DIE ZEIT: Baron de Rothschild, Ihr Name, Ihre Familie gilt vielen als Inbegriff der Finanzwelt. In einer Zeit, in der Banker das Feindbild Nummer eins sind – schämen Sie sich, Banker zu sein?

David de Rothschild: Nein, überhaupt nicht. Ich sehe nichts, womit wir bei Rothschild unserem Land, unseren Geschäftspartnern oder Mitarbeitern geschadet hätten. Auch wir machen Fehler, gewiss. Aber es gibt nichts, wofür ich mich schämen müsste, wenn ich morgens in den Spiegel schaue.

ZEIT: Was macht Sie da so sicher?

De Rothschild: Als unsere französische Bank 1981 verstaatlicht wurde, mussten wir neu anfangen – und verzichten seitdem darauf, auf eigenes Risiko zu handeln, Kredite zu vergeben oder selbst hohe Kredite aufzunehmen. Wissen Sie, wenn Sie unter Ihrem eigenen Namen und mit Ihrem eigenen Geld arbeiten, wollen Sie nachts friedlich schlafen. Wir lassen daher vieles sein, was Universalbanken und andere Investmentbanken tun, und fokussieren uns stattdessen auf die Beratung von Familien, Firmen und Staaten sowie die Vermögensverwaltung.

Alte, neue Bank Alte, neue Bank Es begann alles mit Mayer Amschel Rothschild in der Judengasse von Frankfurt. Anfangs auf den Handel mit Münzen und Medaillen spezialisiert, stieg der 1744 Geborene gegen Ende des 18. Jahrhunderts ins Bankgeschäft ein. Mehrere seiner Söhne gingen ins Ausland, nach Wien, Neapel, London, wo Nathan die Bank zu einer Macht der Finanzwelt formte, sowie nach Paris, wo James einen einflussreichen Zweig begründete. Ihr Netzwerk war eng, sie halfen Staaten zu finanzieren, Preußen, Österreich oder auch Großbritannien und den Duke of Wellington im Kampf gegen Napoleon. Es ist der Erfolg jener Zeit, der den Historiker Niall Ferguson von »The World’s Banker« sprechen lässt und Rothschild zur Legende machte, den Medici oder Fuggern ähnlich. »Geld ist der Gott unserer Zeit und Rothschild ist sein Prophet«, schrieb Heinrich Heine. In der Gegenwart kennt man die Familie auch wegen der Weingüter Lafite und Mouton. David de Rothschild Kopf der Bank ist heute David de Rothschild, ein Spross der Pariser Linie, geboren 1942 in New York. Nach der Verstaatlichung der französischen Bank 1981 baute er – mit Cousin Eric – Rothschild in Frankreich neu auf. Er avancierte 2003 zum Chairman der Gruppe und führte die französische Rothschild & Cie mit der britischen NM Rothschild & Sons enger zusammen. Aktuell hat die Gruppe rund 3.000 Mitarbeiter in mehr als 40 Ländern. Sie ist heute vor allem in der Vermögensverwaltung sowie bei Fusionen, Übernahmen oder Börsengängen tätig. Exkanzler Gerhard Schröder ist einer ihrer Berater. Davids Sohn Alexandre, 31 Jahre alt, ist seit 2008 im Haus. Ob er einmal an die Spitze trete, sei offen, sagt sein Vater.

ZEIT: Andere in Ihrer Branche waren weniger zurückhaltend. Mit der Folge, dass sie – anders als Rothschild – Staatsgeld brauchten und viele Bürger unter ihren Fehlern leiden. Stört Sie das nicht?

De Rothschild: Ich verstehe die Kritik an meiner Branche. Viele Banker verdienen viel Geld, und einige von ihnen haben Fehler gemacht, die der Gesellschaft viel Ärger bereitet haben. In ihrer Pauschalität ist die Kritik aber stark übertrieben und gleicht daher einer Karikatur. Davon abgesehen, sehe ich mich als Teil der Bankenbranche, als Teil dieser Gemeinschaft, und es gilt, Solidarität mit ihr zu zeigen. Es ist daher nicht an mir, andere Banker zu be- oder verurteilen und mich von ihnen zu distanzieren. Das wäre feige. Weder schäme ich mich, noch bin ich stolz, Banker zu sein.

ZEIT: Wann ist Ihnen zum ersten Mal bewusst geworden, was es heißt, ein Rothschild zu sein?

De Rothschild: Als ich auf das staatliche Lycée kam, da war ich 13 Jahre alt. Ich kam in die Klasse, und alle Schüler mussten ihren Namen nennen: Dupont, Dupont, Dupont – Rothschild. Ein Junge kam daraufhin zu mir und sagte: Ich nehme an, dein Block ist aus Banknoten gemacht!

ZEIT: Hat Sie das getroffen?

De Rothschild: Es war traumatisch. Es sollte lustig sein, aber es war sarkastisch. Und wenn Sie 13 Jahre alt sind, ist das Letzte, was Sie wollen, sich wichtigzumachen. Insofern war es zeitweise durchaus auch eine Last, ein Rothschild zu sein. Allerdings misst man solchen Sachen nur als Kind oder Jugendlicher Bedeutung bei. Seit ich erwachsen bin, kümmert mich derlei nicht mehr.

ZEIT: Wollten Sie immer schon Banker werden?

De Rothschild: Als Kind wollte ich Arzt werden. Dies hätte aber vieler Jahre des Studiums bedurft, und als ich heranwuchs, bekam ich Zweifel, dass ich dafür smart und tatkräftig genug war.

ZEIT: Bedauern Sie Ihre Entscheidung?

De Rothschild: Nein, ich kompensiere das heute, indem ich mich auf dem Gebiet der Medizin engagiere. Ich bin Präsident einer französischen Stiftung, die sich mit psychischen Erkrankungen beschäftigt, und ich bin im Fundraising für ein internationales Forschungszentrum in Paris tätig, das sich mit Störungen des zentralen Nervensystems befasst. Ich bin davon überzeugt, dass es in der Neurologie und Psychiatrie in den nächsten 20 bis 30 Jahren enorme Durchbrüche geben wird, die das Leben der Menschen verändern werden. Und ich bin sehr davon überzeugt, dass man einen Teil seiner Zeit der Gesellschaft widmen muss.