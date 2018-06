Oops, I did it again!

Ja, sie hat wieder Ja gesagt. Britney Spears (zweimal schon zum World’s Best Selling Female Pop Artist gekürt) will ein drittes Mal heiraten.

Für die, die sich verständlicherweise nicht mehr erinnern: 2004 – Britney Spears, 23, heiratet »Jugendfreund«, Scheidung 55 Stunden später. Man war, oops, blau gewesen.

Im selben Jahr zweite Hochzeit mit, äh..., ach, auch egal, Scheidung 2006, Krieg um die zwei Kinder inklusive Quasientführung.

Nun mit 30 sagt sie zum dritten Mal: Ja, ich will. Ring wurde schon vorgezeigt, die Hammernachricht per Twitter versendet. Der Google-Wahnsinn »Britney Hochzeit« und »Britney Verlobungsring« geht los.

Ja, ich will. Aber was eigentlich? Ringe, Twittern, Blaukraut, äh, Brautkleid. Ich will, will, will.

Aber was ist mit: Ja, ich kann?

Was ist ein Versprechen wert, das man mit 30 schon zweimal gebrochen hat? Den Witz an dieser ganzen Ehegeschichte, das Versprechen, bis zum Lebensende zusammenzuhalten, hat sie nicht eingelöst. Muss man ja auch nicht, keiner zwingt einen, man könnte auch einfach so zusammensein. Geht heute alles, sogar in Amerika. Oder ist man dann weniger wert? Selbst wenn man The Best Selling Female Pop Artist ist?

Warum kann man sich nicht nach dem ersten gescheiterten Versuch oder wenigstens nach dem zweiten eingestehen: Ich kann es nicht? Vielleicht will ich es auch gar nicht. Vielleicht glaube ich nur, dass ich es wollen müsste.

Oder ist es das große Drama, das sie immer wieder erleben wollen, diese Schnell- und Vielheirater, das sie immer wieder erzählen wollen, mit sich selbst als Hauptfigur? Mit der Ehe macht man die Fallhöhe noch größer, wenn man scheitert, ist alles noch viel schlimmer. Darunter geht es einfach nicht. Blöd nur, dass es irgendwann niemand mehr glaubt. Glauben sie es selber noch, wenn sie zum x-ten Mal vor den Altar treten?

Wahrscheinlich schon. Man hat Drogen genommen, ist entmündigt worden, hat sich den Kopf kahl rasiert, aber von dieser wahnsinnig romantischen Idee der ewigen Liebe kann man einfach nicht lassen, warum auch immer. Aber sie nehmen sie nicht ernst. Und das ist nicht schön. Man kann die Pose, aber nicht den Rest. Man will so viel Bedeutung und ist doch so ein Leichtgewicht. Vielleicht nimmt niemand die Ehe so ernst wie der, der sich nicht traut.