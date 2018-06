Wihelm Molterer, bis 2008 Parteichef der ÖVP, Finanzminister und Vizekanzler der Republik, bekommt in seinem derzeitigen Job als Vizepräsident der Europäischen Investitionsbank (EIB) einen neuen Boss. Die Führungsposition war vakant geworden, da der belgische Finanzpolitiker Philippe Maystadt, der zehn Jahre lang an der Spitze der Hausbank der EU gestanden war, mit dem Jahreswechsel aus seinem Amt scheidet. Zu seinem Nachfolger wurde nun der Deutsche Werner Hoyer, bislang Staatsminister im Berliner Außenministerium, bestellt. Darauf hatten sich die 27 europäischen Finanzminister als Eigentümervertreter der EIB bei ihrem Treffen am 30. November in Brüssel geeinigt. Dass Molterer, einer von acht Vizepräsidenten im Direktorium des mächtigen Institutes (Finanzierungen 2010: 72 Milliarden Euro), nicht selbst auf den Topjob vorrückte, verdankt er mangelnder Unterstützung aus der Heimat. Er wurde als der geeignete Kompromisskandidat gehandelt, solange sich die EU-Schwergewichtler nicht in der Personalfrage einigen konnten.

Heute winkt Molterer ab. Er habe den Posten nicht angestrebt, erzählt er. Einige seiner Freunde meinen hingegen, er habe seinerzeit durchaus Interesse an einem Avancement bekundet, als dieses im Bereich des Möglichen schien. Österreichische Verhandler beteuern heute, Molterer habe nie als Kandidat gegolten; was formal stimmt, da jede Bewerbung der offiziellen Unterstützung der Regierung bedurft hätte. Bundeskanzler Werner Faymann, so der vertrauliche Hinweis, der unter österreichischen Eurokraten kursiert, habe allerdings, als das Thema auf der Tagesordnung stand, unmissverständlich klargemacht, er werde keinen Finger für seinen früheren Regierungskollegen rühren. Für den Österreicher war dadurch der Weg an die Spitze der europäischen Großbank in Luxemburg verstellt.

Damit waren die europäischen Ambitionen des langjährigen Ministers Molterer bereits zum zweiten Mal an dem Intimfeind im Kanzleramt gescheitert. Bereits im Herbst 2009 hatte Faymann durch einen kleinen Koalitionskonflikt erfolgreich den Plan hintertrieben, Molterer zum österreichischen Vertreter in der EU-Kommission zu nominieren. An seiner Stelle wurde der damalige Wissenschaftsminister Johannes Hahn nach Brüssel abgeschoben, dessen politische Reputation gerade von der »Uni brennt«-Revolte versengt worden war. Zur gleichen Zeit erwies sich Faymann auch als Stolperstein für seinen Amtsvorgänger Alfred Gusenbauer, der gute Chancen besaß, als EU-Außenminister in das europäische Führungsgremium aufzusteigen. Faymann bestritt schlicht, sein Parteigenosse sei je im Gespräch gewesen, obwohl prominente, europäische Sozialdemokraten zuvor öffentlich mit der Idee gespielt hatten.

Dass diesmal eine österreichische Kompromisslösung auf oberster Europaebene möglich schien, verdankt sich dem Gekungel um Topjobs in der EU. Die Geschichte begann vor über einem halben Jahr in Berlin. Der deutsche Außenminister Guido Westerwelle von der FDP, der sich offensichtlich von seinem Parteifreund Hoyer wegen dessen angeblicher Ambitionen auf den Ministerposten entzweit hatte, setzte sich erfolgreich bei Kanzlerin Angela Merkel dafür ein, den ungeliebten Konkurrenten für die Vakanz im EIB-Chefbüro zu nominieren. Der Vorschlag fiel allerdings im Kreis der EU-Finanzminister nicht auf ungeteilte Begeisterung: Der außenpolitische Fachmann Hoyer verfügt, obwohl Volkswirt, über keine dezidierte Finanzexpertise. Da eine spanische Gegenkandidatin ausschied, weil sie die englische Geschäftssprache der EIB nicht beherrscht, avancierte in dieser Blockadesituation der Vizepräsident aus Österreich zum heißen Tipp im Besetzungspoker. Bis der Bundeskanzler in Wien sein Desinteresse bekundete.

Als Angela Merkel und ihr Finanzminister Wolfgang Schäuble in der zweiten Runde neuerlich ihr Gewicht für den Mann aus dem Berliner Außenamt in die Waagschale warfen, erleichterten sie ihrem französischen Partner die Zustimmung, indem sie den deutschen Widerstand gegen ein Herzensprojekt der Pariser Politik aufgaben. Bis dahin waren unter Federführung der Bundesrepublik die Beiträge aus dem EU-Budget an jenes europäische Hilfsprogramm blockiert worden, aus dem in Frankreich bislang die populären Restaurants du Cœur finanziert werden. Nun einigte man sich zeitgleich mit der Bestellung von Werner Hoyer darauf, dass die Zuschüsse in den nächsten beiden Jahren weiterhin fließen, und Präsident Nicolas Sarkozy muss sich im Wahljahr 2012 nicht vorwerfen lassen, in seiner Amtszeit wären die Gratisessen für Bedürftige gestrichen worden.