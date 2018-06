Anti-Terror-Gesetze, die: Maßnahmenkatalog im Kampf gegen den internationalen Terrorismus, der im Juni nur für weitere vier Jahre in Kraft gesetzt wurde, obwohl die Union eine unbefristete Verlängerung anstrebte. Der Widerstand dagegen war das letzte Lebenszeichen der > FDP . Seitdem wird sie vermisst. Na ja, nicht wirklich vermisst, aber sie ist halt nicht mehr da.

Aufschwung, der: Phänomen, das bei den Menschen ankommt, ohne dass sie es merken.

Außenspiegel, der: Autoteil, das designierte FDP-Generalsekretäre an anderen Wagen abfahren und dann achtlos liegen lassen.

Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg, der: 1. politisches Manöver, mit dem die Kanzlerin den Eindruck erwecken will, sie tue selbst dann das Richtige, wenn es das Gegenteil dessen ist, was noch gestern das Richtige war. 2. Verzweiflungsakt, um Landtagswahlen zu gewinnen, die schon verloren sind. 3. Das Vorläufermodell vom Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg aus dem Ausstieg.

Baden-Württemberg: wirtschaftlich erfolgreiches Bundesland im Süden >Deutschlands, das als immun gegen jedes Wechselvirus galt, sich Ende März dennoch infizierte und nun Bayern ansteckt.

Betreuungsgeld, das: Glaubensfrage unter Unions-Frauen: Während die CSU-Frauen glauben, die Aufwandsentschädigung für Mütter, die ihre unter Dreijährigen zu Hause erziehen, sei eine gute Sache, glauben die CDU-Frauen, ihre herdprämienseligen CSU-Schwestern hätten die Männer verdient, mit denen sie verheiratet sind.

Boygroup: jugendliche Führungsriege der FDP, die sich im Dezember auflöste, weshalb nach den New Kids in the Dehler House jetzt wieder die Simple Minds um Rainer Brüderle den Ton angeben.

Chat, der: loses Geplauder im Internet, das dazu führt, dass ein 49-Jähriger eine Beziehung mit einer 16-Jährigen eingeht, seine Spitzenkandidatur für eine Landtagswahl in Schleswig-Holstein niederlegt und sich mit den Worten »Es war schlichtweg Liebe« verabschiedet statt mit »Es war schlichtweg falsch«.

Christian: politischer Vorname des Jahres. Als C. konnte man zurücktreten ( Lindner ), aufsteigen (Ude) oder kleben bleiben (Wulff) – die Schlagzeilen waren einem immer sicher.

Comeback, das: Rückkehr in das alte Wirkungsfeld, bei der man zu früh ein langes Interview gibt, mit großer Geste eine geheuchelte Selbstanklage zur Schau stellt, allen unverkrampft ins Gesicht spuckt, die einen bis dato verteidigt haben, rotzfrech mit einer Parteineugründung droht – und davon ausgeht, >Deutschland würde »Endlich ist er wieder da!« rufen (siehe auch >guttenbergen).

Dagegen-Partei, die: politischer Kampfbegriff, mit dem Schwarz-Gelb die Grünen zwischenzeitlich so wirkungsmächtig zu seinem eigentlichen Widersacher hochgeprügelt hat, dass diese am Jahresende immer noch bei 16 Prozent liegen.

Deutschland: 1. Wunderregion, die im Herzen der Euro-Krise liegt, diese aber bis dato nicht zu spüren bekommt und von einer Kanzlerin regiert wird, um die sie alle Welt beneidet – außer jene 26 EU-Länder, die ihre Politik zu spüren bekommen. 2. Ehemaliges Rumpelfußgebiet, in dem heute Götzes, Özils und Reuse sprießen.