In der Schachzeitschrift New in Chess schreibt der englische Großmeister Nigel Short (46), der 1993 das WM-Match gegen Kasparow verlor, wie ihn ein junger Spieler ohne den geringsten Anflug von Bosheit oder Ironie ansprach: "Old players like you..." Da war Short gerade 30 Jahre alt und fragte sich erstaunt: "Bin ich wirklich alt?" Und fährt fort: "Als menschliches Wesen ist ein Mann in den Vierzigern mittleren Alters, als Politiker vielleicht sogar relativ jung, als Schachspieler aber ein veritabler Dinosaurier."

Einst war Nigel das Wunderkind, das die Schachwelt verzückte und im Haus unseres gemeinsamen Freundes Frederic Friedel in Hamburg gleichzeitig Blindpartien und Klavier spielte und sich obendrein noch angeregt unterhielt. Und heute? Immer noch zählt er zur erweiterten Weltspitze, doch die Leidenschaft und der unbedingte Wille von einst sind gedämpft. Sollen doch die Jungen die allerneuesten Varianten aus ihren Datenbänken bis ins Morgengrauen studieren! Mit einer Griechin verheiratet, lebt der zweifache Familienvater weitgehend in Griechenland und sinniert schon einmal über die Beschaulichkeit der Olivenzucht. Insofern hatte er es nicht weit zur Europamannschaftsmeisterschaft in Halkidiki, bei der er, für England spielend, auch aufs griechische Team traf. Doch was passierte dem Dinosaurier gegen den jungen Dimitrios Mastrovasilis?

Scheinbar ist der gefesselte Läufer von Mastrovasilis als Weißem nicht zu retten, doch mit einem wunderschönen Zug gewann dieser augenblicklich. Wie?

Lösung aus Nr. 1:

Welche schwarze Opferkombination führte zum Matt in drei Zügen?

Nach dem Turmopfer 1...Txh3+! gab Weiß schon auf, weil nach 2.gxh3 Sd5-f4 das Matt durch 3...Dxh3 nicht zu vereiteln ist