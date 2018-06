Wenn man seinen Namen googelt, werden mehr als 13 Millionen Beiträge vorgeschlagen. Nicht schlecht für einen, den man mehrfach totsagte. Und wenn man dann zu YouTube wechselt, kommt man aus dem Staunen nicht raus: Da gibt’s unter Tausenden von Videos welche aus bunt vernebelter Vorzeit und auch brandneue, und bei Letzteren stehen Kommentare wie "Er ist alt geworden, aber immer noch grandios" und in Kurzform: "Zeitlos gut."

Macht ja auch nichts, dass er längst so alt aussieht, wie er wider Erwarten geworden ist. Er habe Angst um seine letzten eigenen Zähne, hat er mal offen erzählt. Doch das ändert nichts daran, dass auch junge Leute ihn verehren ("Ich bin so froh, dass mir mein Dad seine Platten vorgespielt hat…"). Zwar gelang ihm sein letzter Riesenhit hierzulande noch vor dem Mauerfall, doch populär ist er bis heute dank Bühnenpräsenz und kreuzehrlichem Naturell. In früheren Zeiten hat ihm das schon mal geschadet, wenn ihn die weniger ehrlichen Kumpel ums Geld betrogen. Inzwischen ist er vorsichtig geworden, tappt nicht mehr in Fallstricke, auch nicht in Interviews: "Eine Menge Menschen glauben, sie könnten mir erst auf die Schulter hauen und versichern, was für ein großartiger Mensch ich sei – und im nächsten Moment machen sie einen Jux auf meine Kosten", ist sein nüchternes Urteil über Schein und Sein im Musikgeschäft. Da hält er lieber an den echten Freunden fest, musikalisch sowieso.

Von klein auf wurde ihm nichts geschenkt. Seine Eltern waren arm, die Gegend, in der er aufwuchs, weder sonnig noch luftig. Mit 16 verließ er die Schule und ging malochen. Nachts zog es ihn in die Clubs, mit Glück lungerten dann ein paar Leute vor der Bühne rum – eine Zukunft als Musiker sieht anders aus. Doch dann machte ein einziger Auftritt ihn von einem Tag zum nächsten berühmt. Mit dem Hubschrauber flog man ihn auf die Bühne, weil alle Straßen verstopft waren, erinnert er sich später: "Sie können sich nicht vorstellen, wie dieser Anblick von oben war. Als ich aus dem Helikopter schaute, sah ich Köpfe, Köpfe, Köpfe, ich hatte richtig Angst."

Seitdem mischt er mit, mal oben, mal unten, mal im Mittelfeld. Er sei von Haus aus Pessimist, und das sei sogar ein Vorteil, sagt er. Denn wer nichts erwarte, "kann auch Tiefschläge besser wegstecken". Doch im Grunde wirkt er zufrieden mit seinem Leben, wie es jetzt ist. Lebt mit seiner Frau gemütlich auf dem Land und genießt die frische Luft. Züchtet Tomaten, angelt Forellen, liest sich durch seine Bibliothek und kümmert sich um bedürftige Kinder. Von musikalischen Reisen durch sein Geburtsland bringt er am liebsten Teebeutel mit, andere Getränke hat er freiwillig gestrichen, obwohl die Versuchung an jeder Ecke lauert. Doch sein Charakter ist so stark wie seine Stimme, und sein Motto lautet: "Ich mache weiter, solange die Leute mir gern zuhören. Und mir Respekt zeigen." Wer ist’s?

Lösung aus Nr. 51:

Richard I. Plantagenet (1157 bis 1199), genannt Löwenherz, war Sohn Heinrichs II., der mit 19 Jahren die 30-jährige Eleonore von Aquitanien geheiratet und so das Angevinische Reich auf ganz Westfrankreich ausgedehnt hatte. Anders als seine Brüder wurde Richard in Aquitanien erzogen, nach deren Tod forderte er vom Vater, der den jüngsten Sohn Johann Ohneland vorzog, die Thronfolge. Bald nach seiner Krönung brach Richard gemeinsam mit Philipp II. von Frankreich zum Dritten Kreuzzug auf, konnte Jerusalem aber nicht einnehmen. Auf dem Heimweg wurde er gefangen gesetzt und gegen hohes Lösegeld freigekauft. Philipp hatte seine Abwesenheit benutzt, um sich einiger seiner Gebiete zu bemächtigen, die Richard in seinen letzten Lebensjahren zurückeroberte