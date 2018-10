Frank Appel , 50, wuchs in Hamburg-Bergedorf auf. Nach dem Abitur studierte er Chemie in München und promovierte über Neurobiologie in Zürich. Zunächst strebte Appel eine wissenschaftliche Karriere an, verließ den Uni-Betrieb dann aber ernüchtert. 1993 wechselte er zur Unternehmensberatung McKinsey , zu deren Klienten die Deutsche Post zählte. Von da an ging es steil nach oben. 1999 stieg Appel zum Partner auf. Kurz darauf holte ihn der damalige Postchef Klaus Zumwinkel in die Konzernzentrale nach Bonn.