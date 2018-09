Wie wird ein Bettler steinreich? Indem man ihn in eine Statistik steckt, wie Franklin D. Roosevelt das beschreibt. Ebenso schafft es die Statistik, frustrierte Mitarbeiter als Motivationsraketen erscheinen zu lassen. Immer mehr Firmen entdecken die "Krankenquote" als Gradmesser der Zufriedenheit . So mancher Geschäftsführer jubelt: "Die Quote der Krankschreibungen ist im vergangenen Jahr um 0,75 Tage gesunken. Das beweist, wie wohl sich die Mitarbeiter in unserer Firma fühlen."

Man braucht kein besonders feines Gehör, um die Unterstellung zu hören: Die Firmen tun so, als könnten sich Mitarbeiter so leicht für oder gegen das Kranksein entscheiden, wie man sich für oder gegen Zucker im Kaffee entscheidet. Wer mit einer Lungenentzündung flachliegt, mit einer schweren Grippe kämpft oder von einem Krebstumor befallen ist, hat offenbar das wirksamste aller Heilmittel noch nicht entdeckt: seine eigene Motivation .

Dass Mitarbeiter oft krankfeiern, ohne krank zu sein, ist ein Märchen – die Studien der Krankenkassen belegen das Gegenteil: Immer mehr Menschen schleppen sich zur Arbeit, obwohl sie krank sind.

Martin Wehrle Der Coach Martin Wehrle ist Autor mehrerer Karrierebücher. In seinem aktuellen Ratgeber Sei einzig, nicht artig! fordert er den Leser auf, nichts mehr nur für andere zu tun, sondern alles für sich selbst.



Sie schlucken Pillen, lassen sich spritzen, ignorieren Fieber und den Rat der Ärzte, nur um Fehltage zu vermeiden . Und warum? Weil bekannt ist, dass sich Krankschreibungen auf die Sicherheit eines Arbeitsplatzes auswirken wie Staatspleiten auf Aktienmärkte. Außerdem ist die Personaldecke oft so dünn, dass mancher auf eine Krankschreibung verzichtet, um die Kollegen zu schützen: Sonst müssten sie, die ohnehin bis zum Hals in Arbeit stecken, seine Aufgabe noch zusätzlich erledigen.

Wenn ein Sklaventreiber den Umstand, dass seine Untergebenen niemals krank sind, seiner "sozialen Kompetenz" zugeschrieben hätte – er wäre ausgelacht und auf seine Peitsche verwiesen worden. Ebenso sollten sich Firmen fragen: Warum sind unsere Mitarbeiter seltener krankgeschrieben? Weil sie sich wohlfühlen, ein gutes Betriebsklima herrscht und deshalb vor allem die psychischen Krankheiten zurückgehen (was durchaus sein kann)? Oder weil die Mitarbeiter eingeschüchtert sind, um ihre Arbeitsplätze fürchten und sich bei Krankheit nicht mehr krankschreiben lassen (was ebenso sein kann)?

So manches gute Zeugnis, das sich Firmen selbst ausstellen, wird durch einen Blick hinter die Statistik als Armutszeugnis entlarvt.