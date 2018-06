John Cheever starb im Juni 1982, siebzig Jahre alt. Immerhin hatte er den Pulitzer-Preis und den National Book Award gewonnen, die begehrtesten Auszeichnungen der amerikanischen Literatur, und sein Bild hatte auf den Titelseiten von Time und Newsweek geprangt. Dennoch fühlte er sich zeit seiner Tage von den schreibenden Zeitgenossen überschattet, zu Beginn vom mythischen Ruhm Hemingways und des zarteren Scott Fitzgerald , später von der Brillanz eines Saul Bellow, nur drei Jahre jünger als er. Der Große Brockhaus vom Jahre 2001 widmete ihm exakt fünf Zeilen, in denen sein zwielichtiges Werk als »humoristisch« und »satirisch« charakterisiert wurde; in der Encyclopædia Britannica von 1998 brachte er es auf 29 Zeilen, in denen er als der »Tschechow von Suburbia« gepriesen, zugleich aber etwas hochnäsig als ein »Moralist« bezeichnet wurde, der »seine Charaktere vom Standpunkt der traditionellen Moral aus« beurteile – ein Zeugnis, das den Autor des Eintrags als einen Akademiker zweiter Ordnung ausweist. Hemingway aber räumte die EB mehr als eine eng bedruckte Seite ein – und der Brockhaus immerhin 47 Zeilen. Nur: Der überlebensgroße »Papa H.« wird jenseits und diesseits des Atlantischen Ozeans kaum noch gelesen. Hoch droben im Olymp hockt er ziemlich vereinsamt, während der liebevoll-kritische Respekt vor John Cheever von Jahr zu Jahr zu wachsen scheint.

Als einer der bedeutendsten Meister der Short Story galt er schon zu Lebzeiten (gefolgt von Joyce Carol Oates ), doch zu seinem Gram sah er sich dem hartnäckigen Verdacht ausgesetzt, dass auch seine Romane in Wirklichkeit eine Serie von Erzählungen seien, die nicht durch Perlenschnüre, sondern durch allzu dünne Bindfäden zusammengehalten würden. Der Band Die Lichter von Bullet Park, mit dem der DuMont-Verlag das Bemühen um eine Renaissance des so lang Unterschätzten (in glänzenden Neuübersetzungen von Thomas Gunkel) beharrlich weiterführt, erlaubt es in der Tat, die eine oder andere Geschichte aus dem Gesamttext herauszulösen und ohne jede Veränderung als ein Kleinwerk zu präsentieren, das aus sich selber lebt – oder doch leben könnte.

In der Tat löst sich die Grundhandlung nur in einigen bizarren Exkursen aus dem Milieu der idyllischen und zugleich so uniformen amerikanischen Schlafstädte, in denen Cheever zu Hause war. Doch wer mit wacheren Augen liest und mit schärferen Ohren hört, erkennt die untergründigen Verwerfungen, die zunächst leise und kaum merklich die Ordnungswelt dort draußen erschüttern, in der sich Morgen für Morgen die biederen Vertreter des Managements der mittleren Etagen am Bahnhof versammeln, um sich mit der Commuter-Schnellbahn um 7.56 Uhr nach Manhattan befördern zu lassen, wo sie ein aufgeräumter Schreibtisch, eine Sekretärin ohne Launen, eine Kanne dünnen Kaffees und ein kleiner Aktenstoß erwarten: Der böse rote Faden läuft immer mit, von Szene zu Szene, von Geschichte zu Geschichte. Und plötzlich die Eruption der Beunruhigungen, die Häuser, Existenzen, Familien zusammenbrechen lässt. Nichts an der heilen Welt ist heil. Unversehens offenbart der Sohn Tony seinem Vater, der Wässerchen gegen Mundgeruch für einen Chemiekonzern zusammenmixt, dass er die Schule verlassen will. Der sanfte, tolerante, immer großherzige Vater droht, dem Jungen in einem Anfall von rasendem Zorn den Kopf mit dem Golfschläger zu spalten. Tony legt sich ins Bett, und er erhebt sich erst wieder, als ihn der Wunderheiler Swami aus den exotischen Slum-Gassen am Flussufer in einer Art Gebetstrance überredet, aufzustehen, sein Bett zu nehmen und zu wandeln. Der Vater Nailles ist durch die Turbulenzen und die Leichtfertigkeit eines Arztes in die Abhängigkeit von Drogen geraten, ohne die er sich nicht mehr zur Arbeit schleppen kann. Nelly wiederum, die schöne, tugendsame, bisher keines Seitensprunges schuldige Mutter, kann sich den dunklen Strömungen nicht völlig entziehen, als die neuen Nachbarn, der undurchsichtige Mr. Hammer und seine anziehende, doch leider stockbesoffene Gattin, zum Abendbrot bitten.

