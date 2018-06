Zum letzten Weihnachtsfest schickte mir der Schachladen Lasker’s in Berlin seine Weihnachtswünsche als Christbaum-Schach-Rätsel; mit einem Jahr Verspätung kommt es nun zu Ihnen. Der Name des Schachladens (Warnung: eine Fundgrube, in der Sie beim Stöbern und Plaudern mit dem zutiefst schachliebenden Inhaber Arno Nickel leicht Zeit und Ort, im schlimmsten Fall sogar das Weihnachtsfest vergessen können) geht auf Weltmeister Emanuel Lasker zurück, der in Berlin wohnte und öfter mit dem befreundeten Einstein dort "ums Karrée" ging, länger als jeder andere auf dem WM-Thron saß (1894 bis 1921) und am 24. Dezember 1868 – also als das "Christkind" – geboren wurde.

Genauso fantastisch wie das Weihnachtsfest ist auch dieses Schachrätsel, in dessen Figurenanordnung unschwer ein Christbaum zu erkennen ist. Zugegebenermaßen allerdings einer mit einem ziemlich geschrumpften Stamm, doch ein zusätzlicher Bauer auf e2 hätte gegen die Schachregeln mit höchstens acht Bauern verstoßen. Nun kann man sich in diesem, wenn auch strukturierten Bauernwirrwarr leicht verlieren, zumal Sie bedenken sollten, dass Bauern auf der siebten Reihe sich mit Lust verwandeln. Fast immer in eine Königin oder Dame, das Nonplusultra auf dem Schachbrett. Doch zuweilen ist auch zu Weihnachten Bescheidung angesagt, schließlich stehen auch noch Turm, Läufer und Springer zur Auswahl. Wie auch immer, wie kann Weiß am Zug den mitten im Weihnachtsbaum versteckten schwarzen König in zwei Zügen matt setzen?

Lösung aus Nr. 52:

Mit welch prächtiger Opferkombination setzte Weiß in zwei Zügen matt? Durch das Damenopfer 1.Dg8+! machte die Dame ihrem Springer g5 das Feld h7 zu einem erstickten Matt frei: 1...Sxg8 2.Sh7 matt – der Turm e1 lässt den schwarzen König nicht über die e-Linie entschlüpfen