Niemand unterstellt dem konservativen Parteiobmann Michael Spindelegger, er sei ein talentierter Verhandlungskünstler, durchschaue sein Gegenüber, sei mit allen Wassern gewaschen oder beherrsche mit schlafwandlerischer Sicherheit die kniffeligen Gesetze der Machtmechanik. Für alle diese Tugenden, so es solche sind, wurde früher Wolfgang Schüssel von seinen Anhängern bewundert, nachdem er seiner gedemütigten Partei mit einer kühnen Volte die Führungsrolle im Staat eingehandelt hatte. Das zeugte von Kaltschnäuzigkeit, taktischer Verwegenheit, unerschütterlicher Beharrlichkeit. Alles Fähigkeiten, die sich bei dem merkwürdig gesichtslosen Spindelegger nicht einmal in Spurenelementen nachweisen lassen.

Dennoch glaubt sich nun der brave Parteisoldat, den ein Zufall auf den Feldherrenhügel befördert hat, zum Wendekanzler berufen. Er schleicht sich an das Vermächtnis seines verehrten Vorgängers heran. Er hofiert ihn mit einem Abschiedsfest, das eine stimmungsvolle, wenngleich rührselige Familienangelegenheit der Wendeveteranen gewesen sein soll. Und er imitiert den politischen Trickmeister, so wie das in großen Familien der kleinste, noch ungelenke Bruder tut, der dem Ältesten im Guten wie im Schlimmen nacheifert.

Also versucht nun Spindelegger mit den Freiheitlichen einen Pakt in der Schuldenbremsen-Debatte auszuhandeln, der die Regierungskoalition endgültig entzweien muss. Er handelt in der Illusion, es könnte ihm gelingen, den FPÖ-Frontmann HC Strache ebenso über den Tisch zu ziehen, wie das einst dem bewunderten Schüssel mit dem blauen Volkstribunen Jörg Haider gelungen war. Tatsächlich spielt Partylöwe Strache mit Spindelegger ein Raubtierspiel: Katz und Maus.

Doch selbst wenn sich Blau und Schwarz neuerlich einigen sollten, es wäre ein wertloser Erfolg. Nur schwer vorstellbar ist, die düpierten Sozialdemokraten würden sich kleinlaut einem solchen Fait accompli fügen. Dann hätte Spindelegger die Regierung in eine verhängnisvolle, vermutlich letale Krise gestürzt. In allen Meinungsumfragen ist die Volkspartei, desolat wie sie ist, so weit zurückgefallen, dass sie nach Neuwahlen in keiner Konstellation einen Führungsanspruch wird stellen können. Und geradezu utopisch die Vorstellung, der umworbene Wunschpartner Strache würde sich nach einem fliegenden Koalitionswechsel (den die Splitterpartei BZÖ duldet) als zweiter Mann in die Regierung einreihen.

Diesem Wendemanöver fehlen Kurs und Ziel, es sei denn, es lautet Vizewendekanzler. Vermutlich ist es aber nichts weiter als der Versuch einer schlichten Seele, die sich nicht ernst genommen fühlt, endlich aller Welt zu zeigen, was in ihr steckt. Das führt zu Überschätzung.

Indem Spindelegger, das Produkt des niederösterreichischen Parteiapparates, nun dem gloriosen Altkanzler nachzueifern sucht, könnte er eines nahen Tages als der größte politische Hochstapler in die Parteigeschichte eingehen. Schüssel war ehrgeizig. Spindelegger ist lediglich emsig. Schüssel war unberechenbar. Spindelegger tickt wie ein Metronom im schleppenden Zweivierteltakt. Schüssel spielte mit dem Feuer und andere verbrannten sich die Finger. Spindelegger ist der Biedermann, der das Zeug zum unfreiwilligen Brandstifter hat, weil er gar nicht ahnt, was passieren kann, wenn er mit dem Feuer spielt. Schüssel brachte einen europäischen Skandal ins Rollen. Spindelegger ist Provinzposse.