Alles hat seine Zeit. Moden sowieso. Aber was passiert, wenn jemand sein ganzes literarisches Werk auf einer Mode aufbaut? Es wird langweilig. Dabei fing alles so grandios an. In den späten Achtzigern zog eine Handvoll junger Menschen aus, die Fragen nach Wahrheit, Identität, Biografie und Relevanz an die sprachlichen und kulturellen Praktiken rückzubinden, die im Alltag, in den Künsten, in den Institutionen, im Pop steckten. Thomas Meinecke war seinerzeit einer von ihnen.

Thomas Meinecke war einer der Eifrigsten und Originellsten dieser Alltagsethnologen. Ich erinnere mich, wie er mir einmal, nachdem er sich an der Kö in Düsseldorf umgesehen hatte, der berühmten Luxusmode-Meile, beseligt von all den gut riechenden, duftigen, frisch gelockten, locker vornehmen Damen vorschwärmte. Besonders begeisterte er sich für die Art, wie die Damen ihre schnauzbärtigen Miniterrier in der Armbeuge trugen wie teure Handtaschen, so vorsichtig und so auffällig diskret. Thomas Meinecke, der Musikphilologe der black culture, der postkoloniale Grenzverschieber, der Politpop-Mixer und kunstkultivierte Soundsampler, dieser theoriebesessene DJ Meinecke hatte etwas gesehen, was auf den ersten Blick so geldgesteuert anders war als alles, was er auf seine Meinecke-Art seit Jahren philologisch zubereitet. Doch gleich darauf erklärte er mir, wie dieses andere dennoch denselben kulturellen Mustern gehorcht, die er in fast allen Segmenten der Gesellschaft sonst zu identifizieren beliebt: in Politik, Sexualität, ethnischer Zugehörigkeit, Religion und so weiter. Kurzum, er hatte im samtausgeschlagenen Innersten des kapitalistischen Konsumismus die kulturelle Technik des Kopierens und der Verschiebung von Bedeutung und Identität entdeckt.

Dieser Technik entsprechen als titelgebende Figuren in seinem neuen Roman: die Lookalikes. Leute, die so aussehen wie jemand anders, aber nie ganz, sondern immer in spezifischer Abweichung und Differenz. In seinem Roman sind das Shakira , Josephine Baker , Serge Gainsbourg , Marlon Brando , Justin Timberlake oder Rudolph Valentino. Sie arbeiten im Kaufhof an der Kö, Galeria genannt, und bei Starbucks , also gerade nicht da, wo die Damen sich aufhalten, denen Meineckes ursprüngliche Faszination galt (die verkehren bei Eickhoff). Es sind Studententypen, junge Menschen, die an die Konvertierbarkeit von Theorie und Leben glauben, denen Philologie nähergeht als Liebeskummer und die alles immerzu übersetzen in etwas anderes, weil sie nicht wirklich etwas zu verlieren haben, schon gar keine Herkunft.

An solcher Konvertierbarkeit ist Meinecke interessiert. Und zwar auf allen Ebenen und in jeder Hinsicht. Man darf sich das nicht zu eng vorstellen. Tatsächlich verlagert der Roman seinen Schwerpunkt ab der Hälfte nach Brasilien , nach Salvador da Bahia. Und was am reichen Rhein die Lookalikes plus Claudia Schiffer und Gisele Bündchen sind, das sind in den bahianischen Favelas die Götter des Candomblé. Ebendort, am Ort des religiösen Synkretismus, hatte Meinecke, lange nach seinen Düsseldorfer Erlebnissen, die durchlässige Grenze zwischen Göttern und Menschen erkundet. Immer dabei und mittendrin in Meineckes Betrachtung der Szenen ist Hubert Fichte , der Dichter-Ethnologe-Kulturtheoretiker, der vor ihm da war (in Bahia und auch sonst). So wie Meinecke überhaupt immer nur schreibt, wenn etwas und einer vor ihm da war und Vorgaben macht, wenn ihm etwas vorliegt, wenn jemand etwas vorlügt, wenn er selbst eben nachbereitet, nacharbeitet, nächtlich entstellt und verändert, ähnlich und doch anders: lookalike eben.

Doch irgendetwas fehlt diesem unendlichen Spiel mit Differenz und Identität. Es ist die literarische Einlösung. Dasjenige, auf das all diese Als-ob-Figuren aus sind und das in der christlichen Tradition Transsubstantiation heißt.

Doch Meineckes Held macht seine Erfahrungen in Salvador da Bahia lieber in Auseinandersetzung mit Hubert Fichtes Ethno-Essays wie Xango, aber vor allen mit dessen letztem Roman Explosion. Ihm geht es mehr um die zeichentheoretische Wollust der Transsubstantiation. Für ihn ist die Transsubstantiation, die eigentlich eine reale Anwesenheit feiert, lediglich ein Kultur produzierendes aufschiebendes Verfahren. Nun ist die Frage nicht, ob dieses Denken zeichen- oder erkenntnistheoretisch plausibel und gut handhabbar ist. Das mag sein. Doch ist es müßig, darauf in jeder Zeile ausdrücklich zu bestehen, auf jeder Seite des Buches die Materialität der Welt zugunsten ihrer Zeichen zu leugnen. Man denkt an Weltflucht, Gnosis.

Wenn bei Meinecke jemand ohne Rollendistanz und -spiel »ich« sagt, ist er »nicht auf der Höhe der Diskussion«, wie es einmal heißt. Und danach sieht denn auch die Sexualität im Roman aus: unsexy wie ein Akademieseminar über Genderfragen in der angelsächsischen Kulturtheorie.

Hat man auf numerisch vierhundert und gefühlt achthundert Seiten derart die Welt vermessen, dann weiß man nicht mehr, ob man Männlein oder Weiblein ist (das könnte Meinecke so gefallen!), doch das heißt auch, man hat keine Lust mehr. Es ist eh alles eins, weil alles immer auch was anderes ist. Ganz selten überfällt Meinecke eine »echte« Erregung: Wenn der Musikkenner das Zusammenspiel einer der berühmten perkussiven Rhythmusgruppen aus Salvador (selbst Michael Jackson hat dort trommeln lassen) mit ebenso komplexen Blechbläsereinsätzen genießt, dann treten ihm schon mal Tränen in die Augen. Hier, denkt man, könnte endlich ein anderer Meinecke-Roman anfangen, hier, wo die Lust überquillt oder der Schmerz darüber, dass diese immer gebunden ist an die Künstlichkeit der Kunst. Gelingt der Neustart nicht, dann haben wir auf ewig getextete schleifenförmige Lounge-Musik vor uns, Easy Listening mit Modetussis und phallischen Göttern. Auf Repeat gestellte Achtziger-Jahre-Modediskurse. Es wäre zum Verzweifeln. Mode und Verzweiflung hieß die Münchner Zeitschrift damals. Es fing alles so grandios an.