Der zweite Teil des Romans zeichnet die absurde Biografie des Mr. Hammer nach: unehelicher Sohn des steinreichen, »schwärmerischen und sozialistischen« Franklin Pierce Taylor und seiner Sekretärin Gretchen Shurz Oxencroft, die aus einem Nest im mittelwestlichen Indiana stammt, eine glühende Sozialistin ist und kraft einer rätselhaften Mutation zur Kleptomanin wurde. Schließlich schob man sie nach Europa ab, wo sie ihre Wunderlichkeiten leben konnte, während der wohlgebaute und muskulöse Vater, in München als Modell entdeckt, dazu auserkoren wurde, als Atlas die Fassaden vornehmer Hotels, zahlreicher Opernhäuser, Bahnhöfe, ja sogar von Justizpalästen zu tragen. Der halbwegs flügge Sohn begegnet auf seinen Fluchtreisen vor dem Alkoholismus, der ihn über den Ozean nach Europa, quer durch Amerika und wieder zurück in die Alte Welt bis nach Orvieto, seiner Traumstadt, und von Neuem in die Vereinigten Staaten jagt, seinem in Stein gehauenen Erzeuger immer wieder. Vom Saufzwang erlöst ihn die hektische Reiserei keineswegs, bis er in einem Nest nicht weit von New York jene Orvieto-gelben Zimmer findet, die ihn aus der Sucht erlösen – und dazu eine attraktive junge Frau, die freilich vom Morgenkater bis zur nächtlichen Ohnmacht an der Ginflasche hängt.

Satire? Vielleicht. In Wahrheit zeichnete John Cheever im jähen Umschlag seines facettenreichen und so schmerzend scharfen Realismus in eine Albtraumwelt der wuchernd surrealistischen Fantasien die Heimsuchungen seines eigenen Alkoholismus nach, von dem er sich erst zehn Jahre vor seinem Tod befreite. Aufmerksamen Lesern entgeht auch kaum Cheevers verzweifelte Verdrängung seiner latenten Homosexualität, zu der er sich nach dem Gesetz der Zeit, der Gesellschaft, der Familie und der eigenen Person verpflichtet fühlte.

In einem knappen dritten Teil versucht der seltsame Mr. Hammer einen bizarren Mordanschlag auf Tony, den Sohn von Mr. Naille. Er will ihn in der Christ Church kreuzigen. Der Vater, von aufmerksamen Beobachtern gewarnt, kann die schwere Kirchentür mit seiner Kreissäge sprengen. Die Motive des Mr. Hammer erhellt der Autor nicht. Deutet er an, dass die so mühsam unterdrückte Homosexualität nach einer Erlösung im Tod oder im Akt des Tötens trachtet? Wir erfahren es nicht. Der Vater Naille, Retter seines einst so rebellischen Sohnes, begibt sich am nächsten Morgen, von der üblichen Pille beschwingt, per Commuter-Zug an seinen Arbeitsplatz in Manhattan.

Cheever erweist sich, vom Nachruhm überglänzt, in diesem Roman, seinem vorletzten, von Neuem als ein genialer Erzähler. Er fand bedeutende Nachfolger, bis in unsere Tage. Wir aber reiben uns die Augen und fragen, woher die Amerikaner ihr unerschöpfliches Talent zur großen Epik schöpfen. Wollen uns die Amerikanisten und die weltläufigen Essayisten, die doch so gut wie alles wissen, nicht endlich das wundersame Geheimnis deuten? Wir wären ihnen dankbar.