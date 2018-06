Eigentlich ist es gar nicht so schlimm, wie viele glauben«, hat Klaus John schon nach kurzer Zeit in Russland festgestellt. Zu Hause, im Weser-Ems-Land, hätten die Nachbarn gestaunt: »Dass du dir das zutraust!« John ist dennoch in die Millionenstadt Woronesch, 500 Kilometer südlich von Moskau , gezogen. Russenmafia, böse Menschen und wilde Bären? Keine Spur. Hier lässt es sich leben. Im Restaurant Mesto am Hauptplatz gibt es Sushi mit Blick auf die wehenden Rockschöße des ehernen Lenin, und der Rechnung liegen zwei Kaugummis bei. »Das ist auch so eine nette Eigenheit in Russland«, sagt John und steckt sie ein. Kino, Schwimmbad, Theater und eine Philharmonie bietet die Stadt. Gegen das Heimweh helfen ein deutscher Supermarkt und eine bayerische Bierstube mit Weißwurst, süßem Senf und Schlagern. Die hören sich in den Ohren eines deutschen Emigranten in Russland gar nicht so übel an.

Das Schicksal nahm vor vier Jahren seinen Lauf. John beriet als eingeflogener Agrarspezialist drei Monate lang die russische Holding Prodimex. Damals floss viel Geld in die heruntergekommene Landwirtschaft. Der Prodimex-Eigentümer bot ihm einen Dreijahresvertrag an, und John konnte aus mehreren Gründen nicht widerstehen.

Da ist die Möglichkeit, die Ernten hoch zu steigern. »In Deutschland kann man den Anbau noch um fünf Prozent optimieren, hier sind es 40 Prozent.«

Da sind die riesigen Anbauflächen mit schwarzer, satter Erde, die ihn bis heute verblüffen. Eines seiner typischen Rübenfelder von 90 Hektar ist größer als der Gesamtbesitz eines ansehnlichen Familienbetriebs in Deutschland. Bei einer Tagestour mit dem Auto zu seinen Ländereien dreht sich der Tacho um 500 Kilometer weiter. Zum Betriebsteil in Ufa muss er fliegen.

Und da sind das üppige Gehalt und die günstige Einkommensteuer, 13 Prozent für alle. John ließ sich auf das Wagnis ein, mit seiner Lebensgefährtin und dem neugeborenen Sohn im fernen Osten Europas sein Glück zu suchen.

Am meisten mag der 49-Jährige die Menschen in Russland. »Ich traf auf eine große Hochachtung«, sagt er. In seinem Wohnhaus rief ihm ein Nachbar bald »Guten Tag!« zu, was ihn überraschte. »Hätte ich in Deutschland eine türkische Familie in meinem Haus auf Türkisch gegrüßt?«, fragt er. Wenn er mit seinem Sohn Jannes im Tragesack über den Wochenmarkt läuft, lässt ihn kaum eine Marktfrau ohne Gruß und strenge Erziehungstipps passieren. Wehe, der Junge trägt keine Mütze! Dann bekommt der Vater von Krankheit und Unglück, von Erkältung und Ohrenentzündung zu hören, bis er die Mütze zückt, mag es noch so milde sein. Kommt John aber ohne Tragesack, fragen alle: »Wo ist das Söhnchen?«

Die Freundlichkeit dem Deutschen gegenüber ist bemerkenswert in einer Stadt, die im Zweiten Weltkrieg fast völlig zerstört wurde. »Da bin ich fast peinlich berührt«, sagt John und denkt an seine Mutter, die den Krieg als Kind erlebt hatte und seither ihre Vorbehalte gegenüber den Russen bewahrte.

»Die deutschen Soldaten kamen bis hierher zum Don«, sagt der Landwirtschaftsminister des Gebietes, Anatoli Spiwakow. »Viele Deutsche und Russen sind dabei umgekommen. Lasst uns in Zukunft lieber gemeinsam Lebensmittel produzieren.« Spiwakow lädt John und alle Agronomen mit offenen Armen ins Gebiet von Woronesch ein.

Auf den Dörfern ist die Freundlichkeit alkoholgetränkt. Zu seinem Geburtstag hatte John eine Sauna gemietet und Kollegen eingeladen. Er wollte den Tag »mit deutscher Kultur« feiern und schleppte Bier in Dosen an. Aber das galt nicht als richtiges Getränk. Flugs organisierten die Gäste acht Wodkaflaschen zum Schaschlik-Grill – pro Kopf eine. »Es wurde einer meiner schönsten Geburtstage«, sagt John, der die Nacht für fünf Euro im Dorfwohnheim auf einem durchhängenden Drahtbett verbrachte.

Im Nachhinein zweifelt er an der Ehrlichkeit der blumigen Toasts, die auf ihn ausgesprochen wurden. Aber geklungen haben sie schön. »Vielleicht muss man nicht alles hinterfragen.« Das habe er in Russland schon gelernt.

Ein Satz wie »In Westeuropa wird das so gemacht« gehe ihm nicht mehr über die Lippen. Auf Lehrmeisterei würden die russischen Kollegen empfindlich und mit stiller Sabotage reagieren. Heute gibt er ihnen alle Informationen und hofft, dass sie selbst ihre Schlüsse daraus ziehen. Manchmal klappt es. »Ich habe gelernt, dass wir viel zu unruhig ein Problem sofort lösen wollen. Der russische Weg des Abwartens ist entspannter.«

Inzwischen kann er verstehen, warum viele Schmiergeld nehmen

Er, der akribisch Planende und Überkorrekte, lässt nun Dinge auch mal ruhen. Er versteht inzwischen sogar, warum viele Russen Schmiergelder annehmen: Sie verdienen noch zu wenig. Lehrer könnten froh sein, wenn sie auf 300 Euro im Monat kommen. »Da nimmt man natürlich gerne ein paar Rubel zusätzlich an.« Und dem Gebenden verhelfen ein paar Scheine zu dem, was er braucht: einem Kindergartenplatz, einem Behördenstempel, einem ärztlichen Attest. Für sich lehnt John Geschenke nach wie vor ab oder spendet sie der Bürogemeinschaft. »Deutschland extrem« nennt er das. Die russischen Kollegen lachen herzlich darüber.

Leider hört ihr Humor zuweilen da auf, wo er bei John beginnt. Einmal hat der Deutsche das schlechte Ernteergebnis eines Feldes präsentiert und gescherzt, da habe »der John wohl mal wieder eine Saatmaschine anders«, also falsch, eingestellt. Alle schwiegen. Selbstironie ist nicht üblich. »Meine russischen Kollegen gehen gleich in Verteidigungsstellung und argumentieren langwierig, wieso eine größere Ernte gar nicht möglich gewesen wäre. Das ist wenig konstruktiv.«

Bei Prodimex, dem größten Zuckerproduzenten Russlands, soll der deutsche Fachmann auch solche Missstände beseitigen helfen. John nennt seine Aufgabe »eine Art Inhouse-Consulting«: Er berate den Vorstand und die Führungskräfte, leite eine persönliche Arbeitsgruppe und einzelne Projekte wie die Optimierung des Pflanzenbaus oder neue Techniken der Feldberegnung.