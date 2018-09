Ein Traum, den ich in verschiedenen Variationen immer wieder träume, spielt auf dem Center-Court. Es ist das Finale eines wichtigen Turniers, das Stadion ist voll, überall Fernsehkameras. Ich laufe auf den Platz, packe meinen Schläger aus, es ist eins der wichtigsten Spiele meines Lebens. Manchmal setzt dieser Traum auch etwas später ein: Ich habe Matchball, spüre meine Aufregung, sehe vor meinem geistigen Auge, was ein Sieg nach sich ziehen würde – die Reaktionen des Publikums, meiner Eltern, der Öffentlichkeit. Ich plane diesen Matchball sehr genau, lege mir im Kopf zurecht, wie ich ihn spielen will. Mein letzter Schlag in diesem Finale soll so perfekt wie möglich sein. Dann wache ich auf. Nie erfahre ich, ob mir dieser perfekte Schlag gelingt.

Das ist noch besser als die Albtraumvariante: Da stehe ich auf dem Platz und bringe keinen Ball ins Feld. Ich kann die Bälle nicht kontrollieren. Dann merke ich, dass ich mit einem Holzschläger aus den Fünfzigern spiele. Ich bin verzweifelt, ich weiß, dass ich die Fähigkeit habe zu siegen, aber mein Material gibt es einfach nicht her. Diese Wendung nimmt mein Traum häufig. Ich möchte lieber nicht wissen, was Sigmund Freud dazu sagen würde.

Als ich in der Weltrangliste an 150. Stelle lag, habe ich davon geträumt, in die Top Zwanzig vorzustoßen. Ich dachte, dann wird alles gut, der Druck löst sich, ich verdiene genug Geld und kann entspannt aufspielen. Das war ein Irrtum. Als ich es in die Top Ten geschafft hatte, erlebte ich einen kurzen Glücksmoment, vielleicht zehn Sekunden, danach stieg wieder der Druck, den Erfolg bestätigen zu müssen und noch mehr zu erreichen.

Andrea Petkovic 24, ist die zurzeit erfolgreichste deutsche Tennisspielerin. In Tuzla im ehemaligen Jugoslawien geboren, kam sie im Alter von sechs Monaten mit ihren Eltern nach Deutschland. In einer Verletzungspause im Jahr 2008 begann sie ein Studium der Politikwissenschaft. Im Moment steht sie auf Platz 10 der Weltrangliste. Ihr nächstes Grand-Slam-Turnier: Die Australian Open, vom 16. Januar an

Natürlich träume ich von einem Grand-Slam-Sieg, von der Spitze der Weltrangliste. Sollte der Traum wahr werden, würde ich mich wohl einen Tag lang freuen. Aber dann würden meine Erwartungen noch weiter steigen. Manchmal wünsche ich mir, ich wäre weniger getrieben, gnädiger mit mir selbst.

Ich träume oft davon, für ein paar Wochen oder Monate ein Rockstar zu sein. Während der Turniervorbereitung muss ich sehr diszipliniert leben, auf die richtige Ernährung achten und auf regelmäßigen Schlaf, ich darf keine Süßigkeiten essen, keinen Alkohol trinken und muss sechs bis acht Stunden täglich trainieren. Wenn ich in diesem Disziplinwahn gefangen bin, wünsche ich mir manchmal, stattdessen ein Rockerleben zu führen – zu essen und zu trinken, was ich will, mir die Nächte um die Ohren zu schlagen und bis nachmittags zu schlafen.

Allerdings genieße ich auch die Disziplin, den selbst erzeugten Druck. Er gehört zu mir, treibt mich an. Möglich, dass es mit meiner Herkunft zu tun hat: Wer wie ich mit dem sogenannten Migrationshintergrund in Deutschland aufwächst, kennt das Gefühl, nicht ganz dazuzugehören. Ich habe darauf mit Ehrgeiz reagiert, extrem nach Erfolg und Anerkennung gestrebt, schon in der Schule. Ich wollte mich beweisen.

Diesen Artikel finden Sie als Audiodatei im Premiumbereich unterwww.zeit.de/audio