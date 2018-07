Die Morgensonne malt helle Streifen aufs sattgrüne Hügelland. Ian Moore, ein kräftiger Kerl mit weichen Gesichtszügen, hat seine Baseballkappe tief ins Gesicht gezogen. Er ist hier der Farmer, seine Rinder faulenzen im Eukalyptusschatten. Dahinter, verborgen im Dunst, liegen die Weingärten. Und die monströsen, graubraunen Krater der Kohleminen.

Die traditionsreiche australische Weinregion Hunter Valley, rund 200 Kilometer westlich von Sydney gelegen, hat sich seit einigen Jahrzehnten in das größte Kohleabbaugebiet Australiens verwandelt. Unermüdlich reißen Maschinen hier die Erde auf, um den Rohstoffhunger Chinas zu bedienen.

Das ist schon so, solange der 63-jährige Farmer denken kann. Die Kohleindustrie war schon da, als sein Großvater noch mit dem Pferdekarren durch die Weideidylle rumpelte. Aber seit zehn Jahren, sagt Moore, schaufelten die Bagger wie im Wahn.

Immer schneller, immer mehr wird exportiert, und immer öfter gräbt sich die Kohle-industrie auch durch fruchtbares Farmland. Güterzüge mit bis zu 80 Waggons donnern vorbei. Seitdem gigantische Fräsen auch unterirdisch Kohle abbauen können, hat der Highway Risse, sind ganze Landstriche mit Weinstöcken, Wohnhäusern und Kuhweiden metertief abgesackt. "Die Industrie ist völlig durchgedreht", sagt Moore, und in seiner Stimme schwingt ohnmächtige Wut mit.

Der Bauer ist damit nicht allein. In ganz Australien schlägt dem Bergbau zurzeit massiver Protest entgegen. Bürger aus allen Schichten der Gesellschaft wehren sich gegen die ungezügelte Expansion der Kohle- und Erdgasindustrie, mit der das Land gerade zur globalen Energie-Supermacht aufsteigt. Sie laufen Sturm gegen die Rohstoff-Bonanza, die Raubbau an ihrem Land bedeutet.

Auch politisch steht die mächtige Kohleindustrie unter Druck, die in Australien 80 Prozent des Stroms speist und das Land zum weltgrößten Pro-Kopf-Klimaverschmutzer macht. Mitte Oktober verabschiedete das Parlament nach langem Ringen ein Emissionshandelssystem . Zu Beginn dieses Jahres wurde ein Fixpreis für Kohle eingeführt . Das wird die Gewinne der Branche schmälern.

615 Tage lang schützten Anwohner mit einer Sitzblockade ihren Boden

Teurer aber könnte die Rohstoffkonzerne der Volksaufstand zu stehen kommen. Dieser sei dabei, die "größte soziale Bewegung in der Geschichte Australiens" zu werden, sagt Drew Hutton, Grünen-Aktivist und Präsident der Protestallianz Lock the Gate. Es geht um Ressourcen und um die Grundsatzfrage, was dem trockensten Kontinent der Erde, auf dem Menschen leben, wichtiger sein sollte: lukrative Rohstoffexporte oder fruchtbares Ackerland.

42,5 Prozent des Farmlandes im Hunter Valley sind seit 1980 dem Kohlebergbau zum Opfer gefallen, belegt das nationale Statistikamt. Und jetzt soll Ian Moore dran sein.

Hüfthoch wächst der Futterklee auf seinen Weiden, so gut ist die Erde. Er spürt das weiche Gras, hört die fernen Schreie der Papageien und das Muhen seiner Kühe. Sehen kann er das alles nicht. Der Farmer ist mit den Jahren fast völlig erblindet, und vielleicht dachten die Chefs der Kohlekonzerne deshalb, sie hätten leichtes Spiel mit ihm.

"Man behandelt mich wie einen Menschen zweiter Klasse", sagt Moore, die trüben Augen ins Leere gerichtet. Er hat schlecht geschlafen letzte Nacht, und seine Hände zittern so sehr, dass seine Frau den vollen Kaffeebecher vorsichtshalber zur Seite rückt. "Die wollen mein Leben zerstören! Wie kann so etwas rechtens sein?"