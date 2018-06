Im Dezember reichte es mit den schlechten Nachrichten aus Ungarn . Ein besorgter Brief nach dem anderen landete bei den ungarischen Ministern auf dem Schreibtisch. Die Absender: die EU-Kommission in Brüssel und das Außenministerium in Washington . Der Ton: sorgenvoll bis drohend. Die Aussage: So, wie Premier Viktor Orbán Ungarn regiert, geht es nicht weiter.

Anderthalb Jahre lang hatten die EU und ihre Mitgliedsländer tatenlos zugesehen, wie Viktor Orbán sein Land ideologisch umbaute . Sie nahmen es hin, dass er mit einem neuen Gesetz die Medien politisch willfährig machte – die zuständige EU-Kommissarin Neelie Kroes bemängelte allein technische Details, nicht inhaltliche Kernpunkte (das übernahm dann das ungarische Verfassungsgericht, das Teile des Gesetzes verwarf).

Sie nahmen es hin, dass Orbán private Rentenfonds verstaatlichte; sie nahmen es hin, dass ein Rechtsradikaler zum Direktor eines bekannten Budapester Theaters ernannt wurde und einen Antisemiten zu seinem Intendanten machte. Sie nahmen es auch hin, dass in kürzester Zeit eine neue Verfassung geschrieben und verabschiedet wurde, ein Prozess, der üblicherweise lange braucht, wenn das Dokument einen breiten gesellschaftlichen Konsens abbilden soll.

Mit einer Zweidrittelmehrheit im Parlament schienen Orbán und seine Partei Fidesz unangreifbar. Hatte ihm das Volk nicht damit eine Vollmacht für seine Pläne ausgestellt? Und waren das nicht überhaupt innerungarische Angelegenheiten?

Auf Ramschniveau herabgestuft

Doch nun sind die ungarischen Probleme zu internationalen geworden. Die Rating-Agenturen Standard & Poor’s und Moody’s haben Ungarn auf BB+, Ramschniveau, herabgestuft , die Agentur Fitch wird sich dem Urteil bald anschließen. Investoren wenden sich ab. Ungarn, schätzt der Ökonom Péter Róna, könnte im April zahlungsunfähig werden, wenn der Internationale Währungsfonds ( IWF ) nicht einspringt. Ausgerechnet die Finanzkrise schwächt Orbán und macht ihn damit angreifbar, auch von außen.

Sie befürchte, dass die Gewaltenteilung ausgehebelt werde, und sei in Sorge um die Demokratie in Ungarn, schrieb Anfang dieser Woche laut der Zeitung Népszabadság US-Außenministerin Hillary Clinton in einem Brief an Orbán. EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso schlug einige Tage zuvor deutlich schroffere Töne an. Zwei geplante Gesetze seien nicht mit EU-Recht vereinbar, müssten also gestoppt werden, teilte er dem ungarischen Premier mit. Eines davon sieht vor, die Nationalbank mit einer Finanzaufsichtsbehörde zusammenzulegen. Damit wäre die Unabhängigkeit der Nationalbank dahin. Das andere schreibt eine Einheitssteuer fest, eine flat tax von 16 Prozent. Beide Gesetze könnten künftig nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden. Also so gut wie gar nicht. "Ich rate Ihnen mit Nachdruck dazu, die beiden Gesetze zurückzuziehen", schrieb Barroso und bot an, gemeinsam an neuen, EU-konformen Fassungen zu arbeiten.