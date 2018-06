Als er dreißig Lenze gefeiert hat, waren wir uns noch ziemlich fremd, obwohl sich bei meiner Verteidigung seiner Texte vor der Zensur gegenseitige Sympathien abzeichneten. Seinen Vierzigsten habe ich bereits als enger Freund in seinem Sommerhaus unter der Aufsicht der Staatssicherheit gefeiert. Zum Fünfzigsten habe ich zu ihm als unfreiwilliger Exilant in die ähnlich belagerte Wohnung an der Moldau aus Wien meine »späte Schwester« und künftige Direktorin der Schwarzenbergschen Zentralkanzlei, Gerda Neudeck, mit einem Koffer voll Schweizer Käse geschickt. Den Sechziger feierte er in jenen Jahren, wo uns vorläufig seine Präsidentschaft trennte, zum Siebziger hat er in die entweihte und von seiner Stiftung großartig renovierte Sankt-Anna-Kirche mindestens zwei Gäste pro Quadratmeter eingeladen; als wir von ihm nach hundert Minuten genauso weit entfernt waren wie zuvor, verließen wir das Menschengedrängel und tranken ihm vom benachbarten Café Slavia gebührend zu. Bei meinem Achtzigsten in Brünn wusste er viel länger als ich auszuharren, und schöne Schauspielerinnen halfen ihm, die heimlich gerauchten Zigaretten zu verstecken. Und bei seinem Fünfundsiebzigsten im diesjährigen Oktober habe ich ihm nur auf Distanz zugewunken, ich wollte seine schwere Müdigkeit nicht noch mit einem Small Talk unnötig beschweren.

Als er jetzt gestorben ist und ich dazu geschrieben habe, was mir am Herzen lag ( ZEIT Nr. 52/2011), haben wir uns zu Hause, derzeit in Wien, entschlossen, einem weiteren Gedrängel im Prager Dom zu entkommen, indem wir bei einer langen Kerze und einem guten Wein in unserer Hochhaus-Garçonnière seiner gedenken. Einen Tag zuvor bekamen wir jedoch von einem geschätzten Bekannten ein Angebot, das man nicht ablehnen konnte.

Wir kamen am Freitag, dem 23. Dezember, um neun in der Früh zu Fuß vor sein Büro, wo er uns in seinem Wagen mitnahm. Wir hatten das Glück, dass vor uns ein Polizeiwagen fuhr, der ebenfalls das Ziel Flughafen hatte, und dass man uns dort durch ein Tor einließ, wo noch kein Reisender anstand, weswegen die Abfertigung entsprechend kurz war. Das Flugzeug bot zwölf Ledersitze, von denen fünf unbesetzt blieben, und es war außerordentlich schnell: Kaum hatten wir die Flughöhe erreicht, wo die Getränke angeboten werden, ging es wieder zur Landung über, wir haben nicht einmal das Glas des erfrischenden Sauvignon Blanc aus der Steiermark ganz geleert. Dafür waren wir erneut vom Glück beschert, da sich direkt beim Flieger der österreichische Botschafter in Prag mit zwei Autos befand, wo es genau sieben freie Plätze gab. Er muss sich mit den tschechischen Polizisten gut gekannt haben, weil sie uns mithilfe der Sirene oft sogar bei Rot in einer Rekordzeit zu der Residenz durchgeschleust hatten.

Dort haben wir uns in zwei Gruppen geteilt. Unser geschätzter Bekannter schritt mit dem Botschafter zu der einen, wir wurden zu der anderen Seite der Kathedrale gelotst. Fast wären wir uns dort wie bei einem Treffen der Charta 77 vorgekommen, wenn es hier nicht auch Karel Gott und weitere prominente Signatare der Anticharta gegeben hätte, doch zwischen uns allen herrschte Ruh, welche den abgehenden Freund sicher freuen würde, weil seine spätere, damals noch sehr junge Frau die Schmähschrift mitunterschrieben hatte. Gleich neben uns wuchs eine Rotte hochgewachsener Männer in schwarzen Anzügen und mit Ohrhörern an, die soeben ihre Klienten zu den VIP-Plätzen geführt und nun hier gewartet hatten, um diese gleich nach der Messe eng zu umzingeln und in die Sicherheit ihrer Heimatländer zu befördern.

Wir saßen zwar hinter einer mächtigen Säule, aber direkt vor einem großen Bildschirm, wo wir alles so gut gesehen haben, als wären wir bei uns in Wien geblieben. Die Werke Antonín Dvořáks hat meisterhaft die Tschechische Philharmonie mit dem Philharmonikerchor aufgeführt. Anwesende Katholiken wurden durch die reinigende Festmesse beseelt, vom höchsten Angebot der heimischen und italienischen Kirchenfürsten zelebriert, wir Andersgläubige und Ungläubige haben ein erhabenes geistliches Theater erlebt, das unser Freund liebte und das uns deswegen nicht unangesprochen lassen konnte. Im Geiste ließ ich mir dabei alle seine Stücke projizieren, vom Gartenfest bis zum Abgang, und habe am Ende mit allen Anwesenden laut den uralten Choral Oh, du heiliger Václav gesungen.