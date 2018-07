Ich kratze mit dem Messer die bunten Zuckerperlen aus den Ritzen zwischen den Dielen. Mikka hat sie soeben mit viel Liebe dort hineingearbeitet. Zackig werfe ich die Perlen Richtung Mülleimer, doch sie verteilen sich daneben, über das Altglas, und für einen Moment habe ich das Gefühl, auch über mein Leben. Ich hole wieder das Messer und das Kehrblech, wobei ich Wasserpfützen unter dem Küchentisch entdecke. Schnell wische ich die Lachen auf, denn Mikka ruft von drüben ungeduldig, er will Metavusin (Multivitaminsaft) und Martins (Smarties).

Lotta und ihre Freundin schreien sich an. Der Lärmpegel versetzt mich in Stress. Ich schlage mit dem Hinterkopf an den Tisch und schmeiße beleidigt den Lappen auf den Boden. Ich gebe Mikka sein Glas Metavusin und versuche, ihm Obst anzudrehen. Er wirft das Obst auf den Boden. Dann versuche ich, Lotta und ihre Freundin zu einem Kompromiss hinsichtlich der Prinzessin-Lillifee-Figur zu bewegen, bleibe aber erfolglos. Ich will sie mit Keksen und Gurkenscheiben von ihrem Problem ablenken. Doch meine Tochter ist schon vier, sie vergisst ihre Sorgen nicht mehr so schnell wie früher.

Ich betrete das Kinderzimmer und erblicke den Kleiderschrank. Kurz frage ich mich, warum er nicht voll ist, so wie immer. Aber all die Socken und Hosen, Handschuhe, die Windeln und bunten Halstücher sind schlicht über das Kinderzimmer verteilt.

Ich setze mich auf den weichen Teppich, Flusen legen sich auf meine schwarze Hose. Ich sehe den Schrank an, als wäre er schuld.

Sonja Heiss 35, ist Regisseurin und Autorin. Ihr Debütfilm Hotel Very Welcome wurde 2007 von der Kritik gefeiert. In diesem Jahr erschien ihr erster Erzählband Das Glück geht aus

Dann blicke ich starr und lange auf den Berber. Ich sehe eine Autobahn auf ihm. Ich sehe mich fahren, in der Nacht. Warme Luft strömt durch das leicht geöffnete Fenster. Es riecht nach Pinien, Reifen und Benzin. Erleuchtete Tankstellen ziehen vorbei, kleine Peugeots und quadratische Renaults überholen mich, Silhouetten der südlichen Landschaft erscheinen zwischen Einkaufszentren. Ich versuche, den Ort zu sehen, an dem ich aussteigen werde, doch ich sehe ihn nicht. Autofahren im Süden ist so viel schöner als ein Ort. Doch Auto fahren ist keine Lösung.

Ich könnte fliegen, dann müsste ich zwangsweise irgendwo aussteigen. Natürlich an einem sonnigen Ort.

Es ist schön dort. Ich bin alleine, das Meer rauscht sachte. Ich lese ein Buch, gehe kurz in mein kleines Häuschen, um mir ein Glas Weißwein zu holen. Ein hübscher Fidschianer liegt auf der Couch, und da werde ich rausgeworfen. Ich will den Fidschianer anscheinend nicht. Ich verlasse schnell das Haus, und plötzlich scheint diese Philippe-Djian-Sonne, dieses melancholische Atlantiklicht. Eine traurige, einsame und langweilige Sonne.