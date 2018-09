Bislang gab nur die Reihenfolge, in der die Sportschau die samstäglichen Spiele sendete, Aufschluss darüber, wie viele Zuschauer sich für welche Mannschaft interessierten: Je später ein Spiel einer Mannschaft gezeigt wird, desto populärer ist sie. Das sind weiche Daten in der Welt des Fußballs, die so besessen von den harten ist (»47 Prozent Ballbesitz«).

Alle Deutschlandkarten des ZEITmagazins im Überblick © Jörg Block

Die harten Werte liefert nun endlich der Pay-TV-Sender Sky . Ob ein Verein viele Fernsehzuschauer hat, ist von vielem abhängig: Spielt er schön? Erfolgreich? Und wenn nicht heute, tat er das vor 30 Jahren, sodass man damals zum Fan wurde? Hat die Stadt ein großes Fan-Einzugsgebiet? Kann man den Verein so sehr hassen, dass man ihn verlieren sehen will?

Damit lässt sich fast alles erklären: dass Schalke (Tradition!) und Hamburg (nie abgestiegen!) in der Gunst so weit vorn und Freiburg (nett, aber erfolglos!) und Berlin (niemals Meister, erst recht nicht der Herzen!) so weit hinten liegen – nur nicht, warum Hannover im Fernsehen Dortmund schlägt. Hannover gibt gerade immer mehr Rätsel auf.

(Um die Karte zu vergrößern,klicken Sie bitte hier)