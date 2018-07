Privatkredit, Urlaube bei reichen Freunden – da denkt man jetzt sofort an Christian Wulff und nicht mehr an Gerold Tandler und Max Streibl. Tandler hatte sich vom "niederbayerischen Bäderkönig" Eduard Zwick 700000 Mark geliehen, um ein Hotel zu kaufen. Streibl ließ sich von seinem "Amigo", dem Flugzeugbauer Burkhart Grob, luxuriöse Urlaube finanzieren. Die Rücktritte beider – Tandler als bayerischer Finanzminister, Streibl als Ministerpräsident – wurden aber je aus einem zusätzlichen Grund unausweichlich: Tandler hatte sich bei der Aufklärung der Zwick-Affäre uneidliche Falschaussagen geleistet und Zwick gar bei der Steuerhinterziehung geholfen. Streibl hatte sich amtlich für Aufträge an Grob eingesetzt, sogar Fördermittel für ihn erschlichen. In beiden Fällen kam also – anders als bisher in der Diskussion um Christian Wulff – zweierlei zusammen: eine Vorteilsnahme und eine amtliche Gefälligkeit.

Bei derartigem Amtsmissbrauch kommt es nicht einmal mehr auf das "Geschäftsvolumen" an: Jürgen Möllemann musste als Wirtschaftsminister zurücktreten, weil er auf Briefbögen seines Ministeriums für einen Pfandchip warb, den ein Vetter entwickelt hatte. Ein Vorgang, der zeigte: Wer ohnehin politisch angeschlagen ist, den kann schon ein Plastikscheibchen umwerfen.

Skandale führen auch dann gern zum Rücktritt, wenn hinter dem Auslöser noch anderes zutage tritt. Bundespräsident Johannes Rau konnte den Skandal um die unzulässige Nutzung von Firmenflugzeugen im vorherigen Amt als Ministerpräsident überleben. Lothar Späth stürzte über das gleiche "Delikt" – aber erst, als die Presse durchsickern ließ, in welche peinlichen Gefilde ein Teil dieser Reisen geführt hatte. Und Späth hatte noch etwas anderes auf dem Kerbholz: Er hatte im Frühjahr 1989 erfolglos versucht, den Kanzler und Parteivorsitzenden Helmut Kohl zu entmachten, ein fatales Majestätsdelikt und ein tiefer Fall aus der höchsten Gnade, bis er nach der Wiedervereinigung in Jena verdienstvoll als Unternehmer wirkte.

Die Skandalgeschichte der Bundesrepublik ist so bunt wie das Leben, sodass sich keine präzisen Tatbestandskataloge definieren lassen, sondern allenfalls ein paar Leitlinien. Da gibt es am einen Ende der Skala die (vermeintlich) eindeutigen Fälle: Wer ein Parlament belügt, wie Franz Josef Strauß in der Spiegel- Affäre, ist fällig. Wenn aber Helmut Kohl in der Parteispenden-Affäre vor einem Untersuchungsausschuss verkehrt aussagt, kommt er davon, weil er einen Generalsekretär wie Heiner Geißler sein Eigen nennen kann, der ihm per Fern(seh)diagnose einen "Blackout" bescheinigt – und damit den Wegfall des Vorsatzes.

Am anderen Ende der Skala finden sich die Fälle, in denen die übergeordnete Opportunität zum Sturz führt. Zum Beispiel Philipp Jenninger: Kurz nach der in der Intonation missglückten Rede des Bundestagspräsidenten Jenninger zum 50. Jahrestag der Pogromnacht von 1938 wollte Kanzler Kohl in die USA reisen und brauchte Ruhe an dieser Front. (Ein Jahr später wiederholte Ignatz Bubis in Frankfurt wesentliche Passagen dieser Rede in einer eigenen Ansprache – aber niemand bemerkte es; und keiner regte sich darüber auf.) Aber wen Kohl stürzen konnte, den konnte er auch erheben: Jenninger wurde später zum Ausgleich Botschafter in Wien und am Heiligen Stuhl. Im Fall Manfred Wörner verhinderte Kohl dagegen den Rücktritt: Der wäre eigentlich zwingend fällig gewesen, nachdem der Verteidigungsminister einen General zu Unrecht wegen angeblicher Homosexualität und als Sicherheitsrisiko gefeuert hatte. Als daraufhin eine Zeitung insinuierte, Wörner sei möglicherweise in derselben Richtung geneigt, wurde es Kohl zu viel. Er entschloss sich, Wörner trotz allem im Amt zu halten; später wurde dieser ein hoch geachteter Nato-Generalsekretär.

Verteidigungsminister Rudolf Scharping hatte sich dank lächerlicher Planschbeckenbilder mit seiner Lebensgefährtin, veröffentlicht ausgerechnet unmittelbar vor dem Makedonien-Einsatz der ihm unterstellten Soldaten, eigentlich schon hinreichend unmöglich gemacht, sodass ihn bald darauf eine vor seiner Ministerzeit liegende Honorargeschichte politisch gänzlich erledigte.

Ein weiteres Beispiel dafür, dass der "Skandal" zumeist keine objektive Größe ist, sondern immer auch relativ zur politischen Stärke und zum Image ("a Hund is’ er") des Angefochtenen steht: Franz Josef Strauß wurde in New York von zwei Prostituierten ausgeraubt, mit denen er gerade in Verhandlungen stand – das überlebte er, andere wären damals erledigt gewesen, heute wäre es jeder. Als der Katafalk mit dem Sarg von Strauß durch das Münchner Siegestor vor den Blicken der Gäste des Staatsaktes in die Dunkelheit des Abends entschwand, lästerte ein Journalist der Süddeutschen Zeitung auf der Pressetribüne: "A Leb’n lang ham’s eahm nix nachweis’n können, aber jetzt ham’s’n überführt."