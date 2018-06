Großbritannien: Nur, wenn es passt wenn es passt

Lange waren die Beziehungen zwischen Großbritannien und der Schweiz vom Konkurrenzkampf der Finanzplätze bestimmt. Also davon, wo die Herrscher über das vaterlandslose Kapital ein angenehmeres Klima finden. Denn jedes Mal, wenn in Großbritannien in den letzten Jahren der Ruf nach einem gerechteren Steuersystem ertönte, in dem Banker, Hedge fonds-Manager und Private-Equity-Unternehmer nicht länger erhebliche Steuervorteile genießen sollen, drohten die Herren der City of London damit, nach Genf oder Zürich auszuwandern. »Wenn die Luft an der Themse zu mies wird, müssen wir uns eben in die frische Bergluft aufmachen«, sagt selbst der Konzernchef der Großbank HSBC, Stuart Gulliver.

Seit einigen Wochen aber ist der Wettkampf der Steueroasen in den Hintergrund getreten, und die Briten haben ein ganz neues Interesse an der Schweiz gefunden. Nachdem Premierminister David Cameron sich auf dem letzten Brüsseler Gipfel gegen EU-weite Vertragsänderungen zur Rettung des Euro stellte , muss Großbritannien seine Beziehungen zur EU neu definieren. Dafür, so glauben manche eingefleischte Europa-Skeptiker, bietet die Schweiz das ideale Modell: Es ist maßgeschneidert und vereint so ziemlich alle Vorteile einer EU-Vollmitgliedschaft, befreit aber von den lästigen Pflichten. Der freie Handels- und Kapitalverkehr wird durch Sonderverträge geregelt. Gleichzeitig entzieht man sich dem Diktat der Brüsseler Regulierer und spart jedes Jahr viele Milliarden an Mitgliedsbeiträgen.

Auch bei der Frage, wie das Ziel »EU-Austritt « erreicht werden soll, nehmen sich Europa- Muffel wie der Tory-Abgeordnete John Redwood die Schweiz zum Vorbild. »Eine grundsätzliche Frage wie diese kann nur durch ein Referendum entschieden werden «, insistiert er. »Niemand macht uns das besser vor als die Eidgenossen.« Für die Regierung ist das unangenehm. Einerseits hat Cameron schon vor Jahren versprochen, die Europa-Frage durch ein Referendum endgültig klären zu lassen. Aber da war er noch Oppositionsführer. Ein Volksentscheid würde den britischen Austritt aus der EU zur Folge haben, und das würde nicht nur zum Bruch der Regierungskoalition aus Tories und Europa-enthusiastischen Liberaldemokraten führen. Cameron selbst fürchtet sich vor der Isolation seines Landes. Nicht ohne Grund bezeichnet der Ökonom Will Hutton den britischen Volksentscheid als »ein politisches Mittel der Diktatur. Es wird nur gebraucht, wenn das Resultat im Sinne der Regierung sicher ist.«

John F. Jungclaussen