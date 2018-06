Wie soll das wohl gehen: Kunst von Weltrang in Aschaffenburg, einem Städtchen am Main mit 70.000 Einwohnern? Ist das wieder nur so eine City-Marketing-Idee? Zumindest versucht sich Aschaffenburg an einer Neuordnung seiner Kunst- und Museumsszene und rühmt sich selbstbewusst einiger weltbedeutender Künstler wie Cranach, Grünewald oder Kirchner. Vor allem aber auf ihre Sammlung des Malers Christian Schad (1894 bis 1982) mit rund 800 Werken kann die Stadt stolz sein. Rund vier Jahrzehnte seines Lebens hat er hier verbracht, er besaß ein Atelierhaus in Keilberg, einem Dorf vor den Toren der Stadt, wo sein Spätwerk entstand und wo er auch begraben wurde.

Demnächst soll es in Aschaffenburg sogar ein eigenes Schad-Museum geben. Bis es so weit ist, wird eine Auswahl seiner Bilder in den Räumen der Johannisburg zu sehen sein, darunter drei Porträts seiner Ehefrau Bettina. Besonders das letzte aus dem Jahr 1977 zeigt Schad auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Bettina, mit weißem Kurzhaarschnitt, auf edle, geradezu feierliche Weise gealtert, in einem nachlässig übergeworfenen, zart karamellfarbenen Morgenmantel, der nackte Oberkörper, nur unwesentlich hinter schmalen, grazilen Händen verborgen, scheut nicht den direkten Blickkontakt mit dem Betrachter. Im Hintergrund die Tessiner Berge, wo die Schads ihre Urlaube verbrachten, und eine makellos gewachsene Zypresse als Lebensbaum. Hier zeigt der Verismus, wie diese Spielart des Hyperrealistischen auch genannt wurde, wozu er in der Lage ist. Etwas Ikonografisches umgibt Bilder wie dieses, auch wenn sie manchmal fast in den Kitsch zu kippen drohen.

Gleich daneben liegt der Ernst-Ludwig-Kirchner-Raum. Kirchner verbrachte die ersten sechs Jahre seines Lebens in Aschaffenburg, ehe die Familie nach Frankfurt umzog. Doch es scheinen entscheidende Jahre gewesen zu sein, auch und gerade in künstlerischer Hinsicht. »Ich zeichnete alles, was ich sah«, erinnerte sich Kirchner später in einem seiner Skizzenbücher. »So ließ sich die Furcht eindämmen. Wie gerne hatte mein Vater die Zeichnungen damals. Das Zeichnen hat mir immer geholfen, geholfen, das Leben zu erhalten. So wurde ich Maler, das Malen gab mir Rückgrat.«

Die Familie hatte direkt an der Bahnlinie gewohnt, und so waren Lokomotiven das Erste, was der kleine Ernst Ludwig zeichnete. Hier sei auch sein Leitspruch »Leben ist Bewegung« entstanden, schreibt Kirchner. Doch die trutzige, unverrückbare Johannisburg fand sich ebenso auf einer Kinderzeichnung.

Und weiter zum nächsten Künstler von Weltrang: Lucas Cranach d. Ä. Auch er ist mit etlichen Werken auf Schloss Johannisburg vertreten. Besonders beeindruckend ist sein Magdalenenaltar im Stiftsmuseum. Bereits Herzog Liudolf von Schwaben, Sohn von Kaiser Otto dem Großen, und seine Frau Ida gaben Mitte des 10. Jahrhunderts den Anstoß für diese geistliche Kunstsammlung außergewöhnlichen Zuschnitts. Über die Jahrhunderte hinweg entwickelte sich eine kunstgeschichtlich wie liturgisch bedeutende Kollektion, vieles davon wurde von Kardinal Albrecht von Brandenburg in Auftrag gegeben.

Seit 2009 hat hier die Dauerausstellung Pracht und Glaube des Mittelalters – Der Stiftsschatz St. Peter und Alexander eine Bleibe gefunden, mit dem Cranach-Prunkstück im Zentrum.

Der durchaus monumentale, um 1525 in der Werkstatt Lucas Cranachs d. Ä. entstandene Altar gilt als eines der Hauptwerke deutscher Reformationskunst. In lebensgroßen Darstellungen erzählt er von der Auferstehung Christi, feinsinnig unterschieden nach Werktags- und Feiertagsansichten, Letztere in deutlich leuchtenderen Farben. Lange Zeit in seine Einzelteile verstreut, ist er im Stiftsmuseum erstmals wieder komplett zu sehen, einschließlich der hübschen Episode von Jonas und dem Walfisch zu Füßen der Auferstehungsgeschichte. Im Zentrum auf der Mitteltafel jedoch die nackte Eva, das Symbol für Reinheit und Unschuld vor dem Sündenfall und bereits Cranachs Zeitgenossen ein Dorn im Auge wegen der freizügigen Darstellung.

Kunstgeschichtlich bedeutsam auch das erst 1986 bei Sanierungsarbeiten entdeckte Aschaffenburger Tafelbild, eines der ältesten erhaltenen Gemälde in Deutschland. Ungleich jünger, aber von ebenfalls hohem ästhetischen Reiz Matthias Grünewalds Beweinung Christi in der Stiftsbasilika gleich nebenan. Es zeigt in fahler Todesfarbe einen bärtigen Christus, der noch die Dornenkrone trägt und von Maria betrauert wird. Eine ergreifendere Darstellung als diese Tannenholztafel lässt sich schwerlich denken.