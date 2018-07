Safa lernte ich im Januar 2011 in Tunis kennen, da war sie 20 Jahre alt und der Diktator noch an der Macht. Sie stand an eine Mauer gelehnt, zitternd und weinend, inmitten einer Schwade aus Tränengas. Tapfere junge Leute waren das, die im Polizeistaat Ben Alis demonstrierten; etwa 300 von ihnen starben während der Revolution.

Fast ein Jahr später wollte ich Safa wiedersehen. Verabredet waren wir vor dem Kaufhaus nahe der Medina von Tunis, in dem sie als Verkäuferin arbeitet. Ob ich sie wiedererkennen würde? Ich wusste nur noch, dass sie hübsch war und lange Haare hatte. Und dann trat eine weibliche Gestalt auf mich zu, in einen dunkelblauen Hidschab gekleidet, der bis zum Boden reichte. Nur ihr Gesicht war frei geblieben: Safa. Ich bemühte mich, meine Überraschung zu verbergen. Wie überflüssig die vorbereitete Frage, was sich seit der Revolution für sie verändert habe!

Religionsfreiheit. Das ist ihre Revolution. Die junge Frau ist auch in den Monaten nach dem Sturz des Diktators immer wieder auf die Straße gegangen, hat an den Besetzungen der Kasbah von Tunis teilgenommen, trotz der Gas- und Prügelattacken der Polizei. Safa strahlt, wenn sie davon erzählt. Schließlich war es die "revolutionäre Kasbah", die einen Premierminister und mehrere Kabinettsmitglieder zum Rücktritt zwang und der es am Ende gelang, die städtischen Mittelschichten ein weiteres Mal mitzureißen, bis zur Wahl einer verfassunggebenden Versammlung. Darauf ist Safa stolz. Und auf ihren Glauben, mit dem sie mich aber nicht behelligen will.

Da gesellt sich eine Frau zu uns, die den Niqab trägt, jenes schwarze Gewand, das nur einen Sehschlitz frei lässt; vor den Augen schwarze Gaze. Eine Tracht ohne Tradition in Tunesien . Bevor der säkulare Machthaber Habib Bourguiba in den sechziger Jahren seinen Feldzug gegen religiöse Bekleidung unternahm, trugen viele Frauen noch den Safsari, ein um den Körper geschlungenes weißes Tuch, das auch die Haare bedeckte. Das Kleidungsstück ist in Vergessenheit geraten. Tunesierinnen, die einen altgläubigen Islam praktizieren wollen, greifen heute auf die Glaubensmoden ihrer Schwestern aus dem Jemen oder Saudi-Arabien zurück.

Die schwarz verhüllte Dame wendet sich mir freundlich zu. Sie will, dass ich dereinst ins Paradies komme, weshalb ich sofort zum Islam übertreten müsse. Das sei ganz einfach, erläutert sie, während Safa betreten lächelt. Als sie sich schließlich trollt, sagt Safa: "Meine Freundin. Sie ist eine einfache Frau. Ich muss jetzt wieder arbeiten gehen." Wir verabschieden uns. Oh, kein Handschlag? Ich erinnere mich daran, das zuletzt im Iran erlebt zu haben.

Warum der Schreck? Nur weil Safa jetzt nicht mehr mit einer Pariserin zu verwechseln ist? Was hatte ich erwartet, von ihr, von Tunesien? Am Abend treffe ich Zied und mit ihm ein ganzes Dutzend junger Leute um die 25 Jahre, die am revolutionären Januar teilgenommen haben. Zied machte im Herbst Wahlkampf für eine nichtreligiöse Partei namens CPR, sie stellt jetzt den Präsidenten. Ihr traut er die größte Entschlossenheit zu, den Staat zu reformieren und von den Resten der Diktatur zu reinigen. Sein Urteil über die Wahlsieger, die Islamisten der Ennahda-Partei , die ihrerseits den Regierungschef und die Mehrheit des Kabinetts stellen: "Die sind mir nicht islamistisch genug."

"Todesstrafe, Auspeitschen, Steinigen und Amputation sind Gottes Befehl"

Zied ist ein sympathischer Schlaks, der gewinnend lacht, wenn er debattiert. Er nennt sich Salafist. Ein mehrdeutiges Wort. In Zieds Fall bezeichnet es jemanden, der die Regeln für das gesellschaftliche Zusammenleben zurückhaben will, die zur Zeit und im Umkreis des Propheten galten. Er gehört auch nicht zu denen, die so lange an der Scharia schleifen und feilen, bis sie zur Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte passt. "Die vier Körperstrafen sind Gottes Befehl", sagt Zied. Also Todesstrafe für Mord, Peitschenhiebe für Unzucht, Steinigung für Ehebruch, Amputation für Diebstahl. Und als ich ihn noch anstaune, fügt er eine gewundene Erklärung an: Die Scharia knüpfe Bedingungen an diese Strafen, und heutzutage, wo man viel mehr als damals über die Ursachen von Verbrechen wisse, sei es praktisch unmöglich, dass diese Bedingungen jemals erfüllt würden. Das müsse schon ein abgrundtief schlechter Mensch sein, der ausschließlich, wirklich ausschließlich aus eigenem Willen – und so weiter. Meinen Einwand, dass man dann ja genauso gut zur Gänze auf diese Strafen verzichten könne, kontert Zied damit, dass sie nun einmal göttliche Vorschrift seien.