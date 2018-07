1 Helsinki: Weltdesignhauptstadt

Eero Aarnios Kugelsessel in Science-Fiction-Filmen, der Marimekko-Bademantel im Altbauwohnungsbad, das Nokia-Mobiltelefon: Mit unzähligen Gebrauchsgegenständen haben sich finnische Designer im Alltag des modernen Menschen verewigt. Dass Helsinki im kommenden Jahr Weltdesignhauptstadt ist, verwundert also nicht weiter. Dem Rausch der schönen Formen gibt sich die Metropole nicht nur im Designviertel hin, wo man durch ausgefallene Boutiquen bummeln kann. Das ganzjährige Programm listet insgesamt 300 Veranstaltungen und Projekte auf: Wer will, kann sich zum Beispiel in einer schwimmenden Sauna vom Hafen auf die Ostsee hinaustreiben lassen. Die Virka-Galerie zeigt Werke bekannter finnischer Designer und bietet Einblicke in ihren Schaffensprozess. Von Mai an können Besucher außerdem auf einem Grundstück im Stadtzentrum über Design-Flohmärkte schlendern und dort picknicken; und Ende Juli haben Kinder beim Kunstfestival Skidit Festarit Gelegenheit, selbst kreativ zu werden.

Projekt »Design goes Washing Jetty« mit schwimmender Sauna vom 30. April bis 31. Dezember am Hafen. Ausstellung »Designers 2012« vom 25. Januar bis 25. März in der Virka- Galerie, www.virka.fi . Kinderkunstfestival Skidit Festarit am 29. Juli, Kaikukatu 4. Gesamtprogramm unter http://wdchelsinki2012.fi/en



2 Orléans: 600. Geburtstag Jeanne d’Arcs

Dass die Bauerntochter Jeanne die Stadt Orléans einst von den Briten befreite, haben die Einwohner bis heute nicht vergessen. Zum Andenken an die berühmte Schlacht im Mai 1429 veranstalten sie jährlich ein Mittelalterfest mit Ritterspielen, Kunsthandwerkern und Gauklern sowie Artillerievorführungen. So auch 2012. Doch in diesem Jahr beginnen sie schon im Januar zu feiern und hören bis in den Oktober nicht mehr auf, denn am 6. Januar hat die Nationalheldin 600. Geburtstag. Das Partyprogramm soll alle Generationen ansprechen: Ein Orgelfestival ist ebenso geplant wie ein Elektrokonzert, es gibt interaktive Ausstellungen, Umzüge und Open-Air-Kinovorführungen zu Jeanne d’Arc und Mittelalterthemen. Für alle, denen das aber immer noch nicht genug ist: Im lothringischen Vaucouleurs spielen kostümierte Darsteller den Auszug der bewaffneten Jeanne d’Arc aus der Stadt an Originalschauplätzen nach. Und Domrémy-la-Pucelle in den Vogesen, wo das Geburtshaus der Heiligen steht, organisiert Ausstellungen und Konzerte unter dem Motto »Da, wo alles begann«.

Programm für Orléans unter www.orleans.fr . Historienspiel »Fête du Départ de Jehanne« am 26. Februar in Vaucouleurs, www.tourisme-vaucouleurs.com . Reihe »Domrémy, là où tout a commenÇé« von Mai bis Dezember, www.tourisme-lorraine.fr