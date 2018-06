Bernd Franke, 52,Komponist

Wann ich komponiere, ist nicht ausschließlich abhängig von meiner Stimmung, sondern auch von dem Zeitplan, in dem ich stecke. Bei einer konkreten Deadline für eine Auftragsarbeit oder bei einem kurz bevorstehenden Uraufführungstermin komponiere ich schon mal 16 Stunden am Tag. Musikalische Gedanken gehen mir ohnehin fortwährend durch den Kopf, auch wenn ich andere Musik höre oder wenn ich unterrichte.

Musik von Kollegen ist für mich manchmal der Türöffner zur Kreativität. Wenn sie erklingt, höre ich sofort auch meine eigene Musik, äußere Einflüsse und Reize werden in meine eigene musikalische Welt transformiert.

Es gibt aber noch etwas anderes, was ich für das Komponieren brauche: Ruhe und Kontemplation. Ich muss mich dazu von der Außenwelt abschotten, um in meine innere kreative Welt einzutauchen. SMS, Twitter, Facebook , all diese Dinge sind schädlich für die Kreativität, weil man durch sie nicht zur Ruhe kommt. Wenn ich komponiere, gehe ich nicht ans Telefon und sage Verabredungen ab, sitze zu Hause im Arbeitszimmer und schreibe Noten, ganz altmodisch mit dem Stift. Mein Verlag lässt die handgeschriebene Partitur später per Computer setzen.

Der Prozess der Kreativität beginnt natürlich viel eher, mit einer Phase des Ideensammelns. Sie kann überall stattfinden. Ich reise gern und bin viel im Flugzeug und mit dem Zug unterwegs. In den vergangenen fünfzehn Jahren bin ich oft in Südostasien herumgereist. Die Begegnung mit einem anderen Kulturkreis und seinen Menschen inspiriert mich besonders stark. Ich sauge alles auf und merke, wie sich dadurch in meinem Inneren etwas heranbildet. Diese vorschöpferische Phase spielt sich sowohl im Unterbewussten ab als auch im bewussten Forschen. Sie ist wie eine Schwangerschaft: Ein Musikstück befindet sich in meinem Körper und wächst und gedeiht, während ich Informationen sammle. Bis zur Notation können ein, zwei Jahre vergehen, so lange dauert die kreative Phase.

Dass ich einmal nicht weiterweiß, gibt es eigentlich nicht. Es ist eher umgekehrt: Ich würde mir mehr Zeit wünschen, um alle meine Ideen und Gedanken verwirklichen zu können. Glücklicherweise habe ich eher zu viel Fantasie als zu wenig.

Protokoll: Julia Nolte