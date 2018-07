Samstag für Samstag jubelt die Wirtschafts-Kamarilla über neue Einkaufsrekorde. Das Geld sitzt locker, der Euro rollt, solange es ihn noch gibt. Stille Nacht hin, heilige Nacht her, es wird geprasst, was das Zeug hält. Da will sich natürlich auch das Innenministerium nicht lumpen lassen. Per E-Mail wurden alle Polizisten des Landes zu einem Behörden-Hosianna samt opulentem Weihnachtsschmaus eingeladen. Mit knusperigen Spanferkel, Glühwein- und Getränkebar, Palatschinkenstand, dampfenden Chili-con-Carne-Töpfen. Eine nette Geste, die später leider etwas relativiert werden musste. Statt für 26.000 Ordnungshüter waren die Köstlichkeiten dann doch nur für die wenigen Mitarbeiter in der Zentralstelle vorgesehen. Die futterten also pars pro toto.

Es mag ein kluger Einfall sein, die Eliten zu verwöhnen, um dadurch dem gesamten Polizeiapparat gegenüber Wertschätzung auszudrücken. Dennoch will die Kritik an der Ausladung der vielen kleinen Beamten nicht verstummen. Der Name der zuständigen Abteilung – "1/8 Veranstaltung" – lässt auf einen feuchtfröhlichen Adventsscherz tippen. Ein rauschendes Fest für Tausende von Menschen wäre vielleicht im Mittelalter kritiklos akzeptiert worden. Doch jetzt, in Krisenzeiten, führt ein derartiges Gelage zu einer schiefen Optik. Zudem wäre kein einziges Sicherheitsorgan an diesem Abend auf den Straßen anzutreffen gewesen. Und dem Getränkeangebot nach zu schließen, auch an den Tagen danach nicht.

Natürlich hätten Tausende von angeheiterten Polizisten bei Alkotests die Staatskasse auffüllen können, aber wer hätte kassieren sollen? Außerdem hätten Gauner aller Art ein Land ohne Polizisten auch als Freibrief für ihr dunkles Gewerbe betrachtet. Also, alles in bester Ordnung so, zumal das Festchen einem guten Zweck diente. Mit einem Gewinnspiel zugunsten der Aktion Kinderwunsch wurde nämlich bei Christkindls Geburtstagsparty dem Bevölkerungswachstum auf die Sprünge geholfen.