Kein Angeberquatsch

Was ganz schön nervt und gerne mal aufhören könnte, ist die ständige Angeberei im gehobenen Herrensegment. So was wie Harald Schmidts " Late Night kann ich konkurrenzlos." Oder Guttenbergs "... irgendwas in unserer Familiengeschichte muss über die Jahrhunderte dazu geführt haben..." Natürlich sind solche rhetorischen Einstecktüchlein über die Jahrhunderte konkurrenzlos geworden, aber was soll der ganze Angeberquatsch uns noch ein paar Jahrhunderte lang begleiten? Davon wird er auch nicht besser. Eine Abnahme solcher gespreizter Bescheidwisserei wäre doch sehr schön. Wie leicht lebte es sich, müsste man diese zum Platzen aufgepumpten Gockeleien im Stil von "ein Rex Germaniae ist im religiös gespaltenen Deutschland eine Unmöglichkeit geworden" nie wieder lesen und hören. Nicht mehr dieses Deutschland-geht-es-soundso. Dafür vielleicht lieber ein bisschen mehr Traurigkeit. Und auch ein bisschen mehr Daniil Charms. Iris Radisch