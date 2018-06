Seit dem 10. März versuchen wir im Politikteil der ZEIT, Politik von einer anderen Seite und auf andere Art wahrzunehmen. Elf Lyrikerinnen und Lyriker verfassen eigens für die ZEIT Gedichte, sie zeigen uns ihre Sicht auf die Politik. Mal schreiben sie unabhängig von den Ereignissen, mal gehen sie direkt auf politische Erlebnisse ein. Womit wir anfangs nicht gerechnet hatten, das ist die Fülle und Dichte der Ereignisse, wie wir sie seit Anfang dieses Jahres erleben. Die Gedichte wurden dabei häufig sehr aktuell, einige am Tag nach politischen Entscheidungen oder nach Katastrophen verfasst. Diese Woche widmet sich Herbert Hindringer dem Bundespräsidenten.

Herbert Hindringer: Wer wird denn gleich meinen

Ansprüchen genügen: Günther Jauch gehört dem Volk

also vertret ich ihn, hauch mir auf die Brille

es ist die Eine-Million-Euro-Frage, sie lautet:

Wollen Sie 500.000 Euro haben?



A) Ja, nur her damit. Dammit! Damit bau ich mir ein Haus

B) Nein danke, ich hab schon

C) Gegenfrage: Welches Album von Leonard Cohen ist das beste?

D) Okay, ich nehm den Schotter und spende ihn

einem Bauunternehmer Ihrer Wahl



Ich zittere, das Publikum ist leise

wie ein kleiner Friedhof, keiner steht mehr

hinter mir, ich vergesse mich, warte auf die Zeitumstellung

seit Menschengedenken halt ich still, jetzt nehm ich meinen Hut

und gehe nach



In brief: This is only a poem. Turn the page, it doesn’t even rhyme.