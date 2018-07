Matthias Brenner könnte mit seinem bauschigen Bart, dem gemütlichen Bauch und dem bärbeißigen Charme als Vater von Ronja Räubertochter durchgehen. Der Intendant als Räuberhauptmann – Astrid Lindgrens Geschichte ist für ihn ein Vorbild: "wie mehrere Generationen Leben und Tod meistern, und das alles inmitten der Kriminalität". Er sei ein Optimist, sagt Brenner; er ziehe es vor, die Schönheit der Welt zu feiern, anstatt ihre Unerträglichkeit zu kommentieren. Das ist vielleicht nicht der schlechteste Ansatz für das Intendantenamt in einer kleinen Stadt, über die Brenner im Spielzeitheft schreibt, sie habe keinen Glamour und sei kein Luftkurort, dafür aber hellwach.

Seit September leitet der Schauspieler und Regisseur das Neue Theater Halle . Keine einfache Zeit, um Verantwortung zu übernehmen, denn für Halles Theaterlandschaft sah es zuletzt nicht gut aus: Die Schließung des Thalia Theaters konnte nur durch einen Haustarifvertrag verhindert werden, der alle Angestellten verpflichtet, auf zehn Prozent ihres Gehalts zu verzichten. Brenner will sich mit dem Mangel aber nicht abfinden: Er hat die Vision, die deutsche Filmwirtschaft an der Theater-Finanzierung zu beteiligen, nicht nur an seinem Haus. Einen entsprechenden Antrag hat er beim Kulturkonvent Sachsen-Anhalt eingereicht, der seit Kurzem Empfehlungen zur Kulturförderung im Bundesland ausarbeitet. Im Gegenzug, so sein Plan, sollen Bühnenschauspieler für eine reduzierte Gage ans Fernsehen ausgeliehen werden und somit auch überregional bekannt werden.

Brenner selbst hat einen gewissen Ruhm bereits erlangt. Im Bremer Tatort gibt er den kauzig-mürrischen Pathologen Katzmann, der lieber boßelt, als Leichen zu untersuchen. Brenner spielt oft solche Charaktere, die sich querstellen zur Gesellschaft, sei es als Mönch in Vaya Con Dios, als Regimegegner Karl Wallner in Das Leben der Anderen oder als Mann, der sein ganzes Vermögen auf der Pferderennbahn verwettet, um eine Operation für seinen kranken Hund bezahlen zu können – in dem gerade mit dem Deutschen Kurzfilmpreis ausgezeichneten Von Hunden und Pferden nach einer Geschichte von Clemens Meyer. Als Protagonist in Brechts Theaterstück Baal habe er viel über die Rolle des Intendanten lernen können, sagt Brenner. Beide seien ungerecht und populär zugleich. Weil sie über eine kreative Sinnlichkeit verfügten, seien die Menschen bereit, auch unliebsame Entscheidungen zu tolerieren. Brenner will auch weiterhin vor der Kamera und auf der Bühne stehen: "Man kann ein Theater aus der Mitte des Berufs leiten; es gibt da prominente Vorbilder – Molière und Shakespeare."

Das Neue Theater liegt mitten in der Haupteinkaufsstraße, sein Bühneneingang öffnet sich auf den Universitätsplatz, auf den Treppen vor dem Theater finden sich Studenten zu einem flüchtigen Sittenbild des intellektuellen Müßiggangs zusammen. Brenner will sie künftig noch stärker zum "geistigen Ungehorsam" anstiften. Damit stellt sich Brenner in die Tradition von Peter Sodann . Der Schauspieler hatte 1981 aus einem alten Kinosaal und umliegenden Wohnhäusern ein wahres Theaterlabyrinth gebastelt. Der Innenhof, auf dessen Wände venezianische Karnevalsbesucher gemalt sind, zieht noch heute Touristen an. An diesem Ort sollte man arbeiten, wohnen und feiern können – deshalb zählen auch zwei Kneipen zu der "Kulturinsel". Sodann, der mit seinem Studentenkabarett Rat der Spötter in den Sechzigern den Unwillen des DDR-Staates auf sich zog und einige Monate in Haft verbrachte, wollte ein Refugium der Kunst inmitten der DDR schaffen, eine Kulturinsel eben. Der nach der Wende vor allem als Leipziger Ex- Tatort -Kommissar Ehrlicher bekannte Schauspieler plante, nach dem 25-jährigen Bestehen seines Theaters, mit 70 Jahren auszusteigen, aber die Stadt Halle wollte einen Neuanfang und setzte ihn bereits 2005 vor die Tür. Doch Sodann geistert noch immer durch die Flure. "Wenn der Mafiapate von Bord geht, wissen die anderen nicht, ob sie überhaupt noch Waffen tragen dürfen", kommentiert Brenner, der mit Respekt über Sodann spricht, aber auch Verständnis für dessen Nachfolger Christoph Werner äußert. Der versuchte einen harten Schnitt, verbannte etwa die Revue aus dem Theater und machte die als kleinen barocken Ballsaal angelegte Nebenbühne zum sterilen Hörsaal. Die Bürger verziehen ihm den Vatermord nicht. Nachdem Werner sich wieder auf sein früheres Metier, das Puppentheater, zurückgezogen hat, leitet also wieder ein Schauspieler das Haus.

Das Ensemble bildet denn auch das Herz von Brenners Theaterphilosophie, deshalb präsentiert er es in großen Doppelporträts im Foyer, in dem Kronleuchter und Blattgold an den Wänden wieder das barocke Flair aus Sodanns Zeiten verbreiten.