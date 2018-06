Eine meiner letzten Kulturveranstaltungen des Jahres 2011 war ein Besuch bei einem Kabarettisten. Ich mag Kabarett nicht sonderlich. Er hatte mir aber eine nette Mail geschrieben und mich zu seinem Gastspiel eingeladen. Den zahlreichen Lesern, die sich jetzt garantiert wieder melden werden und sich darüber beklagen, dass gewisse Typen gewisse Dinge geschenkt kriegen, Rotwein, Eintrittskarten, sie selber aber nicht, all diesen verbitterten Menschen da draußen also sage ich: Ja, gewiss, das Leben ist ungerecht. Beklagt euch bei eurem Schöpfer oder bei der SPD, die sollen das regeln. Ich dagegen nehme, solange es nicht verboten ist, was ich kriegen kann, ob ich es nun verdient habe oder nicht. Ich bin kein Heiliger, ich bin ein Talent. Deswegen lebe ich so gern. Liebe Kinder, das, was ich ständig mache, solltet ihr bitte nicht nachmachen.

Der Kabarettist sagte, es gebe ein Spencersches Gesetz. Das Spencersche Gesetz gehe so: Je hysterischer ein Thema in den Medien diskutiert werde, desto unwichtiger sei es. Zum Beispiel heiße es in den Medien, die Eisbären stürben aus – sagt man das so: stürben? –, aber in Wirklichkeit habe sich die Zahl der Eisbären in den letzten 50 Jahren verfünffacht. Zu Hause wollte ich das nachrecherchieren. Hin und wieder recherchiere ich mal was, nicht aus Pflichtbewusstsein, mehr so zum Spaß. Laut Wikipedia gab es in den sechziger Jahren 5000 bis 10.000 frei lebende Eisbären, heute gibt es 20.000 bis 25.000. So ein Eisbär hat es offenbar gern warm, obwohl er ein weißes Fell hat. Beurteilt nie ein Tier nach seiner Fellfarbe, das ist diskriminierend. Wenn aber wir Deutschen uns in Eisbären verwandeln könnten, dann gäbe – oder gübe? – es endlich genug Nachwuchs und kein Rentenproblem. Mein Vorsatz für 2012: Ich lerne den Konjunktiv.

Dann habe ich »Spencersches Gesetz« gegoogelt und landete auf der Seite »Toluna«, wo ein gewisser »Rikibu« im April 2011 geschrieben hat: »Das Spencersche Gesetz besagt, je hysterischer ein Thema in den Medien diskutiert wird, desto unwichtiger sei es. Ein schönes Beispiel ist das angebliche Aussterben der Eisbären. Dabei hat sich der Eisbärenbestand in den letzten 50 Jahren verfünffacht.«

Es war wörtlich aus dem Programm! Wer hat hier von wem abgeschrieben? Der Mann, der im Auftrag der EU-Kommission über solche Fragen in Zukunft wacht, ist ja der Herr Guttenberg . In der Parteiendemokratie gelten nämlich die gleichen Prinzipien wie bei amerikanischen Militäreinsätzen, no man is left behind .

Der zweite Satz, der mir aus dem Kabarettprogramm in Erinnerung geblieben war, hieß: »Demokratie ist, wenn zehn Füchse und ein Hase darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt.« Der Satz war in den Kritiken wegen seiner Pfiffigkeit auch ausdrücklich gelobt worden. Also habe ich mich im Internet auf die Suche nach diesem Satz gemacht, ich wollte mal wissen, wie es sich anfühlt, Guttenberg zu sein, der neue Internetfuchs. Die älteste Quelle findet sich auf der Seite »Lust-Scout. Das Hurengänger-Forum«. Dort äußert ein Charakter namens »Lustwandel« am 1.November2010 diesen Satz, interessanterweise aber mit der Zahlenangabe »fünf Füchse und ein Hase«. Der Kabarettist hatte aus den fünf Füchsen einfach zehn Füchse gemacht, aber ich, als Guttenberg, habe es natürlich trotzdem herausgefunden. Was ich bei diesen ganzen Sachen nicht verstehe, ist das unkreative Vorgehen. Um wirklich die Spuren zu verwischen, könnte man einfach schreiben: »Demokratie ist, wenn zehn Eisbären und ein Schneehase darüber abstimmen, was es zum Abendessen gibt.«

