Ein freier Tag, ein kleines blaues Auto, der Weg zum Meer. Das Ziel: Niendorf, Niendorf an der Ostsee . Der neue Beetle, Nachnachnachfolger des unsterblichen Käfers: ein angemessenes Fahrzeug für diesen Ausflug an die See. Kraftvoller Motor, bequeme Sitze, guter Sound, sympathisches Äußeres. Ein »cooler Typ«, wie die Kollegen von Auto, Motor und Sport finden.

Was wir fanden: keine Kupplung. Automatik?? Automatik! Jene Technik, durch die sich beim Fahrer schon nach der ersten Kurve das Gefühl einstellt, auf der Rückbank einnicken zu wollen. Als Kampfansage an die wache Individualität ist die Automatik das krasse Gegenteil von allem, was den Käfer auszeichnete.

Mit hohem Komfort, guten Abgaswerten, solider Technik wurde der Käfer als Beetle zahm und pflegeleicht wiedergeboren. Ein nettes, praktisches Auto, ohne Ecken und Kanten, etwas schlanker zudem, »Du darfst« statt Rock ’n’ Roll. Überdrehen, Abwürgen, Liegenbleiben, kurz: Alles, was das Leben ausmacht, ist ihm fremd. Man sollte den Beetle konsequenterweise nur mit Automatikgetriebe anbieten.

Die Autotests aus dem ZEITmagazin © Zeit Online

Kein Wunder jedenfalls, dass der Weg zum Meer schon bald, ganz automatisch, zum Irrweg wurde. Der kleine penetrante Bruder der Automatik, das Navigationssystem, hatte unter den zahlreichen vorrätigen Orten mit Namen Niendorf besserwisserisch einen Dreieinhalbhäuserflecken in der Pampa von Mecklenburg-Vorpommern ausgesucht, fern der Küste. »Sie haben Ihr Ziel erreicht«, spricht es nüchtern aus dem Gerät. Statt der Steilküste grüßt nach wenigen Metern das Blech, Schwarz auf Gelb: »Auf Wiedersehen in Niendorf«. Eine Anwohnerin erkennt die Ratlosen. Bevor wir den Mund aufmachen, lacht sie hysterisch auf: blöde, saublöde Touristen, mal wieder. Spätestens an dieser Stelle müsste man den zweiten Gang einlegen können und durchstarten.

Wir sind dann doch noch ans Ziel gelangt. Aber irgendwie hatten wir das Gefühl, dass die Beetle-Automatik und ihr blöder Bruder den Ärger über den von ihnen selbst verschuldeten Umweg an uns ausließen. Die Scheinwerfer wirkten plötzlich unausgeglichen grell, das wunderbar sonore Geräusch des Blinkers nur noch aggressiv.

Am Meer empfingen uns ein heftiger Wind, dichter Nebel und die Steilküste. Das Gegenteil von Automatik also: Leben. In Niendorf, Niendorf an der Ostsee.

Technische Daten

Motorbauart: 4-Zylinder-Benzinmotor

Leistung: 147 kW (200 PS)

Beschleunigung (0–100 km/h): 7,5 s

Höchstgeschwindigkeit: 223 km/h

CO2-Emission: 179 g/km

Durchschnittsverbrauch: 7,7 Liter

Basispreis: 27.100 Euro

Moritz Müller-Wirth ist stellvertretender Chefredakteur der ZEIT