung feierte, fielen für ihn wieder nur unverbindliche Komplimente ab. Völlig erschöpft zog er sich zu seinem alten Vater zurück, der voller Entsetzen über den körperlichen und seelischen Zustand des Sohnes bei Hof protestierte.

Als er nach 22 Jahren Dienst Opfer eines Sparprogramms wurde, kam ihm das erste und einzige Mal in seinem Leben Fortuna zu Hilfe. In einer kunstsinnigen Handelsmetropole war eine bedeutende und glänzend honorierte Stellung frei geworden. Die Zuständigen entscheiden sich ungewöhnlich schnell für ihn. In seinem neuen Wirkungskreis setzte er Neuerungen durch, beendete den Schlendrian seiner Untergebenen und schuf eine Fülle kleinerer und größerer Werk in einem für ihn eher ungewohnten Genre. Zwar warfen ihn auch hier Krankheiten aufs Lager, sein Ruhm wuchs jedoch stetig, er wurde ausgezeichnet und erhielt ehrenvolle Aufträge. Noch einmal bewies er seine Meisterschaft in einer Serie inspirierter, zukunftweisender Werke, dann erloschen seine Kräfte, und ein bösartiges Fieber brachte ihm den Tod. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 48:

Sissi Perlinger (* 3.12.1963) ist ausgebildete Sängerin, Tänzerin, Musikerin, Schauspielerin und vor allem eine der immer noch rar gesäten Frauen in der Kabarett- und Comedy-Szene hierzulande. Die viersprachige Weltbürgerin mit Wurzeln in Bayern liebt schräge Kostüme und Outfits und stellte ihr erstes Bühnen-Soloprogramm vor 25 Jahren vor. Ihr aktuelles Programm heißt "Gönn dir ne Auszeit!". Das tut sie inzwischen regelmäßig selber und verbringt den Winter in Indien. Vor elf Jahren bekam sie als Folge von Dauerstress über Nacht einen beidseitigen Tinnitus und beschloss daraufhin, alle "Nebentätigkeiten", etwa als Schauspielerin im Fernsehen, abzusagen und sich ganz aufs Kabarett zu beschränken