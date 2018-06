Es gibt nur zwei Reaktionen, die Axel Hilpert auslöst: Abscheu oder Bewunderung. Ähnlich ist es auch beim Resort Schwielowsee in Petzow nahe Potsdam . In die hügelige Landschaft setzte Hilpert mithilfe des Landes Brandenburg eine Hotelanlage mit blauen Dachziegeln, einem Eventcenter und einer Marina. Die weißen Gästevillen heißen Key West Village, das Hotel trägt den Namen Seaside Garden und das Restaurant Ernest nach Ernest Hemingway. Wenn die Sonne das Ensemble beleuchtet, erscheint es in der märkischen Landschaft so unwirklich wie eine Kulisse aus dem Kinofilm Die Truman Show. Fast erwartet man, dass gleich jemand den Vorhang hebt und den Scheinwerfer ausknipst. Das Spiel zwischen Schein und Wirklichkeit ist Hilperts Lebensthema, dieses Resort die Erfüllung eines Lebenstraums.

Die heftigen Reaktionen, die Hilpert hervorruft, stehen im Gegensatz zu seiner Karriere.

Da ist Axel Hilpert der König der Gratwanderung, der Herrscher der Hinterzimmer, ein Kaiser der Grautöne. Die Gesetzeslücke, das Vage, war und ist sein Erfolgskonzept. Hilpert war Stasi-IM »Monika«, Antiquitäteneinkäufer und Devisenbeschaffer im Reich von Alexander Schalck-Golodkowskis Kommerzieller Koordinierung (KoKo), er ist Grundstücks- und Immobilienhändler – und Resort-Betreiber. Seit Juni 2011 sitzt er in Untersuchungshaft wegen Subventionsbetrug beim Bau des Resorts. Hilpert soll die Brandenburger Landesinvestitionsbank (ILB) getäuscht und zu Unrecht eine Fördersumme von 9,2 Millionen Euro kassiert haben. Am 9. Januar wird in Potsdam der Prozess gegen ihn beginnen.

Im Hotel hängen noch die Fotos von Hilpert mit den Mächtigen: Wowereit, Gabriel, Stoiber, Platzeck. SPD-Chef Kurt Beck wurde im Resort Schwielowsee gestürzt, und die G-8-Finanzminister tagten hier. Zu Hilperts 60. Geburtstag vor vier Jahren hielt der damalige SPD-Finanzminister Brandenburgs , Rainer Speer, eine Rede. Laut Staatsanwaltschaft drohen Hilpert bei einer Verurteilung nun bis zu zehn Jahre Haft. Wegen Flucht- und Verdunklungsgefahr darf er das Gefängnis nicht verlassen, ist zum Schweigen verdammt. Jetzt reden andere über ihn. Am liebsten anonym. Manchen sitzt noch die Angst in den Knochen.

In der Hotellobby steht Hilperts Tochter Juliane, sie ist 32 und Marketingchefin des Hauses. Sie führt Journalisten durch das Resort, während ihr Vater in U-Haft sitzt. Eine bizarre Situation. Über ihren Vater mag die Tochter nicht sprechen. Er ist abwesend und allgegenwärtig zugleich. Das ganze Hotel wirkt wie ein überdimensioniertes Wohnzimmer Hilperts. Alles hat er selbst ausgesucht: die Stoffe, die Möbel, sogar die Fotos an den Wänden hat er gemacht. Seine Tochter zeigt auf ein Strandbild: »Das war unser Thailandurlaub 1999.« In jedem Hotelzimmer hängen Hilperts Fotos. Fast immer ist ein Strand darauf. »Die Leichtigkeit des Seins«, sagt seine Tochter. Hilpert ist Geschäftsführer, Bauherr, Designer und Fotograf des Hotels. Es sieht aus, als behalte er die Dinge gern unter Kontrolle. Die Einrichtung ist eine Mischung aus verschiedenen Zeitepochen, Stilen, Materialien. Nichts passt zueinander. Wenn Gegenstände etwas über den Menschen aussagen, der sie ausgesucht hat, dann wäre das Urteil in diesem Fall: komplex.

»Ein Mensch mit Visionen, dem beinah jedes Mittel recht ist«

Axel Hilpert ist die schillerndste Figur bei einer Reihe von Skandalen, die im Augenblick Brandenburg erschüttern. Seit einem Jahr beschäftigt sich im Landtag ein Untersuchungsausschuss mit zweifelhaften Immobiliengeschäften . Hinzu kommt eine Folge von Stasi-Enthüllungen in Politik und Justiz . Brandenburg und Axel Hilpert haben ein gemeinsames Problem: die Vergangenheit.

Hilpert war von 1971 an Stasi-IM und später Chefeinkäufer des Antikhandels Pirna in Potsdam, einer Firma, die im Auftrag der KoKo arbeitete. Nach dem Mauerfall hat er es schnell wieder in die Nähe der Macht geschafft. Seine Geschichte steht symbolisch für das Land Brandenburg, das seit dem Ende der DDR das Gleiche versuchte wie er: schweigen statt aufzuarbeiten. Diese Politik wurde vom ehemaligen Ministerpräsidenten Manfred Stolpe gefördert – der »Brandenburger Weg«. Über die Parteigrenzen hinweg sollte mit allen freundlich umgegangen und zusammengearbeitet werden, auch mit früheren Funktionären und Stasi-Mitarbeitern.