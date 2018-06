In jüngster Zeit haben uns recht viele Leser E-Mails ähnlichen Inhalts geschickt. Ich möchte daher noch einmal klarstellen, worum es in diesen Wochen geht: Wir spielen eine fortlaufende Partie; wenn die Spielsituation es zulässt, sogar bis zum letzten Buchstaben. Ich kommentiere jeden Zug mit einigen Gedanken, die mir beim Grübeln durch den Kopf gehen, um die Materie noch nicht so versierten Scrabblern näherzubringen. Ich nutze keinerlei Hilfsmittel wie Wörterlisten, Anagrammprogramme oder gar töchterlichen Rat. Das Ganze ist ein Wettbewerb: Wenn es Ihnen gelingt, eine wertreichere Lösung als die meine zu finden, notieren Sie sich diese bitte, und informieren Sie mich nach Ende des Spiels – aber wirklich erst dann. Unter allen Einsendern verlosen wir drei nagelneue Scrabble-Spiele.

In der hier abgebildeten Spielsituation komme ich gerade mal auf einen Wert knapp über 40. Wie lautet das gesuchte Wort, und wo ist es anzulegen?

Lösung aus Nr. 52:

Die drei gesuchten Wörter waren GETRÄNK (D4–D10), KRENGT (H1–H6) und GEKLÄRT (ebenfalls D4–D10), dotiert mit 32, 33 und 34 Punkten

Es gelten nur Wörter, die im Duden, "Die deutsche Rechtschreibung", 25. Auflage, verzeichnet sind, sowie deren Beugungsformen. Scrabble-Regeln im Internet unter www.scrabble.de