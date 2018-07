Nein!, ist der erste Gedanke von Rechtsanwalt Geir Lippestad, als die Olsoer Polizei ihn anruft. Nein, das kann er nicht. Es ist der Morgen des 23. Juli. Lippestad hat, wie viele Norweger, die Nacht vor dem Fernseher verbracht, fassungslos über die Bilder aus dem Regierungsviertel der Hauptstadt und von der Insel Utøya. Am Freitagabend reden die Nachrichtensprecher noch von sieben Opfern, die bei der Bombenexplosion und dem Angriff auf das Sommerlager der Jungsozialisten gestorben sein sollen. Am nächsten Tag ist klar, es sind 77. Der Täter trug eine Polizeiuniform, sagen die überlebenden Teenager. Er schoss den Opfern ins Gesicht, sagen sie, in den Rücken. Denen, die verletzt am Boden lagen, schoss er in die Köpfe. Anders Breivik braucht einen Verteidiger.

Lippestad, selbst Sozialdemokrat, hat früher einmal ein Mandat für zwei Rechtsextremisten übernommen, deswegen der Anruf. Der 47-Jährige ist ein ruhiger Mann, sein sparsam und teuer möbliertes Büro könnte auch das eines Architekten sein. "Ich habe einen langen Spaziergang mit meiner Frau unternommen", erinnert er sich. "Am Ende waren wir uns einig, dass es gerade jetzt wichtig ist, den Rechtsstaat zu verteidigen. Denn diesen Staat hat Breivik angegriffen."

Seit dem ersten Treffen mit dem Attentäter versucht Lippestad, Profi zu bleiben. Man sieht ihm an, welche Prüfung das bedeutet. "Jedes Mal, wenn ich zu ihm gehe, lasse ich meine Gefühle und meine Seele vor der Tür", sagt er.

Ist er froh, wenn das alles vorbei ist?

Lippestad atmet schwer aus. "Oh ja. Ich hoffe nur, ich bekomme meine Seele am Ende heil zurück."

Breiviks Anwalt ist nicht der Einzige, den diese Sorge quält. Es ist, genauer betrachtet, ganz Norwegen. Fünf Monate nach dem Massaker von Utøya hat sich das Land wund gerieben an der Wahnsinnstat und an der Suche nach den angemessenen Konsequenzen. "Noch mehr Demokratie, noch mehr Offenheit" hatte Ministerpräsident Jens Stoltenberg in einer bewegenden Rede nach dem Blutbad versprochen. Doch die Einigkeit, die seine Formel in der Trauerzeit schuf, ist zerbröckelt. Norwegen ist zerrissen über die Frage, was das denn eigentlich bedeuten soll, mehr Demokratie. Vordergründig beherrscht ein Konflikt zwischen Pietät und Politik das Land, im Sinne von: Darf man die Gesellschaftskritik eines Mörders ernstlich diskutieren? Letztlich aber hat geht es um eine tiefere Frage. Kann, ja soll dieses Norwegen jemals seinen alten Konsensfrieden zurückbekommen? Womöglich, so dämmert es manch einem im Nachhall der Tragödie, hatte es sich das Land zu bequem gemacht in alten nationalen Scheingewissheiten, insbesonders in dem Glauben, dass die globalisierte Welt an seinen Fjordküsten abpralle. Er hoffe, sagt Breivik-Anwalt Lippestad, dass diese Tat den Norwegern wenigstens die Augen dafür geöffnet habe, dass sie Einwanderer bräuchten. "Insofern war es gut, dass es einer von uns war. Blond mit blauen Augen."

Als Vegard Wennesland die Schüsse hörte, flüchtete er mit einem Dutzend anderer junger Leute in eine Holzhütte. Er kroch unter ein Bett und wartete. Irgendwann näherten sich Schritte dem Versteck, Kugeln durchschlugen die Wände der Hütte. "In diesem Moment habe ich mich damit abgefunden, dass ich sterben würde", sagt Wennesland. Er schrieb eine Abschieds-SMS an seine Eltern. Dann, plötzlich, wurde es still. Die Polizei hatte Breivik gestoppt. Als Wennesland die Hütte verließ, sah er seine toten Freunde. Einer davon war der Vorsitzende des Osloer Stadtverbandes der Jungsozialisten. Sein Amt hat Wennesland später übernommen.