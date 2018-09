Hat es Thomas Middelhoff bewusst unterlassen, frühere Manager und Aufsichtsräte von KarstadtQuelle zu verklagen, obwohl er der Auffassung war, sie hätten den Konzern geschädigt? Es geht um den Verkauf von fünf Warenhäusern und Mietverträge für diese Häuser in Potsdam, Leipzig, München, Karlsruhe und Wiesbaden. Middelhoffs Verteidigungslinie beruht auf einem Gutachten und Einschätzungen, die er von 2004 an in Auftrag gegeben hat. Nun, sieben Jahre später, sind Unterlagen aufgetaucht, die zeigen, wie sie entstanden sind.

Zum Hintergrund gehört, dass sich Middelhoff einige Jahre, bevor er zu KarstadtQuelle kam, privat an geschlossenen Immobilienfonds der Oppenheim-Esch-Gruppe beteiligte. Vier davon dienten der Finanzierung von vier der umstrittenen Karstadt-Warenhäuser.

Es ist 2004, und Middelhoff unterrichtet den Aufsichtsrat davon. Im Herbst jenes Jahres beauftragt er dann die Wirtschaftsprüfer der BDO eigens, die Immobiliengeschäfte mit der Oppenheim-Esch-Gruppe zu prüfen, und die Wirtschaftsprüfer urteilen, dass KarstadtQuelle durch die horrenden Mieten ein Verlust von 150 Millionen Euro über die Dauer der Verträge droht. Die Frage ist: Muss Middelhoff seine Vorgänger dafür haftbar machen?

23. März 2005: KarstadtQuelle-Chefjustiziar Detlev Haselmann scheucht den renommierten Jura-Professor Hans-Joachim Mertens im Italienurlaub auf. Der anerkannte Fachmann im Schadensersatzrecht und Kapitalgesellschaftsrecht soll helfen, und Haselmann gibt dazu die Vorlage: »Nach einer ersten überschlägigen Einschätzung ist wohl davon auszugehen, dass sowohl eine Sorgfaltspflichtverletzung seitens des Vorstandes als auch des damaligen Aufsichtsratsvorsitzenden vorliegt. Es ist nunmehr angedacht, (...) von einer Inanspruchnahme im übergeordneten Interesse des Unternehmens Abstand zu nehmen.«

Wie? Ein Konzern, der schon damals in einer tiefen Krise steckt, verzichtet darauf, bis zu 150 Millionen Euro einzuklagen. Warum? Was für ein »übergeordnetes Interesse« kann es da geben?

Haselmann schreibt: »Insbesondere wird seitens des Aufsichtsrats (Thomas Middelhoff) befürchtet, dass eine Detaildiskussion um den gesamten Komplex zu einer nachhaltigen Diskussion in der Öffentlichkeit führen könnte, wodurch das Vertrauen der kreditgebenden Banken erschüttert und (es) zu einer entsprechenden Reaktion führen würde.« Dann gibt der Justiziar zu verstehen, dass der Konzern neue Kredite braucht, um eine Pleite zu vermeiden. Die heiklen Verhandlungen will Middelhoff nicht gestört wissen. In Juristendeutsch liest sich das so: »(...)derzeit Verhandlungen über (...) Darlehen in der Größenordnung von 400 Mio. (Euro) geführt, (...) die Gefahr besteht, dass der liquiditätsmäßige Spitzenbedarf nicht gedeckt werden kann.« Die Sache eilt. Justiziar Haselmann fügt dem Schreiben nicht nur seine Handynummer, sondern auch seine Privatnummer an.

27. März: Eine E-Mail von Middelhoff an seinen Chefjustiziar Haselmann geht ein: »Ich habe große Sorge, weitere Personenkreise mit dem Sachstand vertraut zu machen.«

29. März: E-Mail von Haselmann an Middelhoff: Es gebe »die Aussage von Professor Mertens, dass er für sein Gutachten Gründe benötigt, die ein übergeordnetes Interesse der Gesellschaft gegen die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen rechtfertigen können«. Anders ausgedrückt: Mertens verlangt, dass andere Gutachter Verantwortung übernehmen und Gründe formulieren, auf die er sich berufen kann. Er, Mertens, sei »lediglich in der Position, entsprechende Gründe (...) zu würdigen«